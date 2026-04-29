Por qué Franco Colapinto despierta tanta pasión: la respuesta de los fanáticos

Los fanáticos de Franco Colapinto explican su pasión por el piloto argentino en F1, por qué genera idolatría y cómo puede mejorar esta temporada con Alpine

Irradiaron felicidad. Caminaron de un lado para el otro. Se emocionaron con cada salida de Franco Colapinto, ya sea arriba de los autos de Fórmula 1 con el Lotus E20 o la réplica de la Flecha de Plata, o sobre el camión con el que hizo su despedida. Fueron testigos de un día histórico e Infobae habló con algunos de los más de 600 mil fanáticos que coparon Palermo para ver la exhibición del piloto argentino en la escudería Alpine.

La mayoría nunca había visto un auto de F1 en vivo y en directo, pero con el valor agregado de tener a un compatriota al volante. Luego de la primera salida de Colapinto al circuito de dos kilómetros, este medio se fue a la Fan Zone para conocer la voz del popular y conocer su pasión por Franco, que les retribuyó a sus seguidores con un evento histórico.

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Personalizada con una bandera, gorra y remera, Susana cuenta que “mi papá amaba la F1, Boca y la selección nacional. Conocí a Franco en el 2024, cuando me estaba jubilando como docente. Me empieza a llegar el algoritmo y no podía creer que en septiembre iba a correr en la F1. Enloquecí. Lo comencé a seguir, a apoyar, conocí su historia. Todo lo que mucha gente recién ahora va conociendo, yo ya lo conocía en ese momento”. Afirma que “tengo toda la fe puesta en Franco. He visto sus defensas, he visto cómo sale, cómo gana puestos cuando el auto le responde. Vi los tiempos que hizo en los test de Bahréin (pretemporada) y enloquecí”. Y destaca que Colapinto “tiene garra, talento y estoy convencida de que tiene ADN de campeón. Es un argentino, porque es joven y porque si fuera realmente mi hijo de sangre, yo quisiera que fuera apoyado. Toda la gente que muchas veces lo critica, ¿qué hacía a los 14 años? ¿Qué objetivo tenía su vida? Franco tenía tres años y ya sabía lo que quería". Acepta las críticas el corredor bonaerense, pero desde “la construcción y no desde hacer daño. Yo lo amo con todo el alma”.

Los fanáticos de Franco Colapinto explican su pasión por el piloto argentino en F1, por qué genera idolatría y cómo puede mejorar esta temporada con Alpine

Matías, por su parte, cuenta que “a Franco lo sigo desde la Fórmula 3, pasó a la Fórmula 2 y es un ídolo, es un genio. Lo quiero y no me podía perder la oportunidad de venir”. Confiesa que es la primera vez que escucha un V8 de F1 y que “fue impresionante. Una locura. Me emocioné mucho al verlo ahí tan cerca de nosotros, con el auto, tan fuerte, fue algo hermoso y me puse a llorar. Nunca viví algo así, fue impresionante”. Se ilusiona con que Colapinto pueda mejorar esta temporada por el mejor medio mecánico que tiene a bordo del Alpine A526: “Lo veo genial, él es un capo, hay que bancarlo en todas y nunca nada se gana fácil, hay que seguir luchándola y él enseña eso. Lo voy a bancar siempre”. Sobre por qué el pilarense es un imán para la gente, explica que “es por cómo es, por lo joven y buen tipo que es. Eso se le nota, es un tipo carismático, es algo impresionante y es buena persona”. Y expresa que una vuelta de la F1 al país sería “uno de mis sueños hechos realidad”.

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Las interacciones con los hinchas siguieron en el predio donde accedió el público que pagó su entrada: fueron unos 15.000 fanáticos. Fernando manifiesta que “me encanta la F1 y, ahora que tenemos un representante argentino, mucho más obviamente. La última vez que vi F1 fue con mi papá y mi hermano, y tengo el recuerdo de haber visto a Senna de chiquito. Mi hermano era fanático de Senna. Hubo representantes argentinos, pero ninguno me generó tanto como Franco. Me vine de mi pueblo, Alberti, a unos 200 kilómetros, solo para ver esto. Así que estoy recontento”. También fue su primera experiencia al escuchar un motor V8 de F1 y expresa que “es espectacular. No puedo creer que los autos nuevos sean más grandes que este (el Lotus E20 que manejó Colapinto en el road show). Eso me llamó mucho la atención”. Se ilusiona con que Franco pueda mejorar en la temporada y asevera que “potencial le sobra. Le falta un poquito de auto, nada más”. Del evento subraya que “es espectacular para los que no podemos ir a un Gran Premio. Dicen que en 2027 o 2028 la puedan traer a la Fórmula 1. Ojalá, sería lo mejor”.

