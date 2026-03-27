La otra lista de la selección argentina para el Mundial: los futbolistas lesionados que Scaloni no podrá convocar y los que están en duda

El delantero Joaquín Panichelli, que había tenido su debut contra Angola el año pasado, quedó marginado por una lesión ligamentaria (Foto: Reuters/Pablo Morano)

Faltan 105 días para el debut oficial de la selección argentina en el Mundial 2026 ante Argelia en el Kansas City Stadium por el Grupo J pero la cita ya se empezó a jugar desde mucho antes. Lionel Scaloni deberá presentar una lista preliminar para el torneo el 11 de mayo y las lesiones comienzan a ser un factor trascendental para pensar el plantel de 26 futbolistas.

La reciente lesión ligamentaria en la rodilla que sufrió Joaquín Panichelli saca del radar un interesante candidato para el puesto de centrodelantero. El entrenador no podrá evaluar al goleador de la Ligue 1, que deberá ser operado y recién podría tener actividad hacia fin de año.

El atacante del Racing Estrasburgo de 23 años, máximo artillero actual del torneo francés con 16 anotaciones, había sido citado en una segunda tanda de llamados de Scaloni. Era una Fecha FIFA clave para su deseo de jugar la Copa del Mundo, tras haber alcanzado su debut con unos pocos minutos en el amistoso contra Angola de noviembre del año pasado. Esta convocatoria fue la última de Argentina antes de concretar los llamados definitivos para el máximo evento a nivel selecciones que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá.

Lautaro Martínez sufrió una lesión con el Inter y está cerca de retornar a la actividad formal (Foto: AP/Patricio Teran)

La ofensiva para los amistosos con Mauritania y Zambia quedó repartida entre Julián Álvarez y el Flaco José López, ya que Lautaro Martínez quedó marginado de esta citación por una lesión. El Toro, una fija para la Copa del Mundo si está bien físicamente, sufrió una distensión en el sóleo de la pierna izquierda el pasado 18 de febrero en un duelo con Inter de Milán y desde entonces no volvió a tener minutos con el club italiano.

El delantero de 28 años, goleador actual de la Serie A con 14 gritos, se mostró entrenando en sus redes sociales durante las últimas horas, aunque todavía no hay fecha específica para su reaparición.

Foyth sufrió una grave lesión y no podrá jugar el Mundial (Foto: Reuters/Cristina Vega)

En la nómina de bajas seguras para la Copa del Mundo 2026, Scaloni ya había sumado a otros dos apellidos que tenía en la mira: Juan Foyth y Valentín Carboni. El defensor de 28 años peleaba por ser una alternativa tanto como en la zona central como en el lateral derecho de la última línea albiceleste, pero la rotura del tendón de Aquiles izquierdo que sufrió ante Real Madrid a fines de enero lo marginó definitivamente del sueño.

El caso del talentoso mediocampista ofensivo de 21 años es por demás particular. Fue parte del plantel que ganó la Copa América 2024, pero inició una racha de lesiones que complicó su situación. Durante su cesión en Olympique Marsella sufrió la rotura de los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda durante un entrenamiento con la Selección. Reapareció con el Inter a mediados del 2025 tras ocho meses de inactividad y rápidamente se marchó a préstamo al Genoa. Ante la falta de minutos, optó por venir a jugar a Racing de Avellaneda a comienzos del 2026 para pelear un lugar en la lista del Mundial, pero otra vez tuvo un grave problema en su rodilla hace un mes: sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. Quedó marginado de la disputa por ir a la Copa del Mundo.

Valentín Carboni sufrió otra lesión ligamentaria en la rodilla y quedó fuera de la consideración para el Mundial (Foto: Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports)

En este panorama, Scaloni mantiene luces de alerta sobre el físico de varios jugadores importantes que hoy tienen lesiones que no les impedirían estar en el Mundial, pero deberán ser seguidos de cerca.

Un caso emblemático es de Lisandro Martínez. El defensor sufrió una rotura de ligamentos de la rodilla izquierda hace un año y logró reaparecer luego de nueve meses sin actividad, pero no pudo ser citado para esta doble Fecha FIFA por una molestia en el sóleo. En este marco, el defensor de 28 años se ausentó de los últimos cinco partidos del Manchester United y todavía se desconoce cuándo será su regreso formal en Inglaterra.

Lisandro Martínez sufrió un problema muscular en Manchester United y no fue citado para estos amistoso (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La última línea también se vio resentida por dos bajas de último momento: Scaloni debió prescindir de Gonzalo Montiel y Leonardo Balerdi para los amistosos contra Zambia y Mauritania en los últimos días. El lateral de River Plate tiene una lesión muscular grado 1 en el bíceps femoral izquierdo y fue sustituido por el joven Agustín Giay en la lista. El zaguero del Olympique Marsella tiene una lesión en la pantorrilla derecha y en su lugar fue llamado el marcador central de River, Lucas Martínez Quarta.

El otro nombre que genera gran preocupación en el cuerpo técnico es el de Giovani Lo Celso, uno de los preferidos de Scaloni que cuenta con un historial de problemas físicos que lo marginaron de varias citas importantes. El mediocampista de 29 años fue diagnosticado a inicios de febrero con una “lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho” tras un partido con el Betis y recién está sumando sus primeros movimientos en las prácticas. Gio se quedó afuera del Mundial de Qatar 2022 porque debió ser operado días antes de la difusión de la lista definitiva por un desprendimiento muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

“En el caso de Lisandro, Lo Celso y Lautaro, creemos que son chicos que han tenido lesiones y pueden volver a competir a gran nivel. En principio, van a estar bien y es lo que todos pensamos”, dijo el DT oriundo de Pujato en su última conferencia de prensa.

Lo Celso está sumando sus primeros entrenamientos tras la lesión con Betis (Foto: vía AFP)

Con este escenario, Scaloni celebró el retorno de Nicolás Tagliafico a la actividad con normalidad tras sufrir al comienzo de este año una preocupante lesión con Olympique Lyon, pero mantiene las luces de alerta encendidas por el caso de Rodrigo De Paul, quien está dentro de la plantilla para los amistosos pero generó preocupación por el moretón que mostró en su isquiotibial izquierdo.

Luego de estos dos partidos en La Bombonera, Argentina deberá presentar la lista preliminar con hasta 55 futbolistas el 11 de mayo próximo como fecha límite. De allí, saldrán los 26 jugadores que defenderán el título del mundo obtenido en Qatar 2022.