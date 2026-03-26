Lionel Scaloni habla antes del amistoso de la selección argentina ante Mauritania en la Bombonera

Sobre si Argentina va a ser una desilución
“Como está el que dice que va a ir bien, está el que dice que le va a ir mal. No sé qué decir a eso. No me expongo. Es algo normal, uno dirá bien y otro mal. El Mundial es muy complicado. Es terriblemente complicado. Estamos bien, con ganas. Somos conscientes de que los rivales nos van a jugar diferente por ser el último campeón. Lo importante es que vamos a estar. Después es fútbol y todo puede pasar. No soy de mirar mucho las redes. No es un tema de redes. Son estadísticas y pensamientos de la gente. Todos opinan. Por suerte, juegan los jugadores”.
Cómo está Messi y si va a jugar el Mundial
“Esa es una pregunta que es más para él. De mi parte ya saben lo que pienso. Haré todo lo posible para que esté. Para el bien del fútbol, es bueno que esté. Pero es decisión de él y de su cabeza, de su estado físico. Es difícil, porque no solo los argentinos queremos verlo, son todos. Después está la disyuntiva de nosotros como entrenadores si está para jugar todos los partidos, pero yo quiero que esté. Yo no me voy a poner acá a decir si veo si lo pongo. Es él, se ganó el derecho a poder decidir con tranquilidad. Nosotros no tenemos ningún apuro. Sabemos que lo que decida será lo mejor”.
Dónde pretende utilizar a Valentín Colo Barco
“Él puede jugar de lateral izquierdo. Tenerlo en una posible lista te da la variante en algún momento de que si tiene que jugar de tres, lo puede hacer. Lógicamente, hoy no es su posición. Hoy lo está haciendo muy bien de centrocampista. Puede jugar en las tres posiciones del centro del campo. Es una muy buena apuesta. Ha dado el paso que se le pedía. El equipo prácticamente juega a lo que él quiere y estamos contentos. Le daremos la oportunidad de jugar estos partidos para que demuestre lo que vale”.
El presente de Leandro Paredes en Boca Juniors
“Hemos hablado con él antes del inicio de la temporada para comentarle algunas cosas. Ya sabemos lo que es con la pelota y lo que jerarquiza a su equipo y al fútbol argentino. Las cosas que hemos hablado, buenas y malas, me las guardo. Lo conozco de sobra. Sabe muy bien lo que pretendemos de él”.
Un mensaje para la ilusión de los fanáticos
“Para los partidos me alegra que estén ilusionados, que disfruten. Lo otro es muy difícil. Prometer o hablar de un Mundial es algo increíble. Pensar que se puede repetir es algo impensado. Sobre todo por la dificultad que tiene. Lo que garantizamos es lo que ya se ve del equipo. El máximo compromiso, no poner las cosas fáciles entre compañeros y ni hablar de los rivales. Creo que Argentina sí que ganó merecidamente el último Mundial. Pero hay muchísimos mundiales que no gana el que lo merece, eso habla de la dificultad que tiene. A mí me basta con que la gente se sienta identificada. Todos queremos llegar a lo máximo. Pero seguir con esta convicción y que la gente se sienta identificada es lo máximo”.
Su futuro en la selección y su renovación
“Mati está hablando con el presidente. No digo que no me preocupe, pero mi foco está en el Mundial. El resto no dependerá de mí. Ya veremos qué pasa en un futuro. Por ahora es solo el Mundial”.
El equipo que va a jugar contra Mauritania y los minutos de Lionel Messi
“En principio, vamos a poner un mix de chicos que queremos ver. Queremos recuperar algunos rendimientos, no viene al caso decir quién. Se los dije a ellos. Leo va a jugar, no sé si de entrada, pero va a jugar los dos. No sé cuántos minutos. De yapa, tener al argentino dos partidos más. Es una linda oportunidad para verlo en la cancha y disfruten”.
La preparación para el Mundial y los posibles amistosos en la ventana de junio
“En principio, esta fecha no fue como se sabía después del Mundial. Nos enteramos de la Finalissima después del Mundial y cuando fui al sorteo, todavía no estaba oficializada. A partir de ahí, planificamos jugar con España y Qatar. Después de los partidos de junio, tengo entendido que uno va a ser Serbia. Lo hemos pedido gracias a que en el cuerpo técnico de Serbia está Garcés. Hemos preguntado si se puede jugar. El otro estamos pendientes. La planificación va más allá de esta fecha que ha cambiado por algo ajeno a lo nuestro. Lo más importante es que todos lleguen bien. Al final, todos queremos jugar con las buenas selecciones, y los equipos quieren jugar con los mejores equipos”.
“Recuerdo que hace un tiempo Menotti nos dijo: ‘Qué bueno tener 20 días en el predio para entrenar’. Eso no existía. Hoy tenemos 10 días y parece que no es interesante. Y para nosotros es superinteresante jugar con Mauritania, el sábado un partido con los chicos de la Sub 20 y después el martes. No te garantiza nada jugar con los mejores y no te garantiza nada esto. Eso es más que evidente. Hay que afrontar lo que venga y ser positivo. Después, el resultado dirá si acertaste o no. Intentaremos hacer lo mejor posible”.
El presente de Franco Mastantuono y su convocatoria tardía
“La convocatoria es muy simple. Íbamos a jugar un solo partido, no nos podíamos llenar de jugadores. Era inútil. No era solo él, había otros. Cuando nos avisaron que había un segundo partido, lo convocamos. Valoro las ganas de querer estar. A veces, no digo que esté mal, pero se bajan del avión y le preguntan a los chicos: ‘¿Qué te parece que te haya convocado después?’ Menos mal que ellos son grandes de verdad. La realidad es que se los convocó después porque había solo un partido. Estamos contentos con él. Es un chico que siempre lo dije, tiene 18 años. Sin ir más lejos, el chico que está jugando en Boca ahora, Tomás Aranda, ha venido a entrenar con nosotros y tiene la misma edad de Franco. Con esto quiero decir que Franco es chico, Aranda es chico. Hay que darle tiempo. Está en un club muy exigente. El más exigente del mundo. Eso hace que todo se magnifique. A mí me basta con que él entienda su situación. De nosotros saldrá toda la contención y sepa que hay que ir poco a poco. Su carrera recién empieza”.
Los rumores sobre la convocatoria de Ángel Di María y si habló con él
“No sé el ruido. Tengo la mejor relación con él. De hecho, me escribió hoy. Yo lo saludé para Navidad y Año Nuevo. Mejor dicho, me felicitó y yo a él. Es un tema un poco más de todos en el ambiente que de él. Él lo dejó claro y, desde ese punto de vista, nosotros también lo tuvimos claro cuando hablamos con él. Hoy él no está. Yo estoy feliz por su presente; se lo nota feliz. Eso es lo más importante. Nos ha dado un montón. Es una etapa que está terminada, o al menos así nosotros lo entendimos. Hemos virado para otro lado y hay jóvenes empujando desde atrás que quieren estar. La mejor relación tengo con él y ojalá siga jugando como hasta ahora”.