La espectacular vuelta del argentino Mattia Colnaghi para clasificar 6° en la qualy del GP de Australia de la Fórmula 3

Mattia Colnaghi tuvo una destacada actuación en la qualy de la Fórmula 3 y finalizó en el sexto lugar con un tiempo de 1:34.547, a 360 milésimas del francés Théophile Naël, que se quedó con la primera ubicación (1:34.187) en el Gran Premio de Australia.

El joven de MP Motorsport marchaba lejos de los puestos de vanguardia, pero a falta de tres minutos y medio para el cierre bajó casi seis décimas su registro de referencia (1:35.136) y estampó el segundo mejor giro de la prueba. Finalmente, fue superado por cuatro pilotos y concretó su buena labor dentro del top ten.

Saldrá desde la tercera fila en la carrera principal de este sábado por la tarde argentina, mientras que este viernes, a partir de las 21:15, lo hará desde el séptimo lugar en la Sprint porque se invierten los 12 lugares iniciales. Mientras tanto, sus compañeros de equipo Tuukka Taponen y Alessandro Giusti terminaron 14° y 16°, respectivamente.

La Clasificación contó con un parate a causa de la bandera roja provocada por el accidente del italiano Matteo De Palo, quien se fue de los límites de la pista en la curva 10 y debieron retirar el monoplaza con una grúa.

Mattia Colnaghi saldrá desde las primeras filas en la Sprint y la carrera principal (Crédito: @Formula3)

El comienzo de la jornada para el ítalo-argentino no fue el mejor porque no pudo completar la única práctica libre del fin de semana en la F3. A falta de poco más de seis minutos para finalizar este ensayo, Colnaghi sufrió una falla en el motor: se vio humo en la parte trasera de su monoposto, que quedó parado luego de la salida de los boxes.

El joven de 18 años, nacido en Italia, hijo de una argentina y con familiares en la provincia de Chubut, correrá esta temporada con licencia albiceleste y mostró su potencial en el circuito callejero del Albert Park situado en Melbourne con el Dallara del equipo MP Motorsport. Llegó a estar tercero en la tanda inicial, pero este incidente le dejó un sabor agridulce en el inicio de la actividad.

Finalizó ese entrenamiento en el 15º puesto entre 30 competidores con un tiempo de 1:35.495, a más de ocho décimas del estadounidense Ugo Ugochukwu, que lideró los registros con un cronómetro de 1:34.607. El oriundo de Monza pudo girar durante 39 minutos y dio 16 vueltas al trazado semipermanente de 5.278 metros. Es la primera vez que enfrenta el desafío de correr aquí.

*La falla en el motor del auto de Colnaghi

Vale destacar que Colnaghi intensificó su preparación con la realización de jornadas oficiales de prueba en Imola, Barcelona y Jerez en busca de sumar experiencia al volante del auto de Fórmula 3 y familiarizándose con el paquete técnico del equipo.

Tiempo atrás, el piloto junior de Red Bull se refirió a sus orígenes y se mostró muy contento de representar a la Argentina: “Es un orgullo para mí. Nunca viví en Argentina, pero mi madre (Martina Bisio) es argentina y tengo mucha familia acá”. Su padre es italiano, pero Mattia siempre tuvo el anhelo de correr para la Argentina y la superpoblación de pilotos italianos en las categorías promocionales (por caso, Matteo De Palo, Brando Badoer y Nicola Lacorte estarán en la F3) también lo llevó a inclinarse por la Celeste y Blanca, donde se le podrían abrir las puertas en empresas nacionales para apoyar su carrera, sumado a la posibilidad de atraer potenciales fanáticos.

En la antesala al Gran Premio de Australia, Colnaghi anticipó que se irá conforme de Melbourne si termina entre los siete primeros de la competencia principal del domingo. Cabe recordar que se correrá la Sprint Race este viernes desde las 21:15 (hora argentina). “Tengo que enfocarme mucho más allá de que estaré en el mismo lugar donde van a estar mis ídolos de la F1. Pero yo debo asumir mi compromiso. Sé que estar en Red Bull me va a dar un poco más de presión, pero creo que es una cosa necesaria para llegar a la Fórmula 1 y para quedarse en la Fórmula 1”, manifestó a la hora de hablar sobre cómo maneja la presión.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE MATTIA COLNAGHI EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA DE FÓRMULA 3

Viernes 6 de marzo

Sprint a 20 vueltas: 21:15 (Argentina) / 11:15 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Carrera principal a 23 vueltas: 18:50 (Argentina) / 8:50 del domingo 8 (Australia)