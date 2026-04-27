Bayern Múnich vs. PSG: hora y dónde ver a Luis Díaz en la semifinal de ida de la Champions League

En la temporada 2025-2026, la primera del "Guajiro", está rompiendo estadísticas claves en la Bundesliga, Champions League, Copa de Alemania-crédito @FCBayernES/X

En uno de los enfrentamientos más esperados de la temporada, PSG y Bayern Múnich disputarán la ida de las semifinales de la UEFA Champions League el martes 28 de abril en el Parc des Princes de París, marcando un nuevo capítulo en la rivalidad entre el vigente campeón del torneo y el conjunto alemán, reciente ganador de la Bundesliga y poseedor de seis títulos europeos.

La expectación es máxima entre aficionados y especialistas, dado que ambos equipos ya suman 38 goles cada uno en la actual edición del certamen, la mayor cifra de cualquier club, y llegan tras dejar fuera a dos gigantes: PSG eliminó a Liverpool y Bayern a Real Madrid. El partido está programado para jugarse a las 2:00 p. m. y será transmitido por ESPN y Disney +.

La cita congrega miradas de todo el mundo futbolístico, pero cobra especial relevancia en Colombia: el delantero Luis Díaz atraviesa su mejor temporada con Bayern Múnich, acumulando 25 goles y 20 asistencias para un total de 45 participaciones directas en gol, cifra que lo ubica entre los jugadores más productivos del circuito europeo. Díaz resultó clave para la clasificación bávara al marcar el gol decisivo ante Real Madrid en cuartos de final y se perfila como protagonista en una delantera que comparte con Harry Kane y Michael Olise.

El colombiano del Bayern Luis Diaz durante la semifinal de la copa alemana que han jugado Bayer 04 Leverkusen y Bayern Munich en Leverkusen, Alemania - crédito EFE/EPA/RONALD WITTEK

El último antecedente directo entre ambos equipos se remonta al 4 de noviembre de 2025, cuando Bayern Múnich se impuso por 2-1 también en el Parc des Princes. Ese ese partido estuvo marcado por el doblete de Luis Díaz y la expulsión del colombiano tras cometer una infracción sobre Achraf Hakimi, que generó la única derrota de PSG en su estadio durante la presente campaña europea. El equipo francés cerró la fase de grupos invicto en sus otros seis partidos como local, con cuatro victorias y dos empates.

Ambos clubes presentan plantillas en plenitud de forma y sin ausencias por lesión ni sanción, según los partes médicos recogidos por la Uefa. PSG saltará al campo con Safonov; Hakimi, Marquinhos, William Pacho y Nuno Mendes en defensa; un mediocampo conformado por Warren Zaïre-Emery, Vitinha y João Neves; y un ataque con Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y el goleador Khvicha Kvaratskhelia, quien suma ocho goles en la competencia, con promedio de 0,6 tantos por partido.

Con dos goles, Luis Díaz fue parte importante de la eliminación al Real Madrid en los cuartos de final de la Champions League - crédito REUTERS/Kai Pfaffenbach

Por su parte, Bayern Múnich alineará a Manuel Neuer; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović; Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz y Harry Kane, este último segundo máximo anotador del torneo, con 12 goles en 11 partidos.

La designación arbitral para este encuentro recayó en el suizo Sandro Schärer, quien estará secundado por un equipo íntegramente español, integrado por Ángel Nevado y Guadalupe Porras en las líneas, Jesús Gil Manzano como cuarto árbitro y Carlos del Cerro Grande junto a Guillermo Cuadra Fernández en el VAR. Schärer, internacional desde 2015, ya ha dirigido encuentros de alto nivel como la Supercopa de Europa 2024 y la final de la Liga de Naciones 2015.

Soccer Football - UEFA Champions League - Bayern Munich Training - Saebener Strasse, Munich, Germany - April 27, 2026 Bayern Munich's Luis Diaz during training REUTERS/Angelika Warmuth

Entre los enfrentamientos clave resalta el marcado duelo entre Marquinhos y Harry Kane. El defensor brasileño alcanzará la histórica cifra de 120 partidos en Champions, igualando a Roberto Carlos, mientras que el delantero inglés llega con 12 anotaciones esta temporada en la competencia europea, habiendo marcado en sus últimos cinco encuentros, según cifras de UEFA.com.

Desde el banco, Vincent Kompany reforzó la visión competitiva del Bayern: “Ya hemos ganado este año en el Bernabéu y hemos ganado en París. Es evidente que el París sigue siendo el vigente campeón de la Champions League, pero si hay un equipo capaz de afrontar este reto, ese somos nosotros. Sabemos lo bueno que es el París, pero queremos ganar este partido"