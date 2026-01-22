Alarma en la selección argentina: el momento de la lesión de Tagliafico que lo obligó a salir con una bota ortopédica

El defensor argentino terminó lesionado en su tobillo derecho luego de que un rival se le cayera encima

El triunfo del Olympique Lyon por 1-0 ante Young Boys de Suiza por la penúltima fecha de la Europa League dejó un sabor amargo en el conjunto francés y encendió las alarmas en la selección argentina por la salida de Nicolás Tagliafico por un duro e involuntario impacto en su pie que sufrió a los 19 minutos del primer tiempo.

En una de las acciones que se produjeron en el Stadion Wankdorf de Berna, el lateral izquierdo del conjunto visitante recibió un inesperado golpe dentro de su área producto de la caída de un jugador rival sobre su tobillo derecho. El suizo Gregory Wuthrich no pudo rechazar el balón y se precipitó de espaldas hacia la posición donde estaba Tagliafico. El cuerpo del jugador local hizo presión contra la zona del talón del argentino, quien quedó dolorido y con dificultades para reincorporarse.

El ex lateral de Banfield e Independiente pudo continuar disputando el partido sin problemas, pero no volvió a salir al campo de juego en el complemento. El campeón del mundo con la Selección fue reemplazado por el belga Orel Mangala. El encuentro continuó siendo favorable al Lyon, que ganaba desde el final del primer tiempo gracias al gol del inglés Ainsley Maitland-Niles. No obstante, la visita sufrió dos tiros en los palos del Young Boys y sumó tres puntos de oro que lo mantienen como uno de los líderes de la Europa League junto con Aston Villa.

A la salida del estadio suizo, Tagliafico se desplazó con una bota ortopédica de inmovilización en su pie derecho, un detalle que alimentó la inquietud en el entorno de Olympique Lyon, tal como informó el sitio oficial del club francés. Por su parte, el técnico Paulo Fonseca analizó el incidente y admitió que hay escasas chances de contar con el defensor argentino para el próximo enfrentamiento contra Metz, por la Ligue 1.

*El resumen del triunfo de Lyon ante Young Boys

“Es muy comprometido pensar en que Nicolás pueda jugar el domingo en Metz”, expresó el DT portugués en conferencia de prensa. Fonseca evitó hacer valoraciones sobre la gravedad de la lesión, señalando que debía esperar a dialogar con el futbolista y el cuerpo médico antes de obtener un diagnóstico claro y preciso.

Esta noticia genera impacto y repercute directamente en el seno del seleccionado argentino, ya que Nicolás Tagliafico es una pieza clave en la defensa del equipo que dirige Lionel Scaloni. Además, este incidente se produjo poco menos de cinco meses del comienzo del Mundial 2026 y a dos de la Finalíssima ante España, que se disputará el 27 de marzo en el estadio Lusail, en Qatar.

En cuanto a lo referente al presente deportivo del equipo de Tagliafico, Olympique Lyon selló su clasificación a la siguiente ronda de la Europa League y cerrará la primera fase como local el jueves 29 de enero ante el PAOK de Grecia. En la Ligue 1 se encuentran cuartos, con 33 puntos, en zona de clasificación a la Champions League y a 10 unidades del puntero Lens. Además, el próximo 2 de febrero el OL se medirá por los octavos de final de la Copa de Francia ante el Laval de la segunda división.