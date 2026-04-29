Bukele impulsa otra reforma a la Constitución para que salvadoreños en el exterior cuenten con diputados en la Asamblea Legislativa

La Asamblea Legislativa de El Salvador recibe propuesta de reforma constitucional para otorgar representación directa a salvadoreños en el exterior./ (Jessica Cortesía)

Durante la plenaria de esta tarde en la Asamblea Legislativa, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, informó a los diputados y al pueblo salvadoreño sobre una solicitud oficial remitida por la Casa Presidencial, en la que el presidente Nayib Bukele insta a los legisladores a impulsar una reforma al artículo 79 de la Constitución de la República. La propuesta busca otorgar por primera vez representación directa en este Órgano del Estado a los salvadoreños residentes en el exterior, mediante la creación de una circunscripción electoral específica para la diáspora.

El objetivo es garantizar los principios de igualdad del voto y representación proporcional, permitiendo que la diáspora elija a sus propios representantes en el Parlamento y que estos, a su vez, participen en la toma de decisiones legislativas, en lugar de que sus votos sean asignados al departamento de San Salvador, como ocurre actualmente.

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El comunicado oficial difundido por la Casa Presidencial subraya que esta reforma constituye un avance en el proceso de inclusión política promovido por el Gobierno. La medida permitirá que los salvadoreños en el exterior, quienes ya pueden ejercer su derecho al voto con Documento Único de Identidad (DUI), cuenten con diputados específicos, elegidos en proporción al peso que la diáspora tiene dentro del padrón electoral.

De los salvadoreños fuera del país, más de 950 mil tienen actualmente su domicilio registrado en el extranjero, lo que evidencia la magnitud de la comunidad a la que se busca dar representación propia.

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El comunicado presidencial destaca la historia compartida de El Salvador y el reconocimiento histórico al aporte de sus ciudadanos en todo el mundo./(Casa Presidencial)

El procedimiento para la reforma constitucional fue detallado por el presidente de la Asamblea Legislativa. La iniciativa, según Castro, requiere inicialmente la firma de al menos diez diputados para ser presentada formalmente ante el pleno. Luego, debe ser discutida y aprobada por mayoría simple (la mitad más uno de los diputados). Posteriormente, el acuerdo de reforma debe ser ratificado, con el voto favorable de al menos tres cuartas partes de los legisladores, siguiendo el proceso establecido por la Constitución.

“Debemos darle iniciativa a la ratificación de este acuerdo de reforma y que este siga el proceso de formación de ley para ser aprobada por esta misma Asamblea con tres cuartas partes de los votos de este pleno”, afirmó Castro tras ser informado sobre la solicitud.

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La reforma no altera la configuración actual de la Asamblea Legislativa y se orienta a equilibrar la distribución de la representación, otorgando a la diáspora un espacio propio. Con esta medida, el Ejecutivo sostiene que se inicia una nueva etapa en la relación entre el Estado salvadoreño y sus ciudadanos residentes en el exterior, integrando plenamente a millones de salvadoreños en la vida política y en la construcción del futuro del país.

El presidente Bukele, a través del comunicado, destacó que la historia de El Salvador se ha escrito tanto dentro como fuera de sus fronteras, subrayando el aporte diario de quienes, desde cualquier parte del mundo, conservan su identidad y vínculo con la nación.

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Más de 950 mil salvadoreños residentes fuera del país podrían elegir por primera vez a sus propios diputados en la Asamblea, con el cambio solicitado por el presidente Bukele./ (Jessica García)

“Instruyo al equipo técnico elaborar las pieza, esta pieza de correspondencia que es necesaria a efecto de formalizar esta iniciativa de reforma constitucional y someterla a conocimiento de este pleno legislativo. Esto conforme al procedimiento establecido en nuestra Carta Magna”, puntualizó Castro.

En ese sentido, la Asamblea Legislativa iniciará el trámite correspondiente para la elaboración de la pieza de correspondencia y sometiéndola a consideración del pleno, conforme a los procedimientos legales. La medida ha sido presentada como un reconocimiento histórico a los salvadoreños en el exterior para la plena participación política.

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