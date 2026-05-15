Romeo Santos y Prince Royce confirman su esperado concierto conjunto en Nicaragua en 2026

Romeo Santos y Prince Royce presentarán su primer concierto conjunto en Nicaragua el 21 de agosto de 2026./(Prince Royce)

Los exponentes de la bachata Romeo Santos y Prince Royce han confirmado su primera presentación conjunta en Nicaragua el próximo 21 de agosto de 2026 en el Estadio Nacional Soberanía. El evento forma parte del tour mundial “Mejor Tarde Que Nunca”, una serie de conciertos que recorrerá ciudades de América y Europa tras el lanzamiento de su álbum colaborativo Better Late Than Never, publicado en noviembre de 2025.

El anuncio realizado por la productora Más Show Productions generó gran expectativa entre los fanáticos nicaragüenses, quienes manifestaron su entusiasmo en redes sociales, de acuerdo con el diario La Prensa, de Nicaragua. Para Prince Royce, esta será la primera vez que actuará en el país centroamericano, mientras que Romeo Santos regresará tras su última visita, cuando se presentó junto a la agrupación Aventura en noviembre de 2024.

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La gira “Mejor Tarde Que Nunca” marca el regreso de ambos artistas a los escenarios internacionales con un espectáculo conjunto. El tour dio inicio el 1 de abril de 2026 en Milwaukee, Estados Unidos, e incluye fechas en ciudades como Washington D.C., Boston, Miami, Dallas, Toronto y Barcelona, consolidándose como uno de los eventos más esperados del año en la música latina.

Trayectoria y cifras de Prince Royce

Prince Royce, nacido en el Bronx y de ascendencia dominicana, es uno de los artistas más influyentes de la bachata contemporánea. Desde la publicación de su álbum debut homónimo en 2010, Royce ha acumulado más de 10 millones de discos vendidos a nivel mundial y sus canciones superan los 14,000 millones de reproducciones globales.

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Prince Royce debuta en Nicaragua mientras que Romeo Santos regresa tras su última visita con Aventura en 2024./(Prince Royce)

Su discografía incluye éxitos como “Darte un beso”, “Corazón sin cara” y “Deja Vu”, los cuales han liderado las listas tropicales y latinas de Billboard.A lo largo de su carrera, Prince Royce ha recibido 25 Premios Billboard de la Música Latina, 21 Premio Lo Nuestro, 21 Premios Juventud, 9 Latin American Music Awards y 15 nominaciones al Latin Grammy.

Su primer álbum fue certificado 13 veces Platino (Latino) por la RIAA en Estados Unidos y ocupó la primera posición en los rankings de álbumes tropicales y latinos de Billboard. Temas como “Carita de inocente” han batido récords de permanencia en el primer lugar de las listas tropicales, logrando un récord Guinness por sus 29 semanas consecutivas en la cima.

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Logros y cifras de Romeo Santos

Romeo Santos, conocido como el “Rey de la Bachata”, alcanzó la fama internacional como líder y compositor principal del grupo Aventura, pionero en la popularización del género a nivel global. En su carrera de solista, Santos ha vendido más de 40 millones de discos y supera los 100 millones de sencillos vendidos en todo el mundo.

Su álbum Fórmula Vol. 2 es el más exitoso, con más de 2 millones de copias vendidas, mientras que otros trabajos como Fórmula Vol. 1 y Golden también figuran entre los más vendidos del género latino. Santos ha logrado el primer lugar en siete ocasiones en la lista Hot Latin Songs de Billboard y cinco de sus álbumes han encabezado el ranking Top Latin Albums.

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Romeo Santos suma más de 40 millones de discos vendidos y encabeza rankings latinos, consolidándose como "Rey de la Bachata"./(Romeo Santos)

Ha sido galardonado con 32 Premios Billboard de la Música Latina y ocupa el segundo puesto en la lista de los Top Latin Artists del siglo XXI según Billboard. Su impacto ha sido reconocido con cuatro récords Guinness y distinciones de la industria musical.

Detalles del concierto y reacción del público

Aunque los precios de las entradas y las localidades para el concierto en Managua aún no han sido publicados, la expectativa es alta, según La Prensa. La publicación del anuncio por parte de la productora local superó las 1.5 millones de reacciones y generó cientos de comentarios de seguidores que anticipan la llegada de los bachateros, de acuerdo con el medio nicaragüense.

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El recital de Prince Royce y Romeo Santos se suma a una cartelera de conciertos internacionales que tendrá Nicaragua en 2026 y representa una oportunidad inédita para los aficionados de la bachata en el país. Las entradas estarán disponibles próximamente y se prevé una alta demanda ante la magnitud de ambos artistas y el alcance de su actual gira mundial.