Etapa 5 del Giro de Italia 2026 - EN VIVO: Einer Rubio protagonista en la fuga del día; Egan Bernal rueda con los favoritos

Bienvenidos al minuto a minuto de la etapa 5 del Giro de Italia en donde Egan Bernal, el colombiano mejor ubicado en la clasificación general, buscará regresar al podio de la carrera al estar a cuatro segundos del líder Giulio Ciccone.
El colombiano del Netcompany Ineos sufrió en la etapa 4 del Giro de Italia, cuando en el ascenso al puerto de segunda categoría se desconectó de la rueda del pelotón y fue asistidos por Ben Turner para no perder tiempo y reconectar con el grupo de favoritos.
-125 kilómetros: Einer Rubio a 10 segundos del líder, es virtualmente el portador de la Maglia Rosa al involucrarse en la fuga y tener al menos dos minutos de ventaja frente al pelotón donde rueda Giulio Ciccone en la etapa 5.
La lluvia protagonista de la jornada en el Giro de Italia
- 139 kilómetros: Un fuerte aguacero ha afectado el inicio de la Etapa 5 en el Giro de Italia. El colombiano Einer Rubio (Movistar Team) conforma la fuga del día, que con la llegada del agua ha ampliado su ventaja al minuto.
Egan Bernal rueda con el pelotón de favoritos luego del ascenso y descenso del Prestieri, puerto de tercera categoría cuyo ascenso iniciaba apenas a los 10 kilómetros de partida.
Asi es la etapa 5 del Giro de Italia 2026
La etapa reina del Giro de Italia 2026 concentra la mayor exigencia física y táctica en su recorrido de 203 kilómetros, con un desnivel acumulado de 4.100 metros, lo que anticipa una definición apta solo para especialistas. El diseño del trayecto a través de Calabria y Basilicata plantea un desafío sostenido para el pelotón, en una jornada que se estima podría decidir diferencias decisivas entre los favoritos.
A las 12:30 p.m. (hora local italiana) se dará la salida oficial de esta fracción, mientras que la llegada está programada para las 5:15 p. m. El itinerario comenzará con el control de firmas a las 10:45 y la salida neutralizada a las 12:15.
El punto táctico más exigente de la etapa será la ascensión a la Montagna Grande di Viggiano, la subida considerada “hasta ahora la más dura del Giro de Italia 2026”. Este puerto de segunda categoría se extiende por 6,6 kilómetros, con una pendiente promedio del 9,1%. La cima se ubica a solo 48 kilómetros de la meta, un dato que podría definir ataques clave en la clasificación general.
El primer obstáculo relevante llegará en el ascenso al Parque del Pollino y el paso por el puerto de Prestieri, de tercera categoría. Este sector presenta 13 kilómetros al 4,6% de inclinación promedio, una exigencia que servirá para desgastar el pelotón y allanar el terreno para fugas.
En la fase final, el recorrido presenta una serie de toboganes y un descenso técnico antes de la entrada en Potenza. En los metros finales aún aguardará un muro de 300 metros al 12%, un obstáculo que podría resultar decisivo para separar a los aspirantes a la victoria de etapa.