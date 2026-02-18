Lautaro Martínez salió lesionado en Inter y su entrenador causó preocupación en Argentina: “Bastante grave”

A 37 días de la Finalíssima entre Argentina y España, Lautaro Martínez encendió las alarmas en la Albiceleste por su salida a los 60 minutos del cruce que estaba igualado 1-1 y terminó con derrota del Inter de Milán por 1-3 ante Bodo Glimt en Noruega, por el cruce de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

El Toro, quien había tenido un remate claro estrellado en el palo al inicio de la segunda parte, fue reemplazado y su salida llamó la atención porque hizo unas muecas de dolor que no pasaron desapercibidas, sumadas a un trote irregular, que evidenciaba alguna molestia. Marcus Thuram tomó su lugar en la primera modificación implementada por el entrenador Cristian Chivu.

El campeón del mundo con la selección argentina vio desde el banco de suplentes los dos goles de Jens Hauge y Kasper Hogh entre los 61′ y los 64′. Debido a este resultado, la recuperación de Martínez se tornaba fundamental para remontar el cruce, porque el Neroazzurro necesita ganar en Italia por una diferencia de tres goles para llevarse la eliminatoria en los 180′.

Desde ESPN precisaron que el atacante de 28 años salió con una “fatiga en el gemelo izquierdo” y, en las próximas horas, se hará los habituales estudios médicos de rigor para detectar o descartar una lesión. Sin embargo, Chivu ofreció una mirada pesimista en conferencia de prensa a la hora de contar con él para la revancha. "¿Si estará Lautaro disponible para la vuelta? Está lesionado, lo hemos perdido. Se ha lesionado. Bastante grave“, arrojó en declaraciones divulgadas por La Gazzetta dello Sport y Corriere della Sera.

*El remate de Lautaro Martínez rechazado por el palo

El panorama arrojado por el director técnico fue matizado por el periodista Gastón Edul, enfocado en el día a día de la selección argentina. El cronista de TyC Sports contó que el punta “no tiene lesión grave”. “Se va a confirmar que tiene una lesión muscular en el gemelo. Lo va a sacar de las canchas algunas semanas, pero no es más que un desgarro”, informó. Si llega a tener una recuperación de 21 días, solo tendría entre 3 y 4 partidos para sumar minutos en la Serie A (2) y la Champions League (2, en el caso de que su equipo avance) antes del cruce entre Argentina y España. Cabe recordar que los octavos de la Orejona se disputarán entre el 10 y el 18 de marzo.

El tercer máximo goleador histórico del club, igualado con el italiano Roberto Boninsegna en 171 tantos, es el principal artillero de la presente Serie A con 14 gritos en 25 presentaciones, muy lejos de sus inmediatos perseguidores. Los cinco jugadores que lo siguen acumulan 8 anotaciones y en esa lista figura un compatriota: Nico Paz (Como). En el lote de los terceros, Mateo Pellegrino (Parma) y Santiago Castro (Bologna) tienen 7.

Inter sentirá su ausencia con vistas a la revancha contra el Bodo Glimt, pero los análisis médicos serán cruciales para definir cuánto tiempo estará fuera de las canchas. A principios de marzo, afrontará la ida de las semifinales de la Copa Italia ante Como y el líder del Calcio (61 puntos) se medirá en el derbi contra su escolta Milan (54).

*El resumen de Bodo Glimt-Inter