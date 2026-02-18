Deportes

Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

Cristian Chivu ofreció un panorama alarmista tras la lesión de su capitán en el duelo ante el Bodo Glimt por la Champions League. El primer diagnóstico fue una fatiga en el gemelo izquierdo

Guardar

A 37 días de la Finalíssima entre Argentina y España, Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Albiceleste por su salida a los 60 minutos del cruce que estaba igualado 1-1 y terminó con derrota del Inter de Milán por 1-3 ante Bodo Glimt en Noruega, por el cruce de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

El Toro, quien había tenido un remate claro estrellado en el palo al inicio de la segunda parte, fue reemplazado y su salida llamó la atención porque hizo unas muecas de dolor que no pasaron desapercibidas, sumadas a un trote irregular, que evidenciaba alguna molestia. Marcus Thuram tomó su lugar en la primera modificación implementada por el entrenador Cristian Chivu.

El campeón del mundo con la selección argentina vio desde el banco de suplentes los dos goles de Jens Hauge y Kasper Hogh entre los 61′ y los 64′. Debido a este resultado, la recuperación de Martínez se tornaba fundamental para remontar el cruce, porque el Neroazzurro necesita ganar en Italia por una diferencia de tres goles para llevarse la eliminatoria en los 180′.

Desde ESPN precisaron que el atacante de 28 años salió con una “fatiga en el gemelo izquierdo” y, en las próximas horas, se hará los habituales estudios médicos de rigor para detectar o descartar una lesión. Sin embargo, Chivu ofreció una mirada pesimista en conferencia de prensa a la hora de contar con él para la revancha. "¿Si estará Lautaro disponible para la vuelta? Está lesionado, lo hemos perdido. Se ha lesionado. Bastante grave“, arrojó en declaraciones divulgadas por La Gazzetta dello Sport y Corriere della Sera.

*El remate de Lautaro Martínez rechazado por el palo

El panorama arrojado por el director técnico fue matizado por el periodista Gastón Edul, enfocado en el día a día de la selección argentina. El cronista de TyC Sports contó que el punta “no tiene lesión grave”. “Se va a confirmar que tiene una lesión muscular en el gemelo. Lo va a sacar de las canchas algunas semanas, pero no es más que un desgarro”, informó. Si llega a tener una recuperación de 21 días, solo tendría entre 3 y 4 partidos para sumar minutos en la Serie A (2) y la Champions League (2, en el caso de que su equipo avance) antes del cruce entre Argentina y España. Cabe recordar que los octavos de la Orejona se disputarán entre el 10 y el 18 de marzo.

El tercer máximo goleador histórico del club, igualado con el italiano Roberto Boninsegna en 171 tantos, es el principal artillero de la presente Serie A con 14 gritos en 25 presentaciones, muy lejos de sus inmediatos perseguidores. Los cinco jugadores que lo siguen acumulan 8 anotaciones y en esa lista figura un compatriota: Nico Paz (Como). En el lote de los terceros, Mateo Pellegrino (Parma) y Santiago Castro (Bologna) tienen 7.

Inter sentirá su ausencia con vistas a la revancha contra el Bodo Glimt, pero los análisis médicos serán cruciales para definir cuánto tiempo estará fuera de las canchas. A principios de marzo, afrontará la ida de las semifinales de la Copa Italia ante Como y el líder del Calcio (61 puntos) se medirá en el derbi contra su escolta Milan (54).

*El resumen de Bodo Glimt-Inter

Temas Relacionados

Lautaro MartínezInterBodo GlimtUEFA Champions Leaguedeportes-argentina

Últimas Noticias

La durísima acusación de Rolando Schiavi sobre la incidencia de Claudio Úbeda en el armado del equipo de Boca

El ex defensor xeneize apuntó contra el entrenador y puso en duda su autoridad al frente del equipo

La durísima acusación de Rolando

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El escándalo internacional destapó las estrategias empleadas para modificar la indumentaria y abrir nuevas discusiones sobre los límites entre innovación técnica y equidad en la competencia de alto rendimiento

La polémica por los trajes

El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

Franco sonó en los parlantes en la pre producción de la imagen que inmortalizó a los corredores titulares de 2026

El llamado de atención que

La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

Un especialista analizó la escena de la polémica en el triunfo del Real Madrid ante el Benfica por la Champions League: terminó con la denuncia del delantero por insultos racistas

La lectura de labios de

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

El conjunto italiano se fue del Círculo Polar Ártico con las manos vacías. Además, Atlético de Madrid igualó 3-3 ante Brujas, Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Olympiacos y Newcastle goleó 6-1 al Qarabag

El Inter de Lautaro Martínez
DEPORTES
La durísima acusación de Rolando

La durísima acusación de Rolando Schiavi sobre la incidencia de Claudio Úbeda en el armado del equipo de Boca

La polémica por los trajes de salto de esquí sacude el deporte y pone la mira en la tecnología

El llamado de atención que sorprendió a Verstappen y un lugar en el “altar”: el show de Colapinto en la foto grupal de la F1

La lectura de labios de la pelea entre Vinícius Júnior y Prestianni: el insulto del brasileño en el inicio del conflicto

El Inter de Lautaro Martínez recibió una dura derrota 3-1 ante Bodo Glimt en Noruega por los playoffs de la Champions League: todos los goles

TELESHOW
Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos

Sebastián Ortega: “Frank Sinatra nos consiguió un departamento y colegio cuando nos mudamos a Estados Unidos”

Nicki Nicole reprogramó su show sinfónico en el Teatro Colón debido al paro general: “Me duele muchísimo”

Catherine Fulop y Ova Sabatini llegaron a Roma para acompañar a Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Ya con nuestra bebita”

La influencer Julieta Puente anunció el sexo y el nombre del bebé que espera: “Te soñamos”

La respuesta de Costa a Pagani luego de sus polémicos comentarios: “No es un chiste”

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales

Fiscalía panameña investiga delitos sexuales y corrupción de menores tras videos difundidos en Carnaval

Un ensayo clínico mostró eficacia en una vacuna personalizada contra el cáncer de mama más agresivo

Rafael Grossi advirtió que el tiempo se agota para un acuerdo nuclear con Irán

El protectorado como eje del nuevo orden internacional

Cómo el temor al abandono puede condicionar una relación de pareja y claves para prevenirlo