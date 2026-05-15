Guatemala: La fiscal general Consuelo Porras entrega informe final y resalta logros de su administración

Consuelo Porras presentó su cuarto y último informe como fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, resaltando ocho años de gestión. (fotografía: Ministerio Público)

La fiscal general Consuelo Porras presentó su cuarto y último informe de labores al frente del Ministerio Público de Guatemala, cerrando una etapa de ocho años marcada por la ampliación territorial de la institución y altos porcentajes de resolución de causas.

Este 15 de mayo, en un acto oficial, Porras defendió la gestión iniciada en 2018 y resaltó que el 99.88% de los casos en mora recibidos ese año fueron resueltos, además de mencionar la expansión de la cobertura institucional a los 340 municipios guatemaltecos, informe transmitido por canales oficiales del MP de Guatemala.

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En el mismo informe, Porras detalló que el Ministerio Público procesó alrededor de 3,694,097 casos entre 2018 y 2026, con una resolución del 98% en ese periodo.

Para el último año, el organismo reportó 10,565 sentencias dictadas y 10,660 personas condenadas, producto del trabajo coordinado de fiscalías de distrito, municipales, agencias fiscales y las 34 fiscalías especializadas. Estos datos resumen la gestión que Porras defendió como exitosa pese a las críticas y presiones durante su mandato.

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Entre los datos sobresalientes se encuentra el aumento de la presencia institucional, que al inicio de la gestión de Porras solo cubría 64 municipios y actualmente alcanza todo el territorio nacional, con 273 agencias fiscales creadas solo en el primer periodo.

En total, el Ministerio Público consolidó más de 600 dependencias operativas bajo su administración, conforme a lo consignado en el informe.

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La gestión de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público de Guatemala culmina ocho años de modernización, expandiendo su cobertura a 340 municipios y resolviendo más de 3.6 millones de casos en el período 2018-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su discurso, la fiscal general señaló: “Podemos decir, con la frente en alto, deber cumplido por los guatemaltecos”. Reconoció también las dificultades enfrentadas —señalamientos públicos e internas presiones—, pero subrayó: “La legalidad prevaleció” y la institución “no cedió” ante influencias externas, afirmó Porras en declaraciones a El Periódico.

El Ministerio Público amplió la cobertura y mantuvo altos estándares técnicos

El informe anual reportó que, en el periodo 2025-2026, el Ministerio Público gestionó 21,967 solicitudes de acusación, 14,926 solicitudes de aprehensión y 10,351 allanamientos. Además, el 26% de las denuncias a nivel nacional, equivalentes a 113,138 casos, fueron tramitadas por agencias fiscales.

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En el plano de análisis técnico y científico, la Dirección de Análisis Criminal produjo 4,216 informes sobre investigaciones en curso, 773 informes financieros y 245 estudios sobre delitos informáticos y cibercrimen en el mismo lapso.

La Dirección de Investigaciones Criminalísticas atendió 11,417 escenarios criminales y efectuó 83,028 investigaciones operativas, prestando apoyo a fiscalías en 131,601 diligencias, de acuerdo con el informe.

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Consuelo Porras presentó su cuarto y último informe como fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, resaltando ocho años de gestión. (Ministerio Público de Guatemala)

La institución cuenta con 379 fiscalías certificadas bajo estándares internacionales ISO 27001, 9001, 21001 y 37001; además, se realizó un total de 279 auditorías internas durante el periodo señalado. Un 95% de los usuarios valoró de manera positiva los servicios recibidos, conforme a encuestas internas del Ministerio Público publicadas por El Periódico.

Cooperación internacional e infraestructura marcan la salida de Consuelo Porras

En el ámbito interinstitucional, el Ministerio Público de Guatemala ha fortalecido lazos mediante la firma de un convenio de cooperación técnica con la Fiscalía General de la República de El Salvador. Asimismo, formalizó la incorporación del Organismo Judicial al mecanismo interinstitucional contra el narcotráfico, conocido como Signac. Se presentaron avances en infraestructura con la construcción de la Torre 3 como parte de la estrategia de expansión edilicia.

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Durante la ceremonia, Porras instó a los funcionarios que permanecen en el Ministerio Público a “seguir garantizando que la ley se cumple sin excepciones, sin privilegios y con absoluta determinación”. El abogado Gabriel Estuardo García Luna fue designado por el presidente Bernardo Arévalo el 5 de mayo como nuevo fiscal general y asumirá funciones el 17 de mayo, cuando vence el mandato de Consuelo Porras.