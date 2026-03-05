Deportes

Video: el momento en el que el argentino Mattia Colnaghi sufrió un problema en el motor en la primera práctica en la F3

El piloto de Red Bull venía mostrando su potencial, pero no pudo completar la actividad

Guardar

*La falla en el motor del auto de Colnaghi

La Fórmula 3 abrió la acción en el circuito callejero del Albert Park en Melbourne, y el argentino Mattia Conaghi mostró su potencial con el Dallara del equipo MP Motorsport, pero no pudo completar la primera práctica debido a una falla en el motor.

Colnaghi, de 18 años, nació en Italia y es hijo de una argentina. Arribó con muchas expectativas al escenario oceánico y llegó a estar tercero en la tanda inicial, pero a falta de siete minutos se vio humo en la parte trasera de su monoposto, que quedó parado luego de la salida de los boxes.

Mattia quedó en el 15º puesto entre 30 competidores. El oriundo de Monza pudo girar durante 39 minutos y dio 16 vueltas al trazado semipermanente de 5.278 metros. En su mejor giro logró un crono de 1m35s495. El más rápido fue el estadounidense Ugo Ugochukwu (Campos), quien firmó 1m34s607.

El piloto de 18 años, que tiene familiares en Chubut, enfrenta el desafío de correr por primera vez en el circuito de Melbourne.

Durante el invierno europeo, el argentino intensificó su preparación tras realizar jornadas oficiales de prueba en Imola, Barcelona y Jerez, sumando experiencia al volante del auto de Fórmula 3 y familiarizándose con el paquete técnico del equipo.

Mattia Colnaghi arrancó su actividad
Mattia Colnaghi arrancó su actividad en Australia (Crédito: Dutch Photo Agency)

De cara a la competencia, Colnaghi enfatizó la importancia de la labor previa en el simulador junto al equipo: “Trabajamos mucho para llegar preparados”. Además, remarcó la exigencia del trazado australiano por su combinación de curvas de media y alta velocidad. El objetivo, según destacó, es utilizar los conocimientos adquiridos en las pruebas para "mejorar y buscar el resultado que queremos en Melbourne“.

Sobre sus objetivos para este fin semana, anticipó que con terminar entre los siete primeros en la competencia principal (domingo), se irá conforme.

Desde esta temporada decidió correr con licencia argentina y desde fines del año pasado integra el programa de Red Bull Junior. Al respecto, Colnaghi explicó que “tengo la oportunidad directa en F1, pero eso depende también del mercado en F1; puede ser que Red Bull no, que no quiera cambiar pilotos porque le está yendo bien, así que hay muchas cosas que hay que ver. Pero creo que estoy en una posición muy buena para llegar. En la Academia Red Bull, con Lindblad y Hadjar, ya se ve que no tienen miedo de poner rookies en el auto de F1. Para mí es muy importante ver eso. Si tengo los resultados en la Fórmula 3 y Fórmula 2, tengo confianza de que me van a dar la oportunidad”. Y anticipó que “mi objetivo es hacer un año de Fórmula 3, otro de Fórmula 2 y después ver si tengo una oportunidad de ir a la Fórmula 1”.

En la Fórmula 3 todos los autos son iguales y usan chasis Dallara. Lo mismo ocurre con el motor Mecachrome V6 de 3,4 litros y 380 caballos de potencia (620 que tienen los coches de la Fórmula 2 y 1.000 los de la Fórmula 1). Son diez escuderías y se disputan dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Para la primera competencia se invierten los doce primeros lugares de la clasificación de los viernes.

La clasificación será a las 00.00 de este viernes, hora de Argentina. La carrera Sprint se disputará mañana a las 21.15 horas y la competencia principal se llevará a cabo el sábado a partir de las 18.50.

Temas Relacionados

deportes-internacionalMattia ColnaghiFórmula 3Red BullMP Motorsportdeportes-argentina

Últimas Noticias

La nueva etapa de Martin Odegaard: de las rutinas de alto rendimiento al desafío de la paternidad

En entrevista con la revista británica FourFourTwo, el mediocampista del Arsenal explicó que la llegada de su hijo Matheo fue clave para cambiar hábitos, aprovechar el tiempo en familia y fortalecer su motivación fuera del campo de juego

La nueva etapa de Martin

El secreto detrás del chirrido: por qué algunas zapatillas hacen más ruido que otras

Experimentos de alta velocidad revelan que el diseño y el material de la suela son claves para controlar o potenciar el famoso sonido en canchas y gimnasios. Las claves de este descubrimiento realizado por la Universidad de Harvard

El secreto detrás del chirrido:

“¿Quién es mejor? ¿Messi o Pelé?“: la reacción de la Casa Blanca ante la pregunta de Donald Trump en el homenaje al Inter Miami

El astro argentino participó del evento enmarcado en la invitación formal que recibió el Inter Miami luego de consagrarse campeón de la Major League Soccer (MLS) en 2025

“¿Quién es mejor? ¿Messi o

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

El argentino tendrá su primera temporada como piloto titular y tendrá su primer contacto con la pista en las dos primeras prácticas

Franco Colapinto saldrá a pista

La Fórmula 1 lanzó el video de la presentación de sus pilotos: el destacado lugar a Franco Colapinto

El argentino es uno de los 22 corredores titulares de la temporada 2026, que comenzará en Australia

La Fórmula 1 lanzó el
DEPORTES
La nueva etapa de Martin

La nueva etapa de Martin Odegaard: de las rutinas de alto rendimiento al desafío de la paternidad

El secreto detrás del chirrido: por qué algunas zapatillas hacen más ruido que otras

“¿Quién es mejor? ¿Messi o Pelé?“: la reacción de la Casa Blanca ante la pregunta de Donald Trump en el homenaje al Inter Miami

Franco Colapinto saldrá a pista en el Gran Premio de Australia para iniciar la nueva era de la Fórmula 1: horarios, TV y todo lo que hay que saber

La Fórmula 1 lanzó el video de la presentación de sus pilotos: el destacado lugar a Franco Colapinto

TELESHOW
El descargo de Ian Lucas

El descargo de Ian Lucas ante las versiones de su relación con Evangelina Anderson: “Lo que viví fue real”

Marcelo Teto Medina contó cómo continúa su lucha contra el cáncer: “Esto llegó a mi vida para que haga una transformación”

El “permitido” que el marido de Daniela de Lucía le otorgaría dentro de la casa de Gran Hermano: “Lo importante es ganar”

El conmovedor mensaje de Maru Botana el día en que su hijo Facundo hubiera cumplido 18 años: "Un stop en el corazón"

Coca Calabró recibió el alta médica y se encuentra en su casa: la palabra de su hija Marina a Teleshow

INFOBAE AMÉRICA

Bajo asedio y sin aliados:

Bajo asedio y sin aliados: Irán intensifica sus ataques en Medio Oriente mientras China y Rusia optan por la cautela

Rodrigo Chaves recibió el premio Tikvá de la comunidad judía y anunció que Costa Rica abrirá una oficina comercial en Jerusalén

Los elefantes de Aníbal: un pequeño hueso cambia la perspectiva sobre las guerras púnicas

La OTAN refuerza su blindaje antimisiles tras frenar un ataque iraní contra Turquía

La mayoría de hoteles en El Salvador registra 100% de ocupación para Semana Santa