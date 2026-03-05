Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

Jueves 5 de marzo
TV: Disney+ (Latinoamérica) / Fox Sports (Argentina) / DAZN (España) / Apple TV (EEUU) / F1TV (streaming mundial)
La Fórmula 1 arranca una nueva era con uno de sus cambios técnicos más drásticos en sus 76 años de historia. Es un paquete de novedades, entre las que se destacan el tamaño más chico de los autos, las modificaciones en la motorización y la aerodinámica, con una nueva herramienta para plasmar los sobrepasos.
Jueves 5 de marzo
18.50: Práctica Libre 1 de la Fórmula 3
20.00: Práctica Libre 1 de Fórmula 2
22.30: Práctica Libre 1 de Fórmula 1
Viernes 6 de marzo
00.00: Clasificación de la Fórmula 3
00.55: Clasificación de Fórmula 2
2.00: Práctica Libre 2 de Fórmula 1
21.15: Sprint a 20 vueltas de la Fórmula 3
22.30: Práctica Libre 3 de Fórmula 1
Sábado 7 de marzo
00.10: Sprint a 23 vueltas de la Fórmula 2
2.00: Clasificación de Fórmula 1
18.50: Carrera principal a 23 vueltas de la Fórmula 3
21.25: Carrera principal a 33 vueltas de la Fórmula 2
Domingo 8 de marzo
1.00: Carrera principal a 58 vueltas de la Fórmula 1
* Horarios de Argentina
¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del primer día de actividad en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la primera fecha del calendario 2026 que marcará el estreno de las nuevas reglamentaciones de la Máxima.