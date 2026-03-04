Las confesiones del argentino Mattia Colnaghi antes de su debut en la Fórmula 3: por qué Red Bull le puede dar la chance en la F1

Mattia Colnaghi revela sus chances para poder llegar a correr en el equipo Red Bull de la Fórmula 1

Tiene apenas 17 años y habla como si tuviese diez años más. Se trata de Mattia Colnaghi, el joven nacido en Italia, de madre argentina y criado en Singapur y que eligió correr con bandera albiceleste desde esta temporada, en la que debutará en la Fórmula 3. El piloto de Red Bull analizó lo que viene, pues desde este fin de semana en Australia comenzará a compartir escenario con la Fórmula 1, donde sueña llegar, y reveló por qué ese objetivo es posible de la mano de la escudería austriaca.

Mattia tiene familia argentina de parte de su madre, que es chubutense. Suele pasar las Fiestas de Navidad y Fin de Año en nuestro país y es fanático del asado, las empanadas y el arroz con leche. Integra el equipo MP Motorsport, el mismo con el que Franco Colapinto corrió en la Fórmula 3 y la Fórmula 2. Con dicha escudería neerlandesa, el chico oriundo de Monza fue campeón de la Fórmula 4 Española en 2024 y de la Eurocup-3. Este año competirá con un Dallara número 7 de la nueva generación de monopostos de la segunda categoría antesala a la Máxima, con la que compartirá sus diez fechas de la temporada.

El programa Red Bull Junior tiene más de dos décadas y fue uno de los primeros en reclutar jóvenes talentos desde el karting o categorías promocionales en monoplazas, como pasó con Sebastian Vettel y Max Verstappen. Hasta el año pasado, uno de los máximos responsables de ese programa fue el ex asesor de Red Bull, Helmut Marko, quien solía captar a las joyas y una de sus últimas elecciones fue el propio Colnaghi. De mantenerse en el plantel de pilotos de Red Bull, Mattia tiene la posibilidad de desarrollarse dentro del ámbito de la F1 con simuladores, entrenamiento físico y mental, y también comenzar a sumar kilómetros en autos de otras temporadas para tramitar la Superlicencia (se exigen 300 sobre un coche de F1).

Colnaghi sigue sus pasos hacia el gran circo y se encuentra en Melbourne, donde comenzará el campeonato. Estará allí junto a otros dos argentinos, Franco Colapinto en la F1 y Nicolás Varrone en la Fórmula 2. “Que tres argentinos corran en las tres categorías será una emoción única”, afirmó Mattia en una rueda de prensa con medios argentinos de la que participó Infobae.

Colnaghi en los ensayos de pretemporada (Crédito: Prensa Mattia Colnaghi)

Sobre cómo maneja las presiones, confió que “tengo que enfocarme mucho más allá de que estaré en el mismo lugar donde van a estar mis ídolos de la F1. Pero yo debo asumir mi compromiso. Sé que estar en Red Bull me va a dar un poco más de presión, pero creo que es una cosa necesaria para llegar a la Fórmula 1 y para quedarse en la Fórmula 1”.

En cuanto a los objetivos para este año reveló que “aún no nos hemos fijado algo con Red Bull, pero yo sé de mis condiciones y lo que puedo dar, como ellos (Red Bull) también lo saben. Más allá de todo, yo estoy en un equipo bastante bueno como MP y fue muy bueno el año pasado (tercero en el campeonato de equipos), así que creo que todo puede ir muy bien”. Respecto de este fin de semana, planteó que “hay muchas cosas que aprender, así que me voy a ir bastante contento con un top siete en la carrera principal. Pero creo que voy a aprender muy rápido cómo funciona la Fórmula 3, así que me veo peleando por victorias muy pronto en la temporada”.

