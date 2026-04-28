Lista de convocados de México para el Mundial 2026: la razón del retraso del anuncio de Javier Aguirre (REUTERS/Eloisa Sanchez)

Existe una alta expectativa sobre la lista de convocados de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, se tenía previsto que este lunes 27 de abril Javier Aguirre, entrenador del Tri, compartiera su llamado de jugadores que ya tendrán un lugar asegurado en la próxima Copa Mundial donde serán anfitriones.

Sin embargo, transcurrieron las horas y no se tuvo noticias de la lista. Hasta el corte de información de las 22:00 horas del 27 de abril, de acuerdo con Infobae México, no existió algún comunicado oficial sobre los nombres de los futbolistas que estarán en este primer llamado.

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Javier Aguirre tendría complicaciones en la lista de convocados que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026, esto ha generando gran expectativa entre la afición sobre las posibles incorporaciones y sorpresas que podría presentar el entrenador. Con un escenario cada vez más competitivo, el Tri afina los últimos detalles para definir al grupo que buscará brillar ante su público.

¿Por qué no salió la lista de Javier Aguirre?

Javier Aguirre tendría complicaciones en la lista de convocados que representarán a la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (REUTERS/Henry Romero)

De acuerdo con David Medrano, entre los principales problemas que tendría el Vasco Aguirre es por las dudas con jugadores clave, se habla que estaría analizando las posibilidades de convocar a Luis Romo, Marcel Ruiz y Carlos Charly Rodríguez, quienes figuran entre los nombres sobre los que aún no hay decisión definitiva, lo que ha retrasado la publicación de la lista oficial.

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La probable convocatoria de Javier Aguirre para la Copa Mundial 2026 se centra en futbolistas de la Liga MX que destacan por su experiencia y proyección. Agrupados por posición, estos jugadores responden tanto a la necesidad de liderazgo como a la apuesta por nuevos talentos dentro de la Selección Mexicana.

Posible lista de futbolistas mexicanos seleccionados por Javier Aguirre para el Mundial 2026

Dentro del listado adelantado, aparecen los posibles nombres de 15 jugadores que militan en la Liga MX y que tendrían su lugar prácticamente asegurado en la convocatoria final para el Mundial 2026. La selección buscaría mezclar futbolistas consolidados y jóvenes en desarrollo.

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La probable convocatoria, organizada por posición, es la siguiente:

Raúl Rangel (Chivas)

(Chivas) Guillermo Ochoa (AEL Limassol)

(AEL Limassol) Carlos Acevedo (Santos)

(Santos) Israel Reyes (América)

(América) Jesús Gallardo (Toluca)

(Toluca) Gilberto Mora (Tijuana)

(Tijuana) Everardo López (Toluca)

(Toluca) Richard Ledezma (Chivas)

(Chivas) Brian Gutiérrez (Chivas)

(Chivas) Charly Rodríguez (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Erik Lira (Cruz Azul)

(Cruz Azul) Marcel Ruiz (Toluca)

(Toluca) Alexis Vega (Toluca)

(Toluca) Roberto Alvarado (Chivas)

(Chivas) Armando González (Chivas)

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El arquero de Chivas apunta para ser el titular del equipo de Javier Aguirre. (IG Raúl Rangel)

Estos futbolistas tendrán una semana de descanso antes de la concentración programada para el 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento, donde comenzarán la recta final de la preparación rumbo al torneo.

Asimismo, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y los clubes de la Liga MX acordaron que la Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin los elementos convocados a la selección, con el objetivo de que lleguen en óptimas condiciones físicas y mentales al compromiso mundialista.

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Análisis del plantel: experiencia y nuevos talentos en la Selección Mexicana

La posible lista de Javier Aguirre revela un equilibrio entre figuras consolidadas y nuevas generaciones del futbol nacional. Entre los porteros, Guillermo Ochoa llegaría a su sexta Copa del Mundo, aportando experiencia bajo los tres postes.

En la zaga, destacan la capacidad de Jesús Gallardo y el crecimiento futbolístico de Israel Reyes como parte de una defensa que buscaría solidez. El mediocampo mezcla dinamismo y creatividad con jugadores como Charly Rodríguez, Erik Lira, Marcel Ruiz y Richard Ledezma, todos con participación relevante en sus equipos.

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El ataque propone a futbolistas como Alexis Vega y Roberto Alvarado, quienes representarían la parte ofensiva del recambio generacional, junto con Armando González y Brian Gutiérrez, que se proyectan como apuestas a futuro.

La lista definitiva será de 26 futbolistas y se anunciará el 1 de junio, estos 15 jugadores tendrían su lugar seguro, mientras que los partidos de preparación serán determinantes para definir los once nombres restantes. Los amistosos están programados frente a Ghana, el 22 de mayo en Puebla, Australia, el 30 de mayo, y Serbia, el 4 de junio, fungiendo como última etapa de evaluación para completar el plantel.

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