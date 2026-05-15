“Tengo 25 años, estoy endeudado en más de 30 millones y sin trabajo”: la confesión de un joven que se hizo viral

Maxi Nakasone revela que enfrenta una deuda superior a 30 millones de pesos tras fracasar su intento de crecer en e-commerce en Argentina

Maxi Nakasone, de 25 años y residente en Florencio Varela, contó en Infobae a la Tarde que debe más de 30 millones de pesos, no tiene empleo y enfrenta la inminente obligación de pagar una nueva cuota de su préstamo, mientras intenta subsistir con proyectos de e-commerce.

Durante la charla, Maxi sumó: “En 17 días, tengo que pagar la cuota de mi préstamo. No tengo pero ni para pagar el colectivo”. Explicó que la situación es consecuencia de decisiones tomadas como emprendedor desde los 16 años y subrayó: “Siempre estuve a puntito, pero nunca se terminó de dar nada”.

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El origen de la deuda y el salto al e-commerce

Maxi precisó que el préstamo bancario se originó en mayo de 2025, cuando su tío —también chofer de Uber— lo alentó a sacar un auto para trabajar en aplicaciones de movilidad. “Me prestaron ocho millones y pico de pesos y me alcanzó para comprarme un Voyage 2011”, detalló. Entre mayo y febrero, recorrió setenta mil kilómetros como chofer, con jornadas de hasta dieciocho horas diarias. “Era venir a casa a dormir y volver a salir”, recordó.

El joven admitió que nunca logró cancelar el préstamo y que el pago mensual asciende a 610 mil pesos. “Sé que tengo que pagar todos los meses y el día que lo cancele, lo cancelaré”, expresó.

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La historia de Maxi Nakasone expone la incertidumbre y resiliencia de los jóvenes emprendedores en un contexto de ofertas de dinero fácil que no se concretan (Infobae en Vivo)

La venta del auto, motivada por el temor tras dos robos violentos y por un accidente reciente, marcó el punto de inflexión: “Sentía que estaba corriendo mucho riesgo”, sostuvo sobre su decisión de abandonar las aplicaciones de transporte.

Con la suma obtenida y la indemnización del seguro tras un choque, Maxi optó por invertir en una computadora y una mentoría para iniciarse en e-commerce. “Con ese millón y pico que me pagaron del seguro pude pagar la mentoría”, relató. A los 22 días lanzó su primera tienda. “Tuve algo de 28 pedidos en 10, 15 días, pero no conseguí proveedores”, explicó.

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Entre la fe y el riesgo: la visión de Maxi sobre el emprendedurismo

El testimonio evidenció la tensión entre el optimismo y la incertidumbre que atraviesa a los jóvenes emprendedores. Consultado por Maia Jastreblansky sobre la saturación del mercado digital, Maxi respondió: “¿La calle está saturada de comercios? No... Esto es lo mismo. En Argentina hay 45 millones de personas”.

Subrayó la importancia de la creatividad y la diferenciación: “Si saco un producto que en la calle no se consigue, o le doy una estrategia de contenido que te soluciona un problema muy puntual, me vas a comprar a mí.”

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La sostenibilidad y los límites del modelo digital quedaron expuestos: cada testeo de producto implica una inversión diaria de cuarenta y cuatro dólares en publicidad. “Llevo 15 testeos y he gastado, ponele, 600, 700 dólares en testeos que no funcionaron”, admitió Maxi.

El joven de Florencio Varela describe cómo un préstamo bancario de ocho millones de pesos lo sumergió en una dura crisis financiera (Infobae en Vivo)

Fe, resiliencia y crítica al fenómeno de las mentorías

Frente a la posibilidad de caer en morosidad, Maxi expresó confianza: “Sé que nunca me va a faltar comida, techo o abrigo, porque eso está en la Biblia y yo confío ciegamente en eso”.

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Explicó que basa su vida en dos versículos: “No ha sobrevenido ninguna adversidad que no seamos capaces de soportar” y “todo obra para mi bien”.

El staff de Infobae a la Tarde remarcó el carácter transversal del caso: “Son muchos temas que venimos acá repasando: la presencia y cómo esto afecta la vida de todos, pero ya hay una generación que nació con esto como extensión de su propio cuerpo, pero al mismo tiempo las ofertas, en muchos casos de dinero fácil, que no se cumplen, como vemos, ni dinero ni fácil”, reflexionó Manu Jove.

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