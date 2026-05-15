Nicaragua

Huida en silencio, peligros en el camino y la fe como refugio: la travesía de un sacerdote nicaragüense tras el acecho del régimen

El relato de una fuga secreta llena de obstáculos y traumas personales. La ayuda inesperada, la ruptura de lazos y la adaptación forzada en tierras ajenas. El dolor y la esperanza conviven fuera de casa

Guardar
Google icon
Hombre de espaldas con mochila y camisa oscura camina por un sendero de tierra en una selva densa, sosteniendo una imagen de la Virgen. Luz tenue al fondo.
Un hombre, de espaldas al espectador, camina solo por un sendero de tierra irregular en una densa selva fronteriza, sosteniendo una pequeña imagen de la Virgen mientras avanza hacia una luz tenue al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nadie tocó la puerta. Cruzaron los muros de la parroquia buscando al sacerdote; solo hallaron a su madre. Los perros guardianes evitaron un desenlace inmediato. La advertencia llegó después, sin rodeos: la vida pendiendo de una llamada.

Persecución a sacerdotes tras las protestas de 2018 en Nicaragua

El portal católico ACI Prensa documentó el relato de un sacerdote nicaragüense que, tras respaldar a la juventud durante las protestas de 2018, fue identificado por la dictadura y marcado como objetivo.

PUBLICIDAD

El punto de quiebre se produjo en 2022: su regreso al país se convirtió en una sucesión de vigilancias y hostilidad. Agentes desconocidos asistían a sus homilías y grababan sus palabras.

Otros se infiltraban en la parroquia, simulando tareas de limpieza, rastreando cada movimiento de los presentes y del párroco.

PUBLICIDAD

Desde el púlpito, el sacerdote señaló las acciones del régimen. El sandinismo, aseguró, opera bajo la consigna de “ni perdón ni olvido”. Eso convertía cada crítica en una amenaza directa contra él y su entorno.

Las amenazas dejaron de ser solo rumores y se volvieron tangibles. Personas sin identificar irrumpieron en la parroquia y solo la madre del sacerdote, resguardada por los perros, evitó el contacto directo. Allegados al gobierno le advirtieron: su vida estaba en peligro inmediato.

Interior de iglesia sombría con bancos de madera vacíos y un cuaderno en primer plano. Al fondo, un altar con una cruz de madera simple y una vela encendida.
Un rayo de luz tenue atraviesa una iglesia católica en penumbra, iluminando bancos de madera oscura vacíos y un altar con una cruz simple y una vela solitaria, evocando quietud y reflexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La huida y el exilio: trayecto a Costa Rica y Estados Unidos

Según detalla el extenso reportaje del portal católico Aci Prensa, la fuga ocurrió un domingo de 2023. únicamente la madre conocía el plan. Mochila al hombro, una imagen de la Virgen y la compañía de un expolicía opositor, cruzó la frontera hacia Costa Rica por un “punto ciego”.

El expolicía negoció el paso con un “coyote”, pagando cuotas sucesivas por transitar terrenos privados. El trayecto estuvo marcado por escenarios de inseguridad, prostitución y tráfico de personas.

Ya en Costa Rica, fue acogido primero por religiosas y después por sacerdotes amigos. El aislamiento y la ruptura repentina con su entorno detonaron una depresión profunda: “No es fácil cortar el vínculo completamente con todo: con la Iglesia, con los hermanos sacerdotes, con la familia, con la parroquia. Yo me sentía morir. Yo no paraba de llorar”.

El exilio es una herida abierta. En 2024 encontró refugio en Estados Unidos, donde la comunidad le ofreció alojamiento y apoyo. Continúa su labor pastoral, brinda consejería espiritual y estudia, pero reconoce que la herida persiste: “Los que estamos afuera y los que están adentro sufrimos. De los dos lados hay mucho dolor”.

