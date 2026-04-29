Sociedad

Córdoba: una mujer estaba por dar a luz en su casa, llamó a emergencias y la policía la asistió en el parto

La bebé de una joven de 28 años pudo nacer gracias a la asistencia de agentes del CAP que respondieron a una alerta. Tanto la madre como la recién nacida fueron trasladadas al Hospital Materno Neonatal

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Los policías acompañaron el proceso y garantizaron el traslado al Hospital Materno