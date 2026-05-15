Deportes

Polémica por el descuido de Luciano Darderi con un niño en su ingreso para jugar la semifinal del Masters 1000 de Roma

El argentino nacionalizado italiano olvidó la acción del protocolo y generó reacciones en redes sociales. Finalmente cayó ante Casper Ruud

Guardar
Google icon
El argentino nacionalizado italiano olvidó ingresar acompañado por el alcanza pelotas

El argentino nacionalizado italiano Luciano Darderi está transitando por el mejor momento tenístico de su carrera. Tras alcanzar su mejor ranking (18°) semanas atrás, el actual 20 del mundo alcanzó por primera vez una semifinal de Masters 1000 en Roma pero su derrota ante Casper Ruud quedó también acompañada por un descuido que generó críticas.

El tenista de 24 años nacido en Villa Gesell representa a la bandera italiana y es la cuarta mejor raqueta de la actualidad de ese país por ranking. En este contexto, su buen nivel en el destacado torneo de esa nación puso el foco mediático sobre su figura. Darderi sorprendió en su ingreso al Foro Itálico con unas particulares gafas, pero una distracción en el protocolo terminó enviando las luces sobre otro hecho.

PUBLICIDAD

Segundos antes de iniciar la semifinal que terminó con un triunfo por doble 6-1 para el noruego Ruud, los jugadores entraron a la cancha con un protocolo marcado. El ex 2 del mudo tomó de la mano a la niña que lo esperaba en el ingreso, pero inmediatamente después Darderi no lo imitó con el otro joven que lo esperaba y lo dejó con la mano en el aire. Desconcertado, el niño miró a los costados y terminó ingresando al court en soledad.

Darderi, su entrada a la semifinal en Roma genera polémica: se olvida de darle la mano al niño. El tenista italiano, al salir a la pista central del Foro Itálico antes de la semifinal contra Casper Ruud, realizó un gesto que ya ha suscitado algunas críticas en las redes sociales”, detalló el periódico local Corriere dello Sport, que dejó en claro en su artículo que “fue un descuido o un gesto involuntario” aunque de todos modos “provocó duras críticas”.

PUBLICIDAD

“¿Es que no ve con esas gafas de sol o lo ha hecho a propósito?“, se preguntó uno de los usuarios. ”Darderi ignorando totalmente tomar la mano del chico. ¡Qué mal!“, se unió otro. ”El momento en que Casper Ruud entró con el recogepelotas, mientras el italiano Darderi ignoraba al chico y le hacía gestos con las gafas... Me da pena el chico", firmó un tercero. “¡Eso es una grosería, no hace falta! Ruud tiene mucha clase, él es todo lo contrario", criticó otro seguidor. “La sonrisa radiante de quien cree haber dado en el clavo con esa mirada significativa, mientras detrás hay un niño que corre tras él, desconcertado”, graficó otro.

El medio especializado Punto de Break reparó en la curiosa entrada que realizó Darderi con sus particulares gafas: “Tenía tantas ganas Luciano Darderi de disputar el partido de este viernes en Roma que por su mente pasó hacer algo diferente”. En el artículo remarcaron que “de algún modo tenía que llamar la atención” y eligió hacerlo con “unas gafas de sol futuristas” que se hicieron virales.

Más allá de este hecho, cuando estaba por consumarse el doble 6-1 en su contra, un espectador realizó un grito y Darderi no lo dejó pasar por alto: agarró su raqueta y comenzó a ofrecerla a la tribuna, en un gesto que tampoco pasó desapercibido. “Hemos pagado”, fue lo que le gritaron según detalló el periódico la Gazzetta dello Sport.

Estaba agotado; lo di todo en el torneo. Pido disculpas al público. Empezó fuerte desde los primeros juegos. Estaba desanimado y esperaba que la interrupción por la lluvia me ayudara. Pero no fue así. Si me hubieran dicho hace dos semanas que llegaría a las semifinales en Roma, no lo habría creído. Fue un torneo de ensueño; el momento culminante fue sin duda la victoria en cuartos de final en la pista central. Es una pena tener que esperar hasta el año que viene para volver a jugar aquí. Agradezco a todos los que me apoyaron con tanto cariño y a la organización. Este resultado me da confianza porque me demuestra que puedo jugar a este nivel en un torneo importante. Soy más maduro, pero aún tengo mucho que mejorar”, expresó Darderi según el mencionado diario italiano.

