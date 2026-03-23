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Lionel Scaloni citó a un jugador del fútbol local para los amistosos de la Selección tras la baja de uno de los convocados por lesión

El entrenador del combinado nacional tuvo que realizar un cambio de cara a los duelos contra Mauritania y Zambia

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La selección argentina tuvo una baja de último momento de cara a los amistosos contra Mauritania y Zambia en La Bombonera: Leonardo Balerdi sufrió una lesión y no estará a disposición del cuerpo técnico. Lionel Scaloni tomó la decisión de convocar al defensor de River Plate Lucas Martínez Quarta, que supo ser convocado hace algunos años.

El futbolista Leonardo Balerdi queda desafectado de la nómina por lesión. En su reemplazo, el Cuerpo Técnico convoca a Lucas Martínez Quarta”, informó la cuenta oficial de la selección argentina en sus redes sociales. De esta manera, el marcador central de Olympique de Marsella de la Ligue 1 de Francia no estará disponible para los amistosos.

Su reemplazante será Martínez Quarta, quien viene de ser titular el domingo pasado durante la victoria de River frente a Estudiantes de Río Cuarto. El marcador central disputó un total de 15 partidos con la selección argentina, todos durante el ciclo de Lionel Scaloni en el banco: debutó en 2019 y su última convocatoria fue en el marco de la Copa América 2024. Precisamente, el Chino tiene dos títulos con la albiceleste: la Copa América 2021 y la de 2024.

El anuncio de la baja
El anuncio de la baja de Leonardo Balerdi

Hace algunas semanas, la Asociación del Fútbol Argentino había informado a través de sus canales oficiales que, tras definir el cronograma de amistosos en La Bombonera, Scaloni amplió la nómina con dos incorporaciones inesperadas: Franco Mastantuono desde el Real Madrid y Joaquín Panichelli del Racing de Estrasburgo.

El llamado se produjo luego de que los partidos previstos frente a España y Qatar en Doha fueran cancelados recientemente, lo que llevó a la AFA a reorganizar los compromisos internacionales. El primer amistoso ante Mauritania se disputará el viernes 27 de marzo a las 20.15 en La Bombonera; el segundo, frente a Zambia, será el martes 31 de marzo a la misma hora y en el mismo escenario.

Junto a Mastantuono, Scaloni integró a otros juveniles y futbolistas del fútbol local, como Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata), Gabriel Rojas (Racing Club) y Valentín Barco (Racing de Estrasburgo). Entre los citados con recorrido en el exterior figuran Máximo Perrone (Como), Gianluca Prestianni (Benfica) y José López (Palmeiras), quienes buscan afianzarse en la lucha por un puesto en la lista final para el Mundial.

La última participación de Lucas
La última participación de Lucas Martínez Quarta con la selección argentina se produjo en la Copa América de 2024 (Mandatory Credit: Vincent Carchietta-USA TODAY Sports)

La preparación se caracteriza por la presencia de talentos emergentes y fuertes ausencias por lesión. Lautaro Martínez, Giovani Lo Celso y Lisandro Martínez no fueron convocados en esta oportunidad debido a sus respectivas recuperaciones. A ellos se sumó Leonardo Balerdi. Alejandro Garnacho, del Chelsea, quedó finalmente al margen por decisión técnica, siendo el único de los jugadores de mayor proyección internacional que no participará de esta doble fecha FIFA.

El fixture de Argentina en el Grupo J del Mundial de 2026 quedó establecido tras la más reciente actualización de la FIFA. El debut del seleccionado nacional será el martes 16 de junio entre las 22.00 frente a Argelia en el Kansas City Stadium. El segundo partido tendrá lugar el lunes 22 de junio, a las 14.00 en el Dallas Stadium ante Austria. La fase de grupos se cerrará el sábado 27 de junio, a las 23.00, otra vez en Dallas, contra Jordania.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Gonzalo Montiel (River Plate, Argentina), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

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