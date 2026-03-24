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La citación de último momento que realizó Lionel Scaloni para los amistosos de la selección argentina de cara al Mundial 2026

Ante la baja de Gonzalo Montiel, el entrenador de la Albiceleste sumó al debutante Agustín Giay para los duelos ante Mauritania y Zambia

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Agustín Giay, lateral derecho que
Agustín Giay, lateral derecho que fue capitán de la Sub 20 y hoy milita en Palmeiras, fue citado para la selección argentina

Lionel Scaloni debió hacer otro llamado de último momento para la última lista de la selección argentina antes del Mundial 2026: sumó al lateral Agustín Giay ante la lesión de Gonzalo Montiel que lo marginó del plantel que enfrentará a Zambia y Mauritania en La Bombonera.

“El futbolista del Palmeiras Agustín Giay se sube a la convocatoria para la doble fecha de amistosos”, confirmó este martes la cuenta oficial del combinado nacional.

Giay se convertirá en el apellido número 30 de una lista que tras su primera difusión sufrió varias modificaciones con las bajas del mencionado Montiel y Leonardo Balerdi por distintas lesiones, además de las incorporaciones de Franco Mastantuono (Real Madrid), Lucas Martínez Quarta (River Plate) y Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo).

El lateral derecho de 22 años surgió de San Lorenzo de Almagro y fue el capitán de la selección argentina Sub 20 que jugó el Mundial en el país en 2023. Emigró al Palmeiras de Brasil y estuvo en la órbita de Scaloni en llamados anteriores, aunque esta será su primera vez con el plantel mayor. Con Nahuel Molina como primera opción, hay que recordar que, en el carril derecho de la defensa, el DT debió prescindir de Juan Foyth por una grave lesión que lo hará perderse el Mundial y tuvo la reciente baja de Montiel.

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LA LISTA DE CONVOCADOS DE ARGENTINA

Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa, Inglaterra), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, Francia) y Juan Musso (Atlético Madrid, España).

Defensores: Agustín Giay (Palmeiras, Brasil), Nahuel Molina (Atlético Madrid, España), Cristian Romero (Tottenham, Inglaterra), Lucas Martínez Quarta (River Plate, Argentina), Marcos Senesi (Bournemouth, Inglaterra), Nicolás Otamendi (Benfica, Portugal), Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata, Argentina), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon, Francia), Gabriel Rojas (Racing Club, Argentina) y Marcos Acuña (River Plate, Argentina).

Mediocampistas: Franco Mastantuono (Real Madrid, España), Leandro Paredes (Boca Juniors, Argentina), Máximo Perrone (Como, Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool, Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea, Inglaterra), Valentín Barco (Racing Estrasburgo, Francia), Rodrigo De Paul (Inter Miami, Estados Unidos) y Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, Alemania).

Delanteros: Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo, Francia), Lionel Messi (Inter Miami, Estados Unidos), Nicolás Paz (Como, Italia), Gianluca Prestianni (Benfica, Portugal), Nicolás González (Atlético Madrid, España), Giuliano Simeone (Atlético Madrid, España), Thiago Almada (Atlético Madrid, España), José López (Palmeiras, Brasil) y Julián Álvarez (Atlético Madrid, España).

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