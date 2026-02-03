Alarma en la selección argentina por la lesión de otro futbolista a 52 días de la Finalíssima ante España

Giovani Lo Celso se lesionó y está en duda para la Finalíssima (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

La selección argentina ya tiene puesta la mirada en su objetivo inmediato y también en el gran desafío de este año. La Finalíssima contra España, que se realizará el viernes 27 de marzo próximo en Qatar, es la primera parada de los comandados por Lionel Scaloni como escala previa al Mundial 2026.

En ese marco, cada problema físico de un habitual convocado en estos días enciende una luz de alerta en el cuerpo técnico y eso es lo que ocurrió con la noticia alrededor de Giovani Lo Celso: sufrió una lesión miotendinosa del recto anterior del muslo derecho y no se conoce tiempo estimado de recuperación.

A 52 días del choque por el título contra la Roja en el Lusail Stadium de Qatar, el mediocampista de 29 años corre riesgo de quedar marginado en la pelea por un lugar en esa lista del plantel que buscará retener el título obtenido contra Italia hace cuatro años. “El jugador argentino presenta una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del proceso”, detalló el Betis en el parte médico que difundió en las últimas horas.

Argentina ya sabe que no podrá tener disponible para disputar un lugar a Juan Foyth, el defensor del Villarreal de 28 años sufrió la rotura del tendón de Aquiles izquierdo y no llegará siquiera a la Copa del Mundo. Además, a fines de enero, Nicolás Tagliafico debió ser reemplazado en el duelo del Olympique Lyon de Europa League tras sufrir la caída de un jugador sobre el tobillo derecho. “Es un esguince de tobillo derecho. Estará de baja durante un mes”, dijo el entrenador del elenco francés Paulo Fonseca, por lo que recién podría reaparecer para los primeros días de marzo.

Gio se perdió el Mundial de Qatar 2022 por una lesión (Foto: Reuters/Cristina Vega)

Gio se convirtió en uno de los habituales convocados de Scaloni para la Albiceleste, aunque su estadía en el equipo nacional se vio condicionado por distintas lesiones. Disputó la Copa América 2019 que terminó con el elenco nacional en la tercera colocación y fue una pieza importante en la obtención de la Copa América 2021 con triunfo incluido en la final contra Brasil, partido que lo tuvo como titular.

En la Finalíssima 2022, con victoria 3-0 sobre Italia en el mítico Wembley Stadium de Londres, Lo Celso también saltó a la cancha desde el inicio y fue reemplazado en tiempo adicionado. Perfilado como una figura fundamental en el funcionamiento del equipo, se quedó afuera meses más tarde del Mundial de Qatar 2022 porque debió ser operado días antes de la difusión de la lista definitiva por un desprendimiento muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha.

El mediocampista, que había sido citado a Rusia 2018 pero no sumó ni un minuto en esa Copa del Mundo, sumó otra estrella a su historial con Argentina en la Copa América 2024 en Estados Unidos. Si bien fue titular en un solo duelo, sumó minutos en varios partidos del certamen entrando como alternativa desde el banco de suplentes.

Gio, que tuvo un problema muscular en noviembre del año pasado que lo marginó de algunos partidos del Betis, viene de ser parte de las últimas presentaciones de la selección argentina. Ingresó ante Ecuador en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, anotó el único tanto y jugó los 90 minutos en el 1-0 sobre Venezuela en el amistoso de octubre, salió en el entretiempo en el siguiente duelo preparatorio con goleada 6-0 sobre Puerto Rico y sumó 60 minutos desde el inicio en el duelo frente a Angola de noviembre.

La agenda de la Albiceleste marca el duelo por el título contra España en Qatar el viernes 27 de marzo, pero tres días más tarde afrontará un partido preparatorio contra el país anfitrión. Si bien no se conocen todavía los rivales, hay una ventana más de amistosos pautada por FIFA en los días previos a la Copa del Mundo 2026. Finalmente, llegará el esperado debut en ese certamen ante Argelia el martes 16 de junio por el Grupo J que también componen Austria (jugará el lunes 22/6) y Jordania (lo enfrentará el sábado 27/6).