Primer plano de una cruz de madera con textura rugosa y grietas, cruzada diagonalmente por alambre de púas oxidado. El fondo está desenfocado en tonos oscuros.
Una cruz de madera rústica y desgastada, con textura rugosa y grietas, está parcialmente envuelta por alambre de púas oxidado en un plano macro con fondo difuminado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La adaptación al nuevo país suma desafíos: idioma, cultura, costo de vida. Entre la comunidad migrante nicaragüense, las dificultades se acumulan, pero la vocación permanece: “Nuestra esperanza es Jesucristo. Y aunque no estemos en Nicaragua, tenemos que servir a la Iglesia”.

La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua

La Iglesia Católica en Nicaragua ha enfrentado una ofensiva sistemática del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde 2018, intensificándose hasta despertar la condena internacional.

Entre quienes han alzado la voz se encuentran el Papa Francisco y los expertos de la ONU, que han calificado los hechos como un “crimen de lesa humanidad”, según informaron elpais.com e infobae.com.

Las medidas gubernamentales no se han limitado a la criminalización de líderes religiosos, sino que abarcan la prohibición extensa de actividades devocionales, el cierre de medios y la confiscación de bienes e instituciones vinculadas con la comunidad católica.

Durante el último año, el régimen privó de su nacionalidad a 222 personas consideradas presos políticos, incluyendo figuras relevantes de la Iglesia, quienes también fueron despojados de sus bienes.

Feligreses participan en la celebración de la festividad religiosa popular "La Gritería" en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres
Feligreses participan en la celebración de la festividad religiosa popular "La Gritería" en Managua (Nicaragua). EFE/ Jorge Torres

La acción, ejecutada en febrero de 2023, fue señalada por expertos de Naciones Unidas como parte de una política estatal para anular la presencia pública del catolicismo y silenciar cualquier disenso, según consignó elpais.com. Paralelamente, más de 80 sacerdotes huyeron al exilio y al menos 70 personas relacionadas con la Iglesia fueron detenidas entre 2018 y 2024, en una persecución que evidencia la continuidad y severidad del aparato estatal.

Centenares de actividades religiosas canceladas bajo vigilancia y represión

Durante la Semana Santa de 2022, más de 3,000 procesiones y actos religiosos públicos fueron prohibidos por el gobierno de Ortega, que obligó a que los ritos sucedieran únicamente dentro de templos, bajo estricta vigilancia policial.

Según infobae.com, la medida afectó el viacrucis y las peregrinaciones, restringiendo profundamente las expresiones de fe de la comunidad y consolidando el cerco oficial sobre la vida religiosa.

Mientras se endurecían las restricciones sobre las celebraciones, el régimen ordenó el cierre de 18 medios religiosos, incluyendo 4 canales de televisión y 14 emisoras de radio, y revocó la personería de nueve universidades y entidades educativas gestionadas por la Iglesia, de acuerdo con elpais.com. Estas acciones han obstaculizado la difusión de contenidos religiosos y el acceso a la educación vinculada al catolicismo, sumando daño institucional y material a través de la confiscación de propiedades.

Líderes e instituciones religiosas, blanco directo del régimen

Entre los episodios más destacados figura el destierro forzado de los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez, integrantes del grupo de religiosos obligados a abandonar Nicaragua por motivos de seguridad.

Elpais.com detalla que estas expulsiones manifiestan la naturaleza represiva del régimen sandinista y el impacto directo sobre quienes ocupan cargos pastorales, cuyas detenciones y exilios implican una clara advertencia para el resto de la jerarquía eclesiástica.

El cerco institucional supera el ámbito mediático y educativo: la estrategia abarca la disolución formal de organizaciones históricas, el embargo de propiedades y el bloqueo de labores sociales y caritativas que la Iglesia ha desempeñado tradicionalmente en Nicaragua, según reportó elpais.com.

La persecución a la Iglesia Católica en Nicaragua persiste sin pausa desde abril de 2018. A partir de esa fecha, la represión creció hasta conformar un panorama de hostigamiento que incluye detenciones, expulsión de sacerdotes, confiscación de bienes y limitaciones a la vida pública y mediática de los católicos, según los registros de elpais.com e infobae.com.

