Racing confirmó que Valentín Carboni se rompió el ligamento cruzado de una rodilla y será operado

Tras el problema en el tobillo que sacó a Maravilla Martínez del duelo ante Independiente Rivadavia, el juvenil del Inter sufrió otra grave lesión

Las últimas horas que transitó Racing se tiñeron de preocupación con el foco puesto en dos de sus figuras. A la lesión que sufrió Adrián Martínez y que le impidió terminar en cancha durante el empate contra Independiente Rivadavia de Mendoza, se sumó ahora la lesión de ligamentos de rodilla de Valentín Carboni.

“En el entrenamiento de este viernes, Valentín Carboni sufrió la rotura completa del ligamento cruzado anterior y la rotura parcial del ligamento colateral externo de la rodilla derecha. El jugador tendrá intervención quirúrgica en los próximos días”, fue lo que anunció la entidad académica en las redes sociales. De esta manera, el futbolista que había llegado proveniente del Inter de Milán en calidad de cedido quedará afuera de las canchas entre seis y ocho meses.

Carboni, de 20 años, firmó como flamante refuerzo de la Academia en enero tras acordar su arribo a préstamo desde el Inter. Si bien Gustavo Costas le dio rodaje como titular contra Gimnasia La Plata, Rosario Central y Tigre, el DT lo quitó siempre en el segundo tiempo de esos partidos. Luego de esas tres derrotas consecutivas, el ex Genoa fue suplente en la victoria 2-1 sobre Argentinos Juniors e ingresó por Tomás Conechny en los segundos finales. En el 2-0 sobre Banfield también entró desde el banco en el complemento por Conechny para sumar media hora de actividad.

Sin embargo, permaneció sentado todo el partido en el banco en el 0-0 contra Boca Juniors en la Bombonera y Costas repitió ese mismo método en el 1-1 ante Independiente Rivadavia de la 7ª fecha del Torneo Apertura.

Valentín Carboni con Racing durante
Valentín Carboni con Racing durante el partido ante Banfield (FotoBaires)

La preocupación en torno a esta nueva noticia de Carboni es que hacia fines del 2024 sufrió una rotura del ligamento anterior de la rodilla izquierda mientras estaba en el Olympique Marsella de Francia cedido. Estuvo ocho meses recuperándose, hasta que reapareció con la camiseta del Inter de Milán en el Mundial de Clubes. Estuvo cedido un breve tiempo en Genoa y decidió cortar ese préstamo para seguir en Racing, con el objetivo de sumar rodaje de cara al Mundial 2026, algo que evidentemente será imposible de cumplir.

Carboni integró el combinado Sub 20 bajo las órdenes de Javier Mascherano y luego fue convocado por Scaloni, que lo hizo debutar el 26 de marzo de 2024 en un amistoso ante Costa Rica, en el cual reemplazó a Ángel Di María. Fue citado posteriormente a la Copa América de 2024 en Estados Unidos en lugar de Paulo Dybala y consiguió su primera estrella con la Albiceleste.

En el último tiempo, había perdido terreno en la pelea con Nico Paz y Franco Mastantuono por jugar la Finalíssima del viernes 27 de marzo ante España en Qatar y el Mundial 2026. Sin embargo, su objetivo de llegar al fútbol argentino escondía detrás el deseo de volver a convencer a Scaloni. Confirmada la gravedad de la lesión de Carboni, ahora Racing podría recurrir al apartado reglamentario que le permitiría sumar otro refuerzo a pesar del cierre del mercado de pases.

En ese contexto, la Academia se quedará sin el mediocampista de 20 años por todo el Torneo Apertura a la vez que ya conoce la situación de Maravilla Martínez para saber cuándo lo podrá recuperar. El 9 fue reemplazado por Tomás Conechny a los 41 minutos del primer tiempo del duelo en el Cilindro ante la Lepra de Mendoza tras doblarse el tobillo izquierdo en un intento de quitarle la pelota a Juan Manuel Elordi. El informe marca que tiene una lesión ligamentaria de grado 2 que lo marginará de la cancha entre uno y dos meses.

Costas afrontará al menos los choques ante Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Estudiantes de Río Cuarto y Belgrano de Córdoba sin el delantero de 33 años, aunque la grilla por delante también contempla el clásico de inicios de abril en el Estadio Libertadores de América contra Independiente por la 13ª jornada.

