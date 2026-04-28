PSG vs. Bayern Múnich - EN VIVO, semifinales de la Champions League: siga el minuto a minuto del partido de Luis Díaz

El duelo entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich en las semifinales de la UEFA Champions League no solo enfrenta a dos gigantes del continente, sino también a dos estilos ofensivos que obligan a los entrenadores a pensar más allá de lo habitual. En ese contexto, el técnico español Luis Enrique reveló su plan para intentar frenar a una de las grandes amenazas del conjunto alemán: el colombiano Luis Díaz.

El equipo de Diego Pablo Simeone dio el golpe en los cuartos de final cuando eliminó al Barcelona FC, cinco veces campeón de Europa, mientras que Arsenal tuvo una llave sufrida para llegar a esta instancia cuando eliminó al Sporting de Lisboa, equipo donde juega el delantero colombiano Luis Javier Suárez.

El 29 de abril de 2026, Arsenal visitará en el Civitas Metropolitano al Atlético de Madrid por la ida de las semifinales de la Champions League a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia).

La otra semifinal ‘de infarto’ de la Champions League: Arsenal de Inglaterra visita al Atlético de Madrid

11:18 hs

Los “Gigantes de Baviera” dan el primer paso para buscar la final europea

La polémica estuvo al orden del día en el último duelo entre PSG y Bayern Múnich por los goles de Luis Díaz, y la expulsión del colombiano en el Parque de los Príncipes-crédito Gonzalo Fuentes/REUTERS

El partido se jugará el 28 de abril de 2026 a partir de las 2:00 p. m. (hora de Colombia) en el estadio Parque de los Príncipes de París, y se podrá ver a través de las pantallas de ESPN y Disney Plus Premium.

El árbitro será el suizo Sandro Schärer.

Por los lados del cuadro local, viene de ganar el 25 de abril de 2026 por 3-0 ante Angers en el estadio Raymond-Kopa de Angers, con los goles del coreano Kang-In Lee al minuto 7, de Senny Mayulu al 39 y de Lucas Beraldo al 52 de partido.

El último partido en Champions League que jugó el español Luis Enrique fue por la vuelta de los cuartos de final, el 14 de abril de 2026, y allí derrotó por 2-0 al Liverpool FC, con el doblete de Ousmane Dembélé al 72 y 90+1.

Bayern Múnich por su parte, sigue de racha y alegría tras consagrarse como campeón de Alemania, y en su más reciente presentación sacó la jerarquía.

El 25 de abril de 2026, derrotó por 4-3 al Mainz en el Mewa Arena, tras ir perdiendo por 3-0 en el primer tiempo.

Pese a los goles de Dominik Kohr, Paul Nebel y Sheraldo Becker, Vincent Kompany optó por realizar cambios en el entretiempo, destacándose la salida de Luis Díaz en lugar de Michael Olise, y remontó el juego gracias a Nicolas Jackson, el reemplazo de “Lucho”, Jamal Musiala y Harry Kane.

El último juego de los “Gigantes de Baviera” en Champions League fue el 15 de abril de 2026 en el estadio Allianz Arena cuando derrotó por 4-3 al Real Madrid.

Con los goles de Aleksandar Pavlović, de Harry Kane, de Luis Díaz y Michael Olise, los alemanes alcanzaron su semifinal número 14 en la historia.

El último antecedente de este duelo que en los últimos años se convirtió en un clásico de Europa fue el 4 de noviembre de 2025, cuando en la fase de Liga, Bayern Múnich derrotó por 2-1 al PSG con el doblete de Luis Díaz al 4 y 32 de partido.