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En tanto que Mauro responde que “vine a ver a Franco, a apoyarlo porque es un orgullo que haya venido a Argentina. También para ver un F1, que nunca lo vi”. Acerca de qué le genera Colapinto explica que “es un orgullo terrible que nos represente, aparte con su carisma y personalidad increíbles. Nos emociona cada vez que lo vemos y nos despertamos temprano. Seguimos las carreras ya desde que estuvo con Williams. Y es una pasión terrible que él pueda representarnos a nosotros con su personalidad única”. De su experiencia inicial ante un F1, manifiesta que “he visto otras réplicas, pero en forma estática: funcionando es la primera vez. Cuando fueron los Gran Premios en los ’90 no pude asistir, aparte era chico y al anterior road show, el de la 9 de Julio, no fui (N. de la R: David Coulthard sobre un Red Bull en 2008). Escuchar un motor V8 fue buenísimo”.

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Acto seguido, la charla fue con Matías, que indica que “nosotros no tenemos la capacidad de poder ir a otros circuitos a verlo y que él nos traiga esa oportunidad acá, escuchar el motor ese (V8), es una locura. Es una oportunidad para nosotros y para apoyarlo y él sabe que tiene toda la gente de acá que lo banca siempre. Franco nos llena de orgullo porque le llega a la gente”. Agrega que “cuando me enteré (de la exhibición) estuve intentando sacar las entradas y, si no podía sacarlas, iba a venir igual”.

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En un camino lindante al lago ubicado en el Parque 3 de Febrero, el contacto se dio con dos santafesinos que viajaron 560 kilómetros desde San Justo para poder ver a su ídolo. “Somos Ivo y Mario, familia fierrera. Seguimos al deporte siempre, no es nuevo para nosotros. Competimos en categorías menores y en nuestra familia también fueron competidores de autos”, comenta Mario. “Es una gran emoción poder tener un argentino nuevamente después de tantos años. Ya lo teníamos al Lole (Reutemann) en Santa Fe, que es un gran referente, pero hoy tener otro argentino nos emociona mucho”, añade. Ambos vieron por primera vez un auto de F1 y Mario revela que “la última vez que anduvieron acá no pudimos venir, pero girando es la primera vez que lo vemos. Ojalá vuelvan a todos estos tipos de motores. Es realmente emocionante poder sentir esta adrenalina. Si bien seguimos muchas categorías, ver esto es espectacular”.

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Por último, Micaela sostiene que “banco a Franco desde que lo empecé a seguir en la F1 y lo sigo solo a él, nomás”. Respecto de por qué Colapinto despierta tanta pasión en la gente, afirma que “no teníamos un argentino en la F1 desde hacía muchos años y me parece que despertó algo en todos los que lo seguimos. A mí siempre me gustó el TC y ahora me metí más al mundo de la F1 y te despierta eso, el querer seguirlo a él”. De su bautismo ante un coche de F1 en acción, cuenta que “te explotan los oídos, pero está buenísimo. Se siente una emoción que es inexplicable”. Se ilusiona con que retorne la F1 al país, ya que “es un sueño y ojalá que se pueda dar”. Para terminar, anticipa que el pilarense puede mejorar su rendimiento porque “tiene las condiciones. No digo llegar a un podio porque es muy difícil, hay un montón de monstruos ahí, pero ojalá que entre los puntos, por lo menos para sumar”.

Todos los entrevistados y quienes pudieron acceder al parque con las tribunas pagaron con mucho esfuerzo las entradas. También hay que destacar a quienes estuvieron en el sector gratuito y desde las primeras horas del domingo hicieron guardia para poder tener el mejor lugar posible. Hay que reconocer a la gente, porque los fanáticos fueron el motor en las redes sociales para que Franco Colapinto lograra el apoyo económico necesario para poder asegurarse el salto a la Fórmula 2, que más tarde le dio la chance en F1. Los fanáticos son clave en esta historia: incondicionales con su ídolo, que les retribuyó el respaldo con una fiesta única e inolvidable.

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