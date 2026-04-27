Deportes

Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League

Los primeros 90 minutos de la llave más atractiva de la fase previa a la gran final de la Liga de Campeones de Europa se jugará en el estadio Parque de los Príncipes de París desde las 2:00 p. m.

Guardar
En la temporada 2025-2026, la primera del "Guajiro", está rompiendo estadísticas claves en la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania-crédito @FCBayernES/X
En la temporada 2025-2026, la primera del "Guajiro", está rompiendo estadísticas claves en la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania-crédito @FCBayernES/X

En uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada, PSG y Bayern Múnich disputarán la ida de las semifinales de la UEFA Champions League el martes 28 de abril en el Parc des Princes de París, marcando un nuevo capítulo en la rivalidad entre el vigente campeón del torneo y el conjunto alemán, reciente ganador de la Bundesliga y poseedor de seis títulos europeos.

La expectación es máxima entre aficionados y especialistas, dado que ambos equipos ya suman 38 goles cada uno en la actual edición del certamen, la mayor cifra de cualquier club, y llegan tras dejar fuera a dos gigantes: PSG eliminó a Liverpool y Bayern a Real Madrid. El partido está programado para jugarse a las 2:00 p. m. y será transmitido por ESPN y Disney +.

La cita congrega miradas de todo el mundo futbolístico, pero cobra especial relevancia en Colombia: el delantero Luis Díaz atraviesa su mejor temporada con Bayern Múnich, acumulando 25 goles y 20 asistencias para un total de 45 participaciones directas en gol, cifra que lo ubica entre los jugadores más productivos del circuito europeo. Díaz resultó clave para la clasificación bávara al marcar el gol decisivo ante Real Madrid en cuartos de final y se perfila como protagonista en una delantera que comparte con Harry Kane y Michael Olise.

El colombiano del Bayern Luis Diaz durante la semifinal de la copa alemana que han jugado Bayer 04 Leverkusen y Bayern Munich en Leverkusen, Alemania - crédito EFE/EPA/RONALD WITTEK
El colombiano del Bayern Luis Diaz durante la semifinal de la copa alemana que han jugado Bayer 04 Leverkusen y Bayern Munich en Leverkusen, Alemania - crédito EFE/EPA/RONALD WITTEK

El último antecedente directo entre ambos equipos se remonta al 4 de noviembre de 2025, cuando Bayern Múnich se impuso por 2-1 también en el Parc des Princes. Ese ese partido estuvo marcado por el doblete de Luis Díaz y la expulsión del colombiano tras cometer una infracción sobre Achraf Hakimi, que generó la única derrota de PSG en su estadio durante la presente campaña europea. El equipo francés cerró la fase de grupos invicto en sus otros seis partidos como local, con cuatro victorias y dos empates.

Ambos clubes presentan plantillas en plenitud de forma y sin ausencias por lesión ni sanción, según los partes médicos recogidos por la Uefa. PSG saltará al campo con Safonov; Hakimi, Marquinhos, William Pacho y Nuno Mendes en defensa; un mediocampo conformado por Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; y un ataque con Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y el goleador Khvicha Kvaratskhelia, quien suma ocho goles en la competencia, con promedio de 0,6 tantos por partido.

Con dos goles, Luis Díaz fue parte importante de la eliminación al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach
Con dos goles, Luis Díaz fue parte importante de la eliminación al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

Por su parte, Bayern Múnich alineará a Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane, este último segundo máximo anotador del torneo, con 12 goles en 11 partidos.

La designación arbitral para este encuentro recayó en el suizo Sandro Schärer, quien estará secundado por un equipo íntegramente español, integrado por Ángel Nevado y Guadalupe Porras en las líneas, Jesús Gil Manzano como cuarto árbitro y Carlos del Cerro Grande junto a Guillermo Cuadra Fernández en el VAR. Schärer, internacional desde 2015, ya ha dirigido encuentros de alto nivel como la Supercopa de Europa 2024 y la final de la Liga de Naciones 2015.

Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich Training - Saebener Strasse, Munich, Germany - April 27, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz during training REUTERS/Angelika Warmuth
Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich Training - Saebener Strasse, Munich, Germany - April 27, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz during training REUTERS/Angelika Warmuth

Entre los enfrentamientos clave resalta el marcado duelo entre Marquinhos y Harry Kane. El defensor brasileño alcanzará la histórica cifra de 120 partidos en Champions, igualando a Roberto Carlos, mientras que el delantero inglés llega con 12 anotaciones esta temporada en la competencia europea, habiendo marcado en sus últimos cinco encuentros, según cifras de UEFA.com.

Desde el banco, Vincent Kompany reforzó la visión competitiva del Bayern: “Ya hemos ganado este año en el Bernabéu y hemos ganado en París. Es evidente que el París sigue siendo el vigente campeón de la Champions League, pero si hay un equipo capaz de afrontar este reto, ese somos nosotros. Sabemos lo bueno que es el París, pero queremos ganar este partido"

Temas Relacionados

Bayern MúnichPSGLuis DíazChampions LeagueColombia-Deportes

Más Noticias

Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano

El ciclista boyacense, que corre en 2026 su última temporada como ciclista profesional, volverá a una competencia en la que ya fue campeón en 2016

Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano

Hora, fecha y dónde ver los partidos que definen los ocho clasificados a la final de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá, Independiente Santa Fe, Deportivo Cali, Independiente Medellín, Millonarios y Atlético Bucaramanga son los equipos que pueden meterse entre los ocho mejores

Hora, fecha y dónde ver los partidos que definen los ocho clasificados a la final de la Liga BetPlay

Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

El cuadro Embajador sigue con chances de clasificar a los ‘Play-off’, luego de la remontada en puntos liderada por el entrenador argentino

Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

Diego Perea, futbolista colombiano, denunció que su representante lo estafó y pidió donaciones: “Prácticamente nos echan a la calle”

El delantero, de fugaz paso por Cúcuta Deportivo, difundió en sus redes sociales un video junto a su esposa en el que relata la grave crisis económica y personal que atraviesa

Diego Perea, futbolista colombiano, denunció que su representante lo estafó y pidió donaciones: “Prácticamente nos echan a la calle”

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026

El volante, de 40 años, se perderá el resto de la temporada en la Serie A de Italia, aunque se prevé que dispute la Copa del Mundo utilizando una máscara protectora

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Emergencia en Jamundí: presuntos disidentes incineraron un camión avícola en el puente de Río Claro

Disidencias habrían intimidado con dos explosivos a una comunidad de Jamundí: “Volamos todos para la porra”

Ola de violencia en el sur de Colombia: van 17 ataques en menos de 48 horas, se les atribuyen principalmente a disidencias de ‘Iván Mordisco’

Oleada de violencia en Colombia: son 11 ataques en 24 horas; esta es la arremetida de ‘Iván Mordisco’ contra el Gobierno Petro

Atentado en Cajibío, Cauca, ya deja 14 muertos y más de 38 heridos: la red hospitalaria está “al límite”

ENTRETENIMIENTO

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Video íntimo de Westcol con Milica, una reconocida creadora de contenido argentina: la implicada se pronunció

Feid compartió un emotivo mensaje para Ryan Castro tras su primer concierto en el Atanasio Girardot: “Seguí rompiendo”

Yina Calderón se refirió a los rumores de que Karina García será la nueva integrante de ‘La casa de los famosos’ de Telemundo: “Nadie le ha atinado”

Hijo de Giovanny Ayala sufrió un accidente en su camioneta cuando viajaba a su finca: “A este man si le pasan cosas”

Murió un trabajador durante el montaje del escenario para el show de Shakira en Copacabana, Brasil

Deportes

Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano

Nairo Quintana ya tiene definida su próxima carrera tras el título en la Vuelta a Asturias: esta será la nueva aparición del colombiano

Hora, fecha y dónde ver los partidos que definen los ocho clasificados a la final de la Liga BetPlay

Universitario de Perú insiste en negociar por Fabian Bustos, entrenador de Millonarios, a pesar de estar en fase clave de la Liga BetPlay

Diego Perea, futbolista colombiano, denunció que su representante lo estafó y pidió donaciones: “Prácticamente nos echan a la calle”

Luka Modric se fracturó el pómulo en el Milan vs. Juventus y encendió las alarmas en la selección de Croacia a pocos días del Mundial en 2026