Guatemala

Guatemala: La fiscal general Consuelo Porras entrega informe final y resalta logros de su administración

El reporte abarca ocho años caracterizados por una mayor presencia territorial, altos porcentajes de resolución judicial y avances en cooperación internacional e infraestructura, antes del relevo en la jefatura del Ministerio Público

Guardar
Google icon
Mujer de mediana edad con gafas en la cabeza, chaleco azul oscuro con logo "MP Ministerio Público" y camisa blanca, frente a un banner azul
Consuelo Porras presentó su cuarto y último informe como fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, resaltando ocho años de gestión. (fotografía: Ministerio Público)

La fiscal general Consuelo Porras presentó su cuarto y último informe de labores al frente del Ministerio Público de Guatemala, cerrando una etapa de ocho años marcada por la ampliación territorial de la institución y altos porcentajes de resolución de causas.

Este 15 de mayo, en un acto oficial, Porras defendió la gestión iniciada en 2018 y resaltó que el 99.88% de los casos en mora recibidos ese año fueron resueltos, además de mencionar la expansión de la cobertura institucional a los 340 municipios guatemaltecos, informe transmitido por canales oficiales del MP de Guatemala.

PUBLICIDAD

En el mismo informe, Porras detalló que el Ministerio Público procesó alrededor de 3,694,097 casos entre 2018 y 2026, con una resolución del 98% en ese periodo.

Para el último año, el organismo reportó 10,565 sentencias dictadas y 10,660 personas condenadas, producto del trabajo coordinado de fiscalías de distrito, municipales, agencias fiscales y las 34 fiscalías especializadas. Estos datos resumen la gestión que Porras defendió como exitosa pese a las críticas y presiones durante su mandato.

PUBLICIDAD

Entre los datos sobresalientes se encuentra el aumento de la presencia institucional, que al inicio de la gestión de Porras solo cubría 64 municipios y actualmente alcanza todo el territorio nacional, con 273 agencias fiscales creadas solo en el primer periodo.

En total, el Ministerio Público consolidó más de 600 dependencias operativas bajo su administración, conforme a lo consignado en el informe.

Infografía del Ministerio Público de Guatemala destacando 8 años de transformación. Muestra el edificio, el número 3.694.097 casos resueltos e íconos de logros.
La gestión de María Consuelo Porras al frente del Ministerio Público de Guatemala culmina ocho años de modernización, expandiendo su cobertura a 340 municipios y resolviendo más de 3.6 millones de casos en el período 2018-2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su discurso, la fiscal general señaló: “Podemos decir, con la frente en alto, deber cumplido por los guatemaltecos”. Reconoció también las dificultades enfrentadas —señalamientos públicos e internas presiones—, pero subrayó: “La legalidad prevaleció” y la institución “no cedió” ante influencias externas, afirmó Porras en declaraciones a El Periódico.

El Ministerio Público amplió la cobertura y mantuvo altos estándares técnicos

El informe anual reportó que, en el periodo 2025-2026, el Ministerio Público gestionó 21,967 solicitudes de acusación, 14,926 solicitudes de aprehensión y 10,351 allanamientos. Además, el 26% de las denuncias a nivel nacional, equivalentes a 113,138 casos, fueron tramitadas por agencias fiscales.

En el plano de análisis técnico y científico, la Dirección de Análisis Criminal produjo 4,216 informes sobre investigaciones en curso, 773 informes financieros y 245 estudios sobre delitos informáticos y cibercrimen en el mismo lapso.

La Dirección de Investigaciones Criminalísticas atendió 11,417 escenarios criminales y efectuó 83,028 investigaciones operativas, prestando apoyo a fiscalías en 131,601 diligencias, de acuerdo con el informe.

Mujer de mediana edad con gafas en la cabeza, chaleco azul oscuro con logo "MP Ministerio Público" y camisa blanca, frente a un banner azul
Consuelo Porras presentó su cuarto y último informe como fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, resaltando ocho años de gestión. (Ministerio Público de Guatemala)

La institución cuenta con 379 fiscalías certificadas bajo estándares internacionales ISO 27001, 9001, 21001 y 37001; además, se realizó un total de 279 auditorías internas durante el periodo señalado. Un 95% de los usuarios valoró de manera positiva los servicios recibidos, conforme a encuestas internas del Ministerio Público publicadas por El Periódico.

