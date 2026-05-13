Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

El zipaquireño hará parte del equipo británico junto a Thymen Arensman en la ronda italiana-crédito @NetcompanyINEOS/X

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 5 del Giro de Italia en donde Egan Bernal, el colombiano mejor ubicado en la clasificación general, buscará regresar al podio de la carrera al estar a cuatro segundos del líder Giulio Ciccone.

El colombiano del Netcompany Ineos sufrió en la etapa 4 del Giro de Italia, cuando en el ascenso al puerto de segunda categoría se desconectó de la rueda del pelotón y fue asistidos por Ben Turner para no perder tiempo y reconectar con el grupo de favoritos.