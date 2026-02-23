Respira la selección argentina: se confirmó la gravedad de la lesión de Lisandro Martínez

El Manchester United no cuenta con la presencia de Lisandro Martínez para enfrentar al Everton (REUTERS/Phil Noble)

La selección argentina respiró aliviada al recibir la noticia de que la lesión de Lisandro Martínez es menos grave de lo esperado. El defensor central del Manchester United quedó descartado para el partido frente a Everton por una molestia en el sóleo, pero los estudios médicos determinaron que se trata de un inconveniente menor. El cuerpo técnico espera que pueda reincorporarse a los entrenamientos durante la semana.

La ausencia de Martínez en el once inicial genera impacto en los números de su club. Manchester United solo ganó 7 de los 18 partidos sin él, mientras que con el argentino como titular consiguió 5 victorias en 9 encuentros. Además, el equipo logró más vallas invictas cuando el defensor estuvo en cancha, con tres partidos sin recibir goles frente a uno solo en su ausencia.

La lesión del argentino en el sóleo es menor y podrá reincorporarse pronto a los entrenamientos (REUTERS/Phil Noble)

El historial reciente de lesiones fue el que sembró la incertidumbre. Después de una cirugía de ligamento cruzado en febrero, Licha, de 28 años, recién volvió a la actividad oficial en noviembre, en la victoria ante Crystal Palace. Esta realidad influyó en la decisión del entrenador Michael Carrick de resguardarlo para evitar mayores complicaciones.

La expectativa es que el defensor vuelva a estar disponible para el partido del domingo 1 de marzo, cuando Manchester United reciba nuevamente a Crystal Palace en Old Trafford. En consecuencia, no corre peligro su participación en la Finalissima, el duelo entre Argentina y España que se disputará el 27 de marzo en Doha, Qatar.

<b>El panorama de lesionados en la selección argentina</b>

Pese a que la situación de Lisandro Martínez no es grave, la selección argentina enfrenta una lista extensa de jugadores que atraviesan problemas físicos. Juan Foyth sufrió una rotura del tendón de Aquiles y quedó descartado, incluso para el Mundial de 2026. Giovanni Lo Celso, por su parte, se recupera de una lesión miotendinosa en el muslo derecho y su regreso se proyecta recién para finales de marzo o principios de abril, por lo cual no podrá estar en la Finalissima.

A su vez, Nicolás Tagliafico arrastra un esguince de tobillo desde enero. Aunque todavía no tiene fecha confirmada de regreso, se espera que llegue en condiciones para los próximos compromisos. Como alternativas para el lateral, el cuerpo técnico observa a Julio Soler, quien tampoco está disponible actualmente debido a la misma lesión en el Bournemouth.

Lionel Scaloni sigue de cerca la evolución de sus jugadores de cara a la Finalissima (AP Foto/Gustavo Garello)

En el mediocampo, Leandro Paredes encendió las alarmas con un esguince de tobillo derecho, lo que lo marginó del clásico Boca-Racing y podría dejarlo fuera de otros partidos. La ofensiva no escapa a las complicaciones: Nicolás González sufrió un desgarro muscular en el muslo y su presencia en la Finalissima está en duda, mientras que Lautaro Martínez fue diagnosticado con una distensión en el sóleo de la pierna izquierda, aunque se espera su retorno en menos de veinte días.

La cuenta regresiva hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 ya comenzó. Quedan menos de cuatro meses para el estreno de la selección argentina, previsto para el 16 de junio frente a Argelia por el Grupo J, donde también se medirán ante Austria y Jordania. La recuperación de las figuras lesionadas será clave para las aspiraciones del equipo dirigido por Lionel Scaloni en la competencia internacional.