Un tema importante es su proyección para poder llegar a la F1 de la mano de Red Bull. “Tengo la oportunidad directa en F1, pero eso depende también del mercado en F1; puede ser que Red Bull no, que no quiera cambiar pilotos porque le está yendo bien, así que hay muchas cosas que hay que ver. Pero creo que estoy en una posición muy buena para llegar. En la Academia Red Bull, con Lindblad y Hadjar, ya se ve que no tienen miedo de poner rookies en el auto de F1. Para mí es muy importante ver eso. Si tengo los resultados en la Fórmula 3 y Fórmula 2, tengo confianza de que me van a dar la oportunidad”. Y anticipó que “mi objetivo es hacer un año de Fórmula 3, otro de Fórmula 2 y después ver si tengo una oportunidad de ir a la Fórmula 1”.

Mattia es piloto del programa Red Bull Junior (Crédito: Prensa Mattia Colnaghi)

Ante la consulta de este medio sobre si va a entrenar con un simulador de F1, respondió que “por ahora no, ya que estoy trabajando con el de Fórmula 2 en Milton Keynes (Red Bull) y Fórmula 3 con MP Motorsport. Yo deberé mejorar como piloto y como persona, porque ellos (Red Bull) ya saben lo que necesita un piloto para llegar a la Fórmula 1”. Colnaghi terminó una larga pretemporada, que comenzó a fines de 2025 con sus primeros ensayos en el monoplaza de Fórmula 3. Abajo del auto realizó una fuerte preparación física y en simulador.

Sobre su referente, se siente identificado con un histórico. “Mi ídolo es Kimi Räikkönen (último campeón con Ferrari en F1) y quiero que mi estilo de manejo sea bastante similar al de él, con una mentalidad muy tranquila y que no se emociona demasiado. Creo que, en el primer fin de semana de temporada en Melbourne va a ser muy importante y será clave no cometer errores. Yo creo que me va a ayudar en Melbourne”. En tanto que a su lista sumó a un campeón actual como "Max (Verstappen), por lo que ha hecho los últimos años en la Fórmula 1. Ganar con tanto margen como hizo él es bastante impresionante”.

En la Fórmula 3 todos los autos son iguales y usan chasis Dallara. Lo propio con el motor Mecachrome V6 de 3,4 litros y 380 caballos de potencia (620 tienen los coches de la Fórmula 2 y 1.000 los de la Fórmula 1). Son diez escuderías y se disputan dos carreras, una el sábado y otra el domingo. Para la primera competencia se invierten los doce primeros lugares de la clasificación de los viernes.

El argentino afirmó que Red Bull le puede dar una oportunidad directa hacia la F1 (Crédito: Prensa Mattia Colnaghi)

Acerca de los principales rivales, Mattia explicó que “el equipo Campos, que ganó el título de equipos, es muy bueno y va a ser un rival muy importante. Trident, que es un clásico, fue muy rápido en los días de pruebas, así que va a estar seguramente peleando el título. En cuanto a los pilotos, el nivel fue muy alto y creo que los más fuertes son Freddie Slater (Trident) y Ugo Ugochukwu (Campos). También mis compañeros de equipo van a ser muy buenos (Tuukka Taponen y Alessandro Giusti).

La actividad en el circuito callejero del Albert Park en Melbourne, comenzará este jueves a las 18.50 (hora de Argentina) con la única práctica libre. El viernes a las 00.00 se llevará a cabo la clasificación. El viernes a las 21.15 se correrá la primera competencia y la segunda será el sábado a las 18.50.

Luego de 46 años habrá tres argentinos en las categorías de monopostos más importantes de la Federación Internacional del Automóvil (FIA). La última vez fue en 1980, cuando Carlos Alberto Reutemann corrió en la F1, Miguel Ángel Guerra en la F2 y Oscar Rubén Larrauri en la F3, aunque las promocionales fueron a nivel europeo. Mattia Colnaghi afrontará su desafío en la Fórmula 3 representando a Argentina y quiere llevar esos colores hasta la Fórmula 1.