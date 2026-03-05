Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

¡Bienvenidos! Aquí podrán seguir todos los detalles del primer día de actividad en el Gran Premio de Australia de Fórmula 1, la primera fecha del calendario 2026 que marcará el estreno de las nuevas reglamentaciones de la Máxima.

La Fórmula 1 arranca una nueva era con uno de sus cambios técnicos más drásticos en sus 76 años de historia. Es un paquete de novedades, entre las que se destacan el tamaño más chico de los autos, las modificaciones en la motorización y la aerodinámica, con una nueva herramienta para plasmar los sobrepasos.

Últimas noticias

El plan del Real Madrid para después del Mundial: un reconocido entrenador en el radar y el regreso de una leyenda Desde Italia aseguraron que Massimiliano Allegri está en la órbitra de la dirigencia madridista para intentar superar la crisis futbolística

Faustino Oro quedó a un paso del récord de convertirse en el gran maestro más joven en la historia del ajedrez El argentino de 12 años demostró sus grandes cualidades, pero el ruso Aleksey Grebnev (100° del ranking mundial) lo venció con piezas blancas en la ronda final del Open Internacional Aeroflot de Moscú

A los 41 años, se retira el Pulga Rodríguez: cuándo será su partido despedida y la decisión sobre su futuro Colón será el último club del delantero y el partido homenaje también se desarrollará en Santa Fe. Los planes detrás de su silencio

El nuevo diccionario de la Fórmula 1 con el cambio de reglas: los 10 términos clave y el giro que tendrá la transmisión Arranca la temporada marcada por el cambio de reglamento. La terminología necesaria para poder interpretar los nuevos autos y un estilo de manejo para los pilotos