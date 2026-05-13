Junior FC vs. Once Caldas - EN VIVO: siga aquí el partido que define el último equipo clasificado a las semifinales de la Liga BetPlay I-2026

Junior y Once Caldas cerrarán las llaves de cuartos de final, en los playoffs de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Junior vs. Once Caldas, que se jugará en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, casa del cuadro Tiburón mientras se termina la remodelación del estadio Metropolitano, que será estrenado con el partido de la final de la Copa Sudamericana 2026.

La ventaja en la serie de cuartos de final es para el equipo rojiblanco, que se impuso 1-0 como visitante en el estadio Palogrande de Manizales en el duelo de ida. La vuelta está programada para jugarse desde las 8:15 p. m. y aquí podrá seguir todas las incidencias.