La combinación de sistematicidad, el elevado número de afectados y el daño a la libertad religiosa llevaron a Naciones Unidas a definir este proceso como un “crimen de lesa humanidad”.

Temas Relacionados

Protestas NicaraguaExilio PolíticoLibertad ReligiosaNicaraguaSacerdote historia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El sector inmobiliario de El Salvador cierra ExpoBienes 2026 con impulso regional

La edición culmina luego de dos jornadas de conferencias, presentaciones y networking, donde el país fue presentado como espacio estratégico para establecer alianzas y explorar nuevas vías de crecimiento económico en la región

El sector inmobiliario de El Salvador cierra ExpoBienes 2026 con impulso regional

Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

La nueva instalación, que permitirá ampliar casi tres veces la capacidad actual, generará 125 puestos de trabajo y centralizará las operaciones, con una apertura prevista entre mayo y junio de 2027

Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

De la Fiscalía a la muerte: Video capta últimos momentos de víctima de feminicidio en República Dominicana

Lo que comenzó como un intento de justicia terminó en una carnicería. Tras ser perseguida por varias calles del sector Alma Rosa I, Esmeralda Moronta de los Santos, de 36 años, fue ejecutada a tiros por su expareja dentro de un colmado donde intentó refugiarse desesperadamente

De la Fiscalía a la muerte: Video capta últimos momentos de víctima de feminicidio en República Dominicana

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

Un especialista advirtió que la enfermedad puede transmitirse antes de haber iniciado el cuadro o después de haber desaparecido los síntomas, lo que refuerza la necesidad de mantener altas coberturas de vacunación y vigilancia epidemiológica en el país

El sarampión puede transmitirse antes y después de los síntomas, alerta virólogo salvadoreño

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

Durante la conmemoración del Día del Agricultor, el presidente Luis Abinader afirmó que la autosuficiencia alimentaria es un motivo de orgullo para el país, ya que la gran mayoría de los productos consumidos son generados en territorio nacional

“El 85% de lo que consumimos es producción nacional”, afirma Abinader en acto por el Día del Agricultor en RD

TECNO

El reloj inteligente que monitorea la presión arterial: una ayuda para controlar la hipertensión en casa

El reloj inteligente que monitorea la presión arterial: una ayuda para controlar la hipertensión en casa

El salto a la IA agéntica: cómo la alianza Red Hat y NVIDIA busca profesionalizar la autonomía empresarial

La pelea por la IA ya tiene ganador: no es el que todos pensaban

Dicen que los humanos y la IA van a colaborar: sus propios datos muestran que el humano queda como supervisor

Hay oro, litio y plata en la computadora que está a punto de tirarse: esto es lo que oculta tu PC

ENTRETENIMIENTO

“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el número 1 global de Spotify 43 años después de su lanzamiento

“Billie Jean” de Michael Jackson conquista el número 1 global de Spotify 43 años después de su lanzamiento

Gira internacional de Kanye West suma otra cancelación tras bloqueo en la India

David y Victoria Beckham alcanzan el estatus de multimillonarios: ¿en cuánto se valoriza su fortuna?

El combate imposible que se volvió realidad: la historia detrás de la pelea entre Ronda Rousey y Gina Carano

“Necesitaba pisar tierra”: la vez que Matthew McConaughey se exilió en Perú durante 22 días bajo un nombre falso

MUNDO

Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego por otros 45 días

Israel y el Líbano acordaron extender el alto el fuego por otros 45 días

El ejército de Israel aseguró que eliminó a más de 220 combatientes de Hezbollah en el sur del Líbano

Israel lanzó un ataque aéreo en Gaza contra un alto líder de Hamas

Estados Unidos canceló el despliegue de 4.000 soldados en Polonia

Cómo es Al Qarawiyyin, la universidad más antigua de África