Lionel Scaloni habla antes del amistoso de la selección argentina ante Mauritania en la Bombonera

“La convocatoria es muy simple. Íbamos a jugar un solo partido, no nos podíamos llenar de jugadores. Era inútil. No era solo él, había otros. Cuando nos avisaron que había un segundo partido, lo convocamos. Valoro las ganas de querer estar. A veces, no digo que esté mal, pero se bajan del avión y le preguntan a los chicos: ‘¿Qué te parece que te haya convocado después?’ Menos mal que ellos son grandes de verdad. La realidad es que se los convocó después porque había solo un partido. Estamos contentos con él. Es un chico que siempre lo dije, tiene 18 años. Sin ir más lejos, el chico que está jugando en Boca ahora, Tomás Aranda, ha venido a entrenar con nosotros y tiene la misma edad de Franco. Con esto quiero decir que Franco es chico, Aranda es chico. Hay que darle tiempo. Está en un club muy exigente. El más exigente del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención y sepa que hay que ir poco a poco. Su carrera recién empieza”.