Cooperación internacional e infraestructura marcan la salida de Consuelo Porras

En el ámbito interinstitucional, el Ministerio Público de Guatemala ha fortalecido lazos mediante la firma de un convenio de cooperación técnica con la Fiscalía General de la República de El Salvador. Asimismo, formalizó la incorporación del Organismo Judicial al mecanismo interinstitucional contra el narcotráfico, conocido como Signac. Se presentaron avances en infraestructura con la construcción de la Torre 3 como parte de la estrategia de expansión edilicia.

Durante la ceremonia, Porras instó a los funcionarios que permanecen en el Ministerio Público a “seguir garantizando que la ley se cumple sin excepciones, sin privilegios y con absoluta determinación”. El abogado Gabriel Estuardo García Luna fue designado por el presidente Bernardo Arévalo el 5 de mayo como nuevo fiscal general y asumirá funciones el 17 de mayo, cuando vence el mandato de Consuelo Porras.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloConsuelo PorrasGabriel García LunaMinisterio Público de Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sector inmobiliario de El Salvador cierra ExpoBienes 2026 con impulso regional

La edición culmina luego de dos jornadas de conferencias, presentaciones y networking, donde el país fue presentado como espacio estratégico para establecer alianzas y explorar nuevas vías de crecimiento económico en la región

El sector inmobiliario de El Salvador cierra ExpoBienes 2026 con impulso regional

Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

La nueva instalación, que permitirá ampliar casi tres veces la capacidad actual, generará 125 puestos de trabajo y centralizará las operaciones, con una apertura prevista entre mayo y junio de 2027

Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

De la Fiscalía a la muerte: Video capta últimos momentos de víctima de feminicidio en República Dominicana

Lo que comenzó como un intento de justicia terminó en una carnicería. Tras ser perseguida por varias calles del sector Alma Rosa I, Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, fue ejecutada a tiros por su expareja dentro de un colmado donde intentó refugiarse desesperadamente

De la Fiscalía a la muerte: Video capta últimos momentos de víctima de feminicidio en República Dominicana

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

Un especialista advirtió que la enfermedad puede transmitirse antes de haber iniciado el cuadro o después de haber desaparecido los síntomas, lo que refuerza la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación y vigilancia epidemiológica en el país

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

Durante la conmemoración del Día del Agricultor, el presidente Luis Abinader afirmó que la autosuficiencia alimentaria es un motivo de orgullo para el país, ya que la gran mayoría de los productos consumidos son generados en territorio nacional

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

TECNO

El reloj inteligente que monitorea la presión arterial: una ayuda para controlar la hipertensión en casa

El reloj inteligente que monitorea la presión arterial: una ayuda para controlar la hipertensión en casa

El salto a la IA agéntica: cómo la alianza Red Hat y NVIDIA busca profesionalizar la autonomía empresarial

La pelea por la IA ya tiene ganador: no es el que todos pensaban

Dicen que los humanos y la IA van a colaborar: sus propios datos muestran que el humano queda como supervisor

Hay oro, litio y plata en la computadora que está a punto de tirarse: esto es lo que oculta tu PC

ENTRETENIMIENTO

“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el número 1 global de Spotify 43 años después de su lanzamiento

“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el número 1 global de Spotify 43 años después de su lanzamiento

Gira internacional de Kanye West suma otra cancelación tras bloqueo en la India

David y Victoria Beckham alcanzan el estatus de multimillonarios: ¿en cuánto se valoriza su fortuna?

El combate imposible que se volvió realidad: la historia detrás de la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano

“Necesitaba pisar tierra”: la vez que Matthew McConaughey se exilió en Perú durante 22 días bajo un nombre falso

MUNDO

Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego por otros 45 días

Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego por otros 45 días

El ejército de Israel aseguró que eliminó a más de 220 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano

Israel lanzó un ataque aéreo en Gaza contra un alto líder de Hamas

Estados Unidos canceló el despliegue de 4.000 soldados en Polonia

Cómo es Al Qarawiyyin, la universidad más antigua de África