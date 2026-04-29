El primer fin de semana largo de 2026 inicia en Guatemala con motivo del Día del Trabajo

Infografía detallada sobre los cuatro fines de semana largos en Guatemala durante 2026, destacando fechas clave, derechos laborales y destinos turísticos populares como el Lago de Atitlán y Tikal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El viernes 1 de mayo de 2026, Guatemala dará inicio al primero de los cuatro fines de semana largos previstos para ese año, en el marco del Día Internacional del Trabajo, fecha establecida por la legislación como día de descanso obligatorio y ocasión que, según el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (Mintrab), permitirá a los trabajadores disfrutar de tres días consecutivos de asueto para viajar, reunirse en familia o descansar en casa. Como en otros descansos masivos, esta medida impactará la actividad turística y el comercio interno, ya que muchas familias aprovechan estos períodos para conocer nuevos destinos dentro del país, de acuerdo con el Mintrab.

El Código de Trabajo vigente dispone que los asuetos en Guatemala deben gozarse con salario íntegro, y quienes presten servicios durante estas fechas tienen derecho a percibir una remuneración adicional, precisó el Mintrab a Infobae. Al cierre de 2026, Guatemala contará con tres fines de semana largos adicionales: uno el 30 de junio por el Día del Ejército —trasladado al lunes 29—, otro el 25 de diciembre con la Navidad que, junto a la Nochebuena, generará un descanso extendido desde el mediodía del 24, y finalmente, el 31 de diciembre, que al coincidir con un jueves facilitará el último fin de semana largo, proyectando el primero de 2027.

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Preguntado sobre el impacto del calendario de asuetos para 2026, el país suma en total cuatro períodos de descanso prolongado. Estas pausas fomentan el turismo nacional y representan una oportunidad para la convivencia familiar y el impulso de las economías locales, siempre bajo la normativa que garantiza el salario íntegro y una remuneración adicional en caso de trabajo en feriado, conforme al Ministerio de Trabajo y Previsión Social.

De acuerdo con el Código de Trabajo, Guatemala asegura 11 días de descanso al año: 10 asuetos nacionales y un feriado municipal dedicado a la festividad patronal de cada localidad. Para 2026, los asuetos nacionales confirmados incluyen el miércoles 30 de junio por el Día del Ejército, el sábado 15 de agosto —feriado local en la Ciudad de Guatemala por el Día de la Asunción—, el martes 15 de septiembre por la Independencia Nacional, el martes 20 de octubre por el Día de la Revolución, el domingo 1 de noviembre por el Día de Todos los Santos, el jueves 24 de diciembre desde el mediodía, el viernes 25 en conmemoración de la Navidad, y el jueves 31 de diciembre a partir del mediodía, según información del Mintrab y el marco legal citado por Infobae.

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La diferencia entre asuetos y feriados se encuentra en su alcance: los asuetos son días de descanso obligatorio a nivel nacional decretados por el Gobierno, mientras que los feriados responden a celebraciones patronales específicas de cada municipio. La garantía legal de estos derechos constituye una de las principales protecciones del régimen laboral en Guatemala, según lo estipulado por el Código de Trabajo vigente.

El auge del turismo interno durante los fines de semana largos de 2026

El potencial turístico de Guatemala resalta durante los fines de semana largos. El lago de Atitlán es uno de los destinos predilectos tanto para turistas nacionales como extranjeros. Catalogado por varias publicaciones como uno de los lagos más bellos del mundo y núcleo de la cultura maya viva, Atitlán ofrece deportes acuáticos, navegación entre pueblos indígenas, talleres de tejidos típicos y la experiencia de recorrer fincas cafetaleras.

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Turistas guatemaltecos disfrutan de mercados y paisajes junto al lago Atitlán durante un concurrido fin de semana largo de 2026, evidenciando el crecimiento del turismo interno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad arqueológica de Tikal, al norte en el departamento de Petén, destaca por su historia milenaria: sus orígenes datan del 400 a.C. y la urbe tuvo su máximo esplendor entre los siglos III y IX. Las visitas permiten ascender pirámides, caminar entre templos y plataformas ceremoniales, y realizar excursiones.

<b>La ley permite trasladar asuetos para fomentar el turismo interno en Guatemala</b>

La Ley que Promueve el Turismo Interno de Guatemala establece que los asuetos del 1 de mayo, 30 de junio y 20 de octubre puedan trasladarse a los lunes, generando fines de semana largos para impulsar la economía local y facilitar el descanso de los trabajadores. El Decreto 42-2010, junto con su reforma 19-2018, determina que si un asueto cae martes o miércoles, se celebra el lunes anterior; si es jueves, viernes, sábado o domingo, se traslada al lunes siguiente.

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Multitud de turistas nacionales recorre una calle empedrada en una ciudad colonial de Guatemala, reflejando el auge del turismo interno proyectado para los fines de semana largos de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El objetivo central de la legislación, según el Congreso de la República de Guatemala, es fortalecer el turismo interno, propiciar la recreación familiar y descentralizar la actividad turística, permitiendo que más ciudadanos visiten distintas regiones del país y potenciando a las PYMES rurales y urbanas.

En el año 2020, la Corte de Constitucionalidad aclaró que los asuetos del 1 de mayo y 20 de octubre se deben disfrutar estrictamente en su fecha tradicional, sin trasladarlos, independiente de la reforma mencionada.

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La normativa no aplica cambios en las celebraciones del 1 de enero, miércoles santo desde el mediodía, jueves y viernes santo, 15 de septiembre, 1 de noviembre, 24, 25 y 31 de diciembre, y el 1 de enero nuevamente, que se mantienen inamovibles según la ley.

Entre los beneficios señalados se encuentran el fortalecimiento del sector servicios, el desarrollo de comunidades turísticas receptoras y la construcción de una cultura orientada al turismo interno en Guatemala.

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