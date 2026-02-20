Deportes

Inter dio a conocer el parte médico de Lautaro Martínez tras encender las alarmas en la selección argentina por una lesión

El equipo italiano reveló oficialmente cuál es el problema que sufrió el delantero a semanas de la Finalissima entre la selección argentina y España

Lautaro Martínez sufrió una distensión
Lautaro Martínez sufrió una distensión en el sóleo de su pierna izquierda (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Lautaro Martínez encendió las alarmas en la selección argentina a poco más de un mes de la Finalíssima frente a España. El delantero fue reemplazado por una molestia física durante el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League, que terminó en derrota para el Inter de Milán por 1-3 ante Bodo Glimt en territorio noruego. Después de unas preocupantes declaraciones de su entrenador Cristian Chivu, la institución italiana dio a conocer el parte médico oficial de la lesión del Toro.

“Lautaro Martínez se sometió a pruebas médicas e instrumentales esta mañana en el Instituto Humanitas de Rozzano. Las pruebas revelaron una distensión en el sóleo de la pierna izquierda. El estado del delantero argentino será reevaluado la próxima semana”, destacó el elenco Nerazzurri mediante un comunicado oficial.

Dicho parte médico contrasta con las primeras especulaciones de Cristian Chivu, quien según difundieron los medios Gazzetta dello Sport y Corriere della Sera, comentó después del encuentro por la Champions que “lo hemos perdido. Se ha lesionado. Bastante grave”. En este contexto de una distensión en el sóleo, el futbolista estaría afuera únicamente algunas semanas.

*El momento en el que Lautaro se marchó con molestias contra el Bodo Glimt

No obstante, el impacto de su salida es considerable. Si el plazo de recuperación estimado se extiende hasta los 21 días, Lautaro Martínez apenas dispondría de tres o cuatro partidos —dos en la Serie A y otros dos en la Champions, en caso de que el Inter avance— para retomar ritmo competitivo antes de enfrentar a España con la selección argentina. Los encuentros de octavos de final de la Champions League se desarrollarán entre el 10 y el 18 de marzo (en caso de revertir la serie de playoffs contra el Bodo Glimt), mientras la Finalíssima aguarda en el horizonte cercano.

Vale destacar que el peso de Martínez en el plantel del Inter resulta decisivo. Como tercer máximo goleador histórico del club, igualado con Roberto Boninsegna con 171 tantos, es también el principal anotador de la actual Serie A, donde suma 14 goles en 25 presentaciones. Sus seguidores en la tabla de artilleros tienen ocho conquistas y entre ellos figura Nico Paz (Como), mientras en el tercer escalón aparecen Mateo Pellegrino (Parma) y Santiago Castro (Bologna) con siete anotaciones cada uno.

El Inter acusará la ausencia de su atacante de referencia en un tramo definido de la temporada, además de la incertidumbre sobre su recuperación pone en vilo tanto al club como a la selección argentina ante una agenda de máxima exigencia.

Más allá de que el primer objetivo del elenco Nerazzurri está centrado en revertir la serie contra el Bodo Glimt la próxima semana en Italia, también iniciará el 24 de febrero las semifinales de la Copa Italia contra el Como y encarará la recta final de la Serie A.

Actualmente, a falta de 13 jornadas para el cierre del certamen local, Inter lidera la tabla de posiciones con 61 unidades, seguido del Milan con 54. No obstante, el equipo dirigido por Cristian Chivu debe enfrentar a su clásico rival a principios de marzo, en un choque que podría tener la ausencia de Lautaro Martínez. Otros partidos que se podría perder el argentino serían contra el Lecce, Genoa, Atalanta y los mencionados por la Copa Italia y UEFA Champions League.

