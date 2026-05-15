Subsecretario de Estado habla en Panamá sobre energía, logística y cadenas de suministro

El embajador Kevin Marino Cabrera acompañó parte de la agenda oficial del subsecretario estadounidense, Jacob Helberg. Tomada de X

La visita a Panamá del subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, Jacob Helberg, dejó claro que Washington está colocando nuevamente a Panamá en el centro de su estrategia regional vinculada a cadenas de suministro, minerales críticos, energía y cooperación económica.

Durante su gira por América Latina, Helberg sostuvo reuniones con el canciller Javier Martínez-Acha, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, en encuentros donde se discutieron inversiones, logística, tecnología, infraestructura y seguridad económica.

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El funcionario estadounidense llegó a Panamá como parte de una gira regional que también incluye Guyana y Costa Rica, países considerados estratégicos por la administración de Donald Trump en temas de energía y minerales críticos.

La agenda de Helberg estuvo enfocada en fortalecer alianzas económicas y garantizar cadenas de suministro “confiables” para sectores considerados sensibles por Washington, especialmente inteligencia artificial, semiconductores, energía y tecnología avanzada.

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A través de publicaciones en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el propio Helberg mostraron detalles de las reuniones sostenidas en el país.

Jacob Helberg, subsecretario de Estado de EU para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, y Javier Martínez-Acha, ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, discutieron seguridad en la cadena de suministro y cooperación regional. Tomada de X

En uno de los encuentros, Helberg conversó con el canciller Javier Martínez-Acha sobre seguridad en la cadena de suministro y cooperación económica. También participó el embajador estadounidense en Panamá, Kevin Marino Cabrera, quien aseguró que bajo el liderazgo del presidente Trump buscan fortalecer aún más la relación económica bilateral.

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En otra reunión, Helberg sostuvo conversaciones con el ministro Felipe Chapman y el ministro Julio Moltó sobre oportunidades de inversión entre Panamá y Estados Unidos. En los mensajes publicados por funcionarios estadounidenses se resaltó el interés por impulsar cadenas de suministro “seguras”, proyectos de infraestructura, tecnología, energía y logística regional.

La agenda del subsecretario estadounidense también incluyó encuentros con representantes vinculados al Canal de Panamá y al sector logístico. En una de las actividades participó el presidente de la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá, José Ramón Icaza; el viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Hoyos Boyd, y la directora general de Aduanas, Soraya Valdivieso.

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Las reuniones ocurrieron en medio de un contexto internacional marcado por la creciente competencia entre Estados Unidos y China por el control de minerales críticos y cadenas de suministro tecnológicas.

Jacob Helberg se reunió con el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, para abordar cooperación económica y oportunidades de inversión entre Panamá y Estados Unidos. Tomada de X

La administración Trump ha impulsado durante los últimos meses una estrategia internacional orientada a reducir la dependencia de China en áreas vinculadas a semiconductores, inteligencia artificial y materiales estratégicos como litio, cobre, níquel y cobalto.

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Helberg es considerado uno de los principales arquitectos de la estrategia tecnológica y económica internacional de la actual administración republicana.

Antes de llegar al Departamento de Estado trabajó como asesor senior de políticas en Palantir Technologies y ha defendido públicamente una línea dura frente a China en temas tecnológicos y de seguridad económica.

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Uno de los conceptos impulsados por Helberg es “Pax Silica”, una iniciativa promovida por el Departamento de Estado para crear cadenas de suministro seguras y coordinadas entre países aliados en áreas vinculadas a inteligencia artificial, infraestructura tecnológica y minerales críticos.

El programa ya cuenta con la participación de países como Australia, Japón, Israel, Corea del Sur, Reino Unido y Singapur.

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Estados Unidos considera al Canal de Panamá una infraestructura estratégica para el comercio global y las cadenas de suministro vinculadas a energía, tecnología y logística internacional. Shutterstock

Aunque Panamá no forma parte oficialmente de esa iniciativa, la posición geográfica del país y el Canal de Panamá lo convierten en un punto estratégico dentro de cualquier red global de transporte y logística vinculada al comercio internacional y la tecnología. Estados Unidos busca asegurar corredores logísticos considerados “seguros” para el traslado de recursos y componentes estratégicos.

Durante los encuentros en Panamá también se habló sobre la importancia de fortalecer la cooperación económica regional. En sus mensajes públicos, Helberg destacó el rol de Panamá como centro logístico global y socio clave para fortalecer la integración económica de las Américas y promover tecnologías “confiables”.

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La visita ocurre además en momentos en que Panamá busca consolidarse como un centro regional de servicios, logística, puertos y energía, mientras el Canal de Panamá mantiene un papel cada vez más relevante en medio de cambios en rutas comerciales internacionales y tensiones geopolíticas globales.

Jacob Helberg, subsecretario de Estado de EE.UU. para Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente, sostuvo reuniones con autoridades panameñas, representantes de Aduanas y del sector logístico; en el encuentro también participó José Ramón Icaza, presidente de la junta directiva del Canal de Panamá. Toamda de X

De acuerdo con el Departamento de Estado, la gira regional de Helberg busca avanzar los intereses económicos de Estados Unidos en América Latina, reforzar alianzas estratégicas y fortalecer la cooperación en seguridad energética y minerales críticos.

La administración Trump también ha incrementado durante este año su presión diplomática y económica para asegurar acceso a recursos estratégicos en América Latina. Washington considera que la región será determinante en la futura competencia global por materias primas esenciales para inteligencia artificial, transición energética y manufactura avanzada.

En ese escenario, Panamá aparece como una pieza importante por su infraestructura marítima, conectividad aérea, puertos y posición geográfica. Las reuniones sostenidas por Helberg con autoridades panameñas reflejan el interés estadounidense por mantener una presencia activa en sectores económicos considerados estratégicos para la seguridad y competitividad global.