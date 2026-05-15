El drástico cambio para Neymar en la selección de Brasil de cara al Mundial 2026: por qué Ancelotti ahora podría citarlo

Neymar podría entrar en la lista de convocados de cara al Mundial 2026 con Brasil (REUTERS/Pedro Nunes)

La presencia de Neymar en la próxima Copa del Mundo es una de las grandes incógnitas que se resolverá en los próximos días. El astro del Santos fue incluido en la prelista de 55 futbolistas que presentó Carlo Ancelotti, quien extendió su vínculo hasta 2030 con la selección de Brasil. A pesar de que sus chances de meterse en la nómina de 26 parecían improbables, medios locales señalaron que la situación del atacante dio un drástico giro y su hipotética citación habría comenzado a encaminarse.

Según informó ESPN Brasil, Neymar pasó de estar “prácticamente descartado” a convertirse “en un firme candidato y su nombre figura en la mesa” del cuerpo técnico para el anuncio oficial de la lista. El medio citado hizo hincapié en que el punto de inflexión de su situación sucedió durante el último periodo: el ex Barcelona y PSG disputó nueve de los últimos 12 partidos del Peixe en un lapso menor a 40 días.

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Este panorama saldaría uno de los puntos que más preocupación generaba internamente en la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF): el estado físico de Ney. La continuidad que mostró disipó las dudas pasadas sobre su resistencia ante la exigencia de torneos de alta intensidad. Este dato es especialmente relevante, ya que la cadencia de partidos coincide con la exigencia habitual de un Mundial, situando a Neymar en la antesala de una convocatoria que parecía improbable hace solo unas semanas.

La seguidilla de partidos que acumuló Neymar habría sido clave para un posible cambio de parecer de Carlo Ancelotti (Rafael Ribeiro/CBF)

El efecto dominó de la posible inclusión de Neymar dejaría a varios futbolistas en una posición vulnerable en la lista de convocados. Antes las bajas ya conocidas de Estevão y Rodrygo en la ofensiva, el cuerpo técnico podría optar por llevar a un mediocampista menos, con Andrey Santos como el principal apuntado a salir de la nómina. La gran sorpresa pasaría por la ausencia de João Pedro, delantero del Chelsea que está atravesando un gran presente y hasta podría emigrar al Barcelona a cambio de 100 millones de euros por su pase.

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Por su parte, tras haber estado fuera de la selección hasta marzo, Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford) y Rayan (Bournemouth) entraron en la consideración luego de mostrar un gran rendimiento en las últimas semanas, augurando su presencia como parte del grupo definitivo de delanteros junto a Vinicius Jr., Raphinha, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli y Luiz Henrique.

“El debate ahora gira en torno a la efectividad real de su inclusión en la convocatoria para el Mundial, su impacto técnico y también el impacto extradeportivo en un escenario sin titularidades garantizadas y con un tiempo de juego limitado, algo atípico en su carrera”, argumentó el portal mencionado, que puntualizó en el hecho de que internamente “el tema sigue generando opiniones encontradas”.

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Joao Pedro y Andrey Santos serían los jugadores que podrían perder un puesto en la lista de Brasil por la inclusión de Neymar (Reuters/Andrew)

“Un sector cree que Ancelotti tiene la talla y la habilidad para manejar la situación con Neymar, mientras que otro opina que, sin la influencia técnica de su pasado, la solución propuesta tiene más probabilidades de convertirse en un problema en Estados Unidos”, agregó ESPN Brasil.

Según medios locales, Carlo Ancelotti podría confirmar la nómina oficial de 26 citados el próximo lunes. Tradicionalmente, la CBF mantiene en secreto la lista preliminar de 55 preseleccionados. Sólo en una ocasión reciente, en febrero del año pasado, la federación publicó el listado completo bajo la conducción de Dorival Júnior para los clasificatorios ante Colombia y Argentina.

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Sin embargo, según informaron portales como Ge Globo y Lance!, la mayoría de los nombres preseleccionados son jugadores ensayados a lo largo del primer año de Ancelotti, salvo adiciones recientes motivadas por lesiones y urgencias en las convocatorias de marzo.

Brasil disputará su partido inaugural en el Mundial el 13 de junio frente a Marruecos en Nueva Jersey. Previamente, la Verdeamarela jugará amistosos contra Panamá el 31 de mayo en el Maracaná y contra Egipto el 6 de junio en Cleveland. En el grupo de la Copa del Mundo también jugará contra Haití y Escocia.

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