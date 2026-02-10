El argentino Mattia Colnaghi, quien firmó con Red Bull, sale a pista en la Fórmula 3: “El objetivo es el título”

Mattia Colnaghi afirma que buscará el título de Fórmula 3 (Prensa Red Bull)

Argentina tendrá una temporada muy especial con tres representantes en Fórmula 1 (Franco Colapinto), Fórmula 2 (Nico Varrone) y Fórmula 3, con Mattia Colnaghi, que este martes sale a pista en los ensayos de pretemporada con el Dallara atendido por el equipo MP Motorsport. El chico de 17 años nacido en Italia, pero que correrá con licencia albiceleste, es piloto Junior de Red Bull.

Infobae habló con Mattia antes de salir a pista en el Circuito de Barcelona-Cataluña, en Montmeló, donde la F3 llevará a cabo tres días de pruebas. A fines de diciembre estuvo unos días en nuestro país para tramitar la licencia argentina y también pasó Fin de Año con su familia. “Fue una emoción única conocer el Autódromo de Buenos Aires, representar a Argentina y poder tener la licencia. Es un orgullo para mí representar a este país, que respeto mucho. Nunca viví en Argentina, pero mi madre (Martina Bisio) es argentina y tengo mucha familia acá”, afirmó Colnaghi, cuyo padre es italiano. Hubo una serie de motivos que llevaron a Mattia a comenzar a representar a Argentina.

Mattia sabe que ahora contará con el fuerte apoyo de los fanáticos argentinos y sostiene que “ya siento el soporte que me dan, con toda la gente que me sigue en las redes. Y tenemos a Franco y a Nico en la Fórmula 1 y Fórmula 2, que son dos personas a las que puedo mirar y admirar para llegar a mi objetivo de F1″.

Sobre el hecho de que haya tres argentinos en la cima del automovilismo internacional, indica que “es una cosa muy buena para el país. Franco empezó todo esto al irse a la F1, hizo un trabajo genial y también ahora Nico con la Fórmula 2. Va a ser un buen año”.

Mattia, en el icónico arco del acceso principal al Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez (Infobae)

De sus objetivos para este año afirma que “es ganar el título. Después vamos a ver cómo va con el equipo, pero creo que ese es el objetivo”. Al respecto, confiesa que no habló con Red Bull sobre la meta para su primera temporada en F3, pero él insiste en que buscará lo máximo: “Es una cosa que, sin decirlo, queda bastante clara todavía”.

Acerca de su escudería explica que “hicimos ya las pruebas en octubre en Imola y fueron muy buenas. Los ensayos que se vienen son para poder mejorar el auto y creo que va a ir bien. Es es un buen equipo”. La escuadra neerlandesa fue con la que corrió Colapinto en la Fórmula Regional y en la Fórmula 3 y Fórmula 2.

Ante la consulta de una prueba sobre un auto de F1 de Red Bull, aclara que “este año va a ser difícil porque estoy todavía en Fórmula 3. Mi trabajo principal es la Fórmula 3 este año. Pero estamos haciendo mucho simulador, mucho entrenamiento también físico y mental con Red Bull, para mejorar mi condición y para que llegue listo a la temporada de Fórmula 3″.

Cuenta que aún no hizo simulador de F1 y que “por ahora hacemos todo en Holanda con el equipo de MP o en Milton Keynes, en el equipo de Red Bull, pero es para preparar la temporada de Fórmula 3, no todavía para F1″.

Mattia Colnaghi sacó su licencia para representar a Argentina en la Fórmula 3 (@a.a.volantes)

También revela cada cuánto viaja a la base de Red Bull: “Depende del periodo. Por ejemplo, en este periodo de invierno (europeo) no viajé mucho, pero antes de la temporada voy a bajar bastante, como dos veces por mes, más o menos, y para ir y hacer simulador y para que continuemos mejorando”.

Colnaghi fue campeón en la Fórmula 4 Española en 2024 y el año pasado se consagró en la Eurocup-3. Ambos títulos fueron de la mano del team MP Motorsport. Su reciente corona lo llevó a ser reclutado por Red Bull. La F1 ya le puso sus ojos y lo calificó como uno de los “20 talentos más prometedores” del automovilismo, en un análisis publicado en su sitio oficial.

Los entrenamientos de pretemporada de F3 se llevarán a cabo desde este martes hasta el jueves inclusive. Los 10 equipos estarán en acción para comenzar los preparativos para la temporada 2026. La primera ronda en Melbourne se celebrará del 6 al 8 de marzo, en el marco del Gran Premio de Australia de F1 y también de F2.

Las sesiones matutinas comienzan a las 9:00 hora local (5.00 de Argentina) los tres días, y la pausa para el almuerzo es a las 12:00 (7.00 de nuestro país). El primer y segundo día, la actividad se reanuda a las 14:00 hora local y se extiende hasta las 17:00. El último día, la carrera de la tarde comienza a las 13:00 hora local y finaliza a las 16:00. La actividad podrá seguirse por la página de la categoría.

Mattia Colnaghi comenzará una nueva etapa en su campaña y será muy especial. Arranca en la escalera directa hacia la F1. Se está desarrollando en el programa de jóvenes pilotos de Red Bull. Y comenzará a llevar la bandera argentina, un sueño que se hizo realidad.