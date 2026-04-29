Neymar sorprendió a los hinchas de San Lorenzo con un sentido mensaje: el “tesoro” que le regaló a un rival

Tras el partido, el brasileño tuvo una atención especial con Fabricio López y el Perrito Barrios

San Lorenzo igualó 1-1 con el Santos de Brasil en el Nuevo Gasómetro por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana y el partido tuvo como condimento la presencia de Neymar, quien fue muy bien recibido por el público argentino y hasta tuvo elogiosos gestos con sus rivales una vez finalizado el encuentro en el Bajo Flores.

El delantero brasileño de 34 años fue titular en la igualdad de su equipo con el Ciclón, mostró algunos destellos de su calidad en el campo de juego y fue agradecido por el trato de los hinchas. El ex compañero de Lionel Messi en Barcelona y protagonista de la selección de Brasil fue el más buscado por los rivales al término del partido, quienes le pidieron algún recuerdo.

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Una de las imágenes que se hizo viral en las redes sociales mostró a Neymar yéndose rumbo al vestuario visitante por el túnel del estadio y siendo abordado por dos jugadores de San Lorenzo: Nahuel Barrios y Fabricio López. El Perrito lo abrazó y le llegó a decir algunas palabras al oído, pero el “tesoro” se lo quedó el defensor azulgrana, quien terminó recibiendo los botines blancos que utilizó la estrella brasileña en el partido.

Antes del partido, Ezequiel Herrera se adelantó al resto de sus compañeros y le pidió intercambiar la camiseta con Neymar. El delantero cumplió con la promesa y se llevó la número 32 del defensor de San Lorenzo. “Le pedí la remera cuando empezó el partido y en la mitad de cancha me hizo una cosa que solo hace él. Le dije: ‘No me hagas esas cosas que me hacés quedar mal’. Y se reía, chocamos los cinco, nada más. Es muy humilde, por ahí cuando chocaba con mis compañeros pedía perdón, les daba la mano, como a Gulli, que lo fue a levantar. Es un crack”, dijo Herrera a TyC Sports en zona mixta, mostrando la 10 que le obsequió Ney.

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El futbolista brasileño se mostró agradecido por el trato tras su visita al Nuevo Gasómetro con el Santos por Copa Sudamericana

Luego del encuentro, el ex jugador del PSG grabó un mensaje para los aficionados del Ciclón. “Hola, San Lorenzo fans. Gracias por recibirme muy bien. Me alegro, fue un gran partido y esto nunca lo olvidaré. El cariño que, que ustedes me dieron a mí y a mi gente. Un besito a todos y nos vemos ahí. Es increíble la afición, cantó todo el partido y me recibieron muy bien. Nunca había pasado por eso afuera de Brasil y para mí es un gran placer, un honor recibir este cariño”, expresó ante las cámaras. “Neymar quiso agradecer a la gente de San Lorenzo por el cariño y se fue enamorado de tanto aliento. ¡Gran abrazo, Príncipe!“, expresó la cuenta del club argentino en X.

En cuanto a lo deportivo, con el empate San Lorenzo quedó en la cima del Grupo D de la Copa Sudamericana, con 5 puntos, uno más que el Deportivo Cuenca, rival al que visitará en Ecuador el próximo martes 5 de mayo, desde las 23. Por el Torneo Apertura, los dirigidos por Gustavo Álvarez recibirán a Independiente el sábado 2/05 a las 18.45 en busca de sellar su clasificación a octavos de final.

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