Más allá de estos sucesos, la semana soñada de Darderi tendrá su recompensa: el ganador de cinco títulos ATP será 16° del mundo por primera vez en su carrera el próximo lunes.

Temas Relacionados

Luciano DarderiMasters 1000 RomaTenisCasper Ruud

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia de Kansei Matsuzawa: el pateador que aprendió con YouTube y se convirtió en el primer japonés de la NFL

La combinación del apoyo familiar y la curiosidad por nuevas culturas convirtió un inicio modesto en un logro histórico para un jugador asiático

La historia de Kansei Matsuzawa: el pateador que aprendió con YouTube y se convirtió en el primer japonés de la NFL

Cómo juega la presión en los deportistas olímpicos y qué estrategias emplean para enfrentarlas

Los atletas de élite atraviesan situaciones estresantes durante la competencia que pueden influir directamente en el resultado

Cómo juega la presión en los deportistas olímpicos y qué estrategias emplean para enfrentarlas

La advertencia del presidente de River en la previa del partido ante Rosario Central: “Somos 15 millones de personas mirando con la guardia alta”

Stéfano Di Carlo lanzó un mensaje contundente en la previa de la semifinal del Torneo Apertura que se disputará este sábado desde las 19.30 en el Monumental

La advertencia del presidente de River en la previa del partido ante Rosario Central: “Somos 15 millones de personas mirando con la guardia alta”

Maxi López habló de la chance de ver a Mauro Icardi en River Plate: su respuesta sobre el término “icardear”

El ex delantero del Millonario evitó ser tajante sobre esa opción de mercado, pero aclaró: “Que venga quien quiera, que esté a la altura”. Al mismo tiempo, se refirió a las repercusiones del viejo conflicto que tuvieron

Maxi López habló de la chance de ver a Mauro Icardi en River Plate: su respuesta sobre el término “icardear”

El atípico caso del futbolista que rechazó 4 veces a otra selección, fue presentado hace tres días por Bélgica y jugará el Mundial

Matías Fernández-Pardo representará a los Diablos Rojos en la Copa del Mundo. Tuvo propuestas para ser Sub 21 español

El atípico caso del futbolista que rechazó 4 veces a otra selección, fue presentado hace tres días por Bélgica y jugará el Mundial

DEPORTES

La historia de Kansei Matsuzawa: el pateador que aprendió con YouTube y se convirtió en el primer japonés de la NFL

La historia de Kansei Matsuzawa: el pateador que aprendió con YouTube y se convirtió en el primer japonés de la NFL

Cómo juega la presión en los deportistas olímpicos y qué estrategias emplean para enfrentarlas

La advertencia del presidente de River en la previa del partido ante Rosario Central: “Somos 15 millones de personas mirando con la guardia alta”

Maxi López habló de la chance de ver a Mauro Icardi en River Plate: su respuesta sobre el término “icardear”

El atípico caso del futbolista que rechazó 4 veces a otra selección, fue presentado hace tres días por Bélgica y jugará el Mundial

TELESHOW

De la angustia a la gloria: la revancha de Eugenia Quevedo con Ricardo Arjona en su concierto de Córdoba

De la angustia a la gloria: la revancha de Eugenia Quevedo con Ricardo Arjona en su concierto de Córdoba

El objeto de Wanda Nara que Mauro Icardi se llevó a Italia y desató un escándalo: la foto de la polémica

Alejandro Awada contó cómo está Juliana luego de que se conociera el nuevo romance de Mauricio Macri

Murió a los 47 años Santi Yonamine, tecladista de Los Parraleños y referente de la “cumbia samurai”

Alejandro Awada recordó el percance que sufrió en su debut en teatro: “Tuve quemaduras de tercer grado”

INFOBAE AMÉRICA

Millones de personas son advertidas de no conducir por contaminación del aire en 4 estados

Millones de personas son advertidas de no conducir por contaminación del aire en 4 estados

Israel lanzó un ataque aéreo en Gaza contra un alto líder de Hamas

El sector inmobiliario de El Salvador cierra ExpoBienes 2026 con impulso regional

Costa Rica: Café Britt anuncia inversión de USD 39 millones en una nueva planta en la provincia de Alajuela

De la Fiscalía a la muerte: Video capta últimos momentos de víctima de feminicidio en República Dominicana