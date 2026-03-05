Deportes

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El argentino tendrá su primera temporada como piloto titular y tendrá su primer contacto con la pista en las dos primeras prácticas

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina) / 12.30 del viernes 6 (Australia)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV (streaming mundial)

11:46 hsHoy

El nuevo diccionario de la Fórmula 1 con el cambio de reglas: los 10 términos clave y el giro que tendrá la transmisión

Arranca la temporada marcada por el cambio de reglamento. La terminología necesaria para poder interpretar los nuevos autos y un estilo de manejo para los pilotos

La Fórmula 1 estrena cambios
La Fórmula 1 estrena cambios radicales en 2026 (REUTERS/Amr Alfiky)

La Fórmula 1 arranca una nueva era con uno de sus cambios técnicos más drásticos en sus 76 años de historia. Es un paquete de novedades, entre las que se destacan el tamaño más chico de los autos, las modificaciones en la motorización y la aerodinámica, con una nueva herramienta para plasmar los sobrepasos.

Leer la nota completa
11:42 hsHoy

LOS DETALLES DEL CIRCUITO ALBERT PARK DE MELBOURNE

Los nuevos datos del trazado
Los nuevos datos del trazado en Melbourne tras el cambio de reglamentación (Crédito: Fórmula 1)
11:41 hsHoy

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO, NICOLÁS VARRONE Y MATTIA COLNAGHI

Jueves 5 de marzo

18.50: Práctica Libre 1 de la Fórmula 3

20.00: Práctica Libre 1 de Fórmula 2

22.30: Práctica Libre 1 de Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

00.00: Clasificación de la Fórmula 3

00.55: Clasificación de Fórmula 2

2.00: Práctica Libre 2 de Fórmula 1

21.15: Sprint a 20 vueltas de la Fórmula 3

22.30: Práctica Libre 3 de Fórmula 1

Sábado 7 de marzo

00.10: Sprint a 23 vueltas de la Fórmula 2

2.00: Clasificación de Fórmula 1

18.50: Carrera principal a 23 vueltas de la Fórmula 3

21.25: Carrera principal a 33 vueltas de la Fórmula 2

Domingo 8 de marzo

1.00: Carrera principal a 58 vueltas de la Fórmula 1

* Horarios de Argentina

Franco Colapinto, Nicolás Varrone y
Franco Colapinto, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi posan juntos para el Gran Premio de Australia, representando el talento argentino en el automovilismo internacional (Foto: @F1)
11:37 hsHoy

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del primer día de actividad en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la primera fecha del calendario 2026 que marcará el estreno de las nuevas reglamentaciones de la Máxima.

Con mate y gorra de
Con mate y gorra de Boca Juniors: así llegó Franco Colapinto al circuito Albert Park de Melbourne (Foto: @AlpineF1Team)

