Los cuatro jugadores que debutaron en la selección argentina en el último amistoso del año ante Angola

El compacto del amistoso entre Argentina y Angola

La selección argentina se impuso por 2-0 sobre Angola en Luanda en su última presentación en el 2025. En una fecha FIFA peculiar, que contó con un solo encuentro amistoso, Lionel Scaloni aprovechó el duelo en África para marcar el estreno de cuatro nuevos futbolistas con la camiseta albiceleste. Kevin Mac Allister, Joaquín Panichelli, Máximo Perrone y Gianluca Prestianni se incorporaron a la extensa lista de debutantes bajo la dirección del actual entrenador: 59 jugadores se estrenaron en el presente ciclo.

El primero en ingresar en el encuentro fue Kevin Mac Allister, quien se sumó a la convocatoria de urgencia para suplir la ausencia de Nahuel Molina. El lateral derecho, que salió de Argentinos Juniors, tuvo un breve paso por Boca Juniors y actualmente juega en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, ingresó a los 59 minutos en lugar de Giovani Lo Celso. Además de debutar en la Selección, sumó otra distinción: compartió cancha con su hermano, Alexis, y se transformaron en la 13° dupla en compartir equipo en el combinado nacional.

Los otros tres futbolistas que se estrenaron con la Albiceleste lo hicieron al mismo tiempo en un triple cambio a los 85 minutos. Joaquín Panichelli, goleador del Racing de Estrasburgo de Francia, Máximo Perrone, mediocampista del Como de la Serie A, y Gianluca Prestianni, atacante del Benfica de Portugal, tuvieron su primera vez en la Mayor.

El primero de estos se ganó la citación a la Selección tras mantener un nivel superlativo en la Ligue 1. Panichelli, delantero de 23 años que surgió en las inferiores de River Plate, es el máximo artillero de la liga francesa: convirtió 10 goles -1 en Conference League y 9 en el torneo local- en 14 partidos de la presente temporada. “Estoy muy feliz a nivel personal, pero como siempre digo trato de ayudar al equipo, hacer lo que pide el entrenador. Tanto para mí como para todos es un orgullo vestir esta camiseta”, indicó el delantero de Racing de Estrasburgo luego de su debut.

*Los hermanos Mac Allister jugaron por primera vez juntos en la selección argentina

En zona de vestuarios, Alexis Mac Allister se refirió al debut de su hermano Kevin en la Albiceleste: “Sé muy bien todo lo que luchó para llegar hasta acá, creo que ha sido una semana muy positiva y eso es lo más importante. Yo juego con él, no él conmigo porque él es el mayor, ja”. Su hermano respondió: “Fue una semana especial, por compartir dentro y fuera de la cancha con los chicos. Son jugadores de gran talla, traté de disfrutarlo y dar lo mejor”. Luego, ambos concordaron: “Imaginamos a la familia nerviosa, habrán peleado un poco con las emociones durante el partido, pero imagino un día especial para todos y de disfrute”.

Por su parte, Maxi Perrone dio el salto a Europa rápidamente después de una explosiva irrupción en Vélez Sársfield. El mediocampista fue fichado por el Manchester City, donde sumó escasos minutos bajo la dirección de Pep Guardiola, y se marchó cedido al Como de Italia. En la Serie A comenzó a tener rodaje y se convirtió en uno de los pilares del equipo de Cesc Fàbregas.

El otro futbolista que debutó es Gianluca Prestianni, otra joya que salió de las inferiores de Vélez. El extremo, que actualmente milita en el Benfica de Portugal, fue una de las grandes figuras de la selección argentina Sub 20 en el Mundial de la categoría, donde el combinado de Diego Placente cayó en la final contra Marruecos.

Gianluca Priestianni y Maxi Perrone debutaron en la selección Mayor contra Angola (@maxiperrone16)

Desde el inicio de su ciclo en 2018, Lionel Scaloni promovió el debut de 59 futbolistas en total, muchos de los cuales se consolidaron y fueron piezas clave en la conquista del Mundial de Qatar 2022. De los 26 convocados para esa cita, la mitad ya había sumado minutos en procesos anteriores, mientras que el resto se estrenó bajo la conducción del actual entrenador. Los primeros en hacerlo fueron Gerónimo Rulli y Exequiel Palacios, quienes participaron en la goleada 3-0 sobre Guatemala en septiembre de 2018, durante el debut de hombre de Pujato como director técnico.

A lo largo de los años, nombres como Rodrigo De Paul, Juan Foyth, Lisandro Martínez, Gonzalo Montiel, Alexis Mac Allister, Cristian Romero, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Nahuel Molina, Enzo Fernández y Thiago Almada se sumaron a la selección, transformándose en figuras fundamentales hasta alcanzar la consagración mundialista.

Tras el título en Qatar, 14 futbolistas más tuvieron su primera aparición con la albiceleste, entre ellos Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte, Walter Benítez, Valentín Barco, Valentín Carboni, Valentín Castellanos, Nico Paz, Giuliano Simeone y Franco Mastantuono, reciente incorporación del Real Madrid, quien se convirtió en el debutante más joven con la selección.

En las dos últimas giras, realizadas en Estados Unidos y Angola, también se produjeron estrenos: José Manuel Flaco López, goleador del Palmeiras; Aníbal Moreno, mediocampista del Verdao; Facundo Cambeses, arquero de Racing; Lautaro Rivero, defensor de River; además de los ya mencionados Mac Allister, Panichelli, Perrone y Prestianni.

Luego de ser furor en el arranque de la temporada en Europa, Panichelli debutó con la selección argentina (@joaco_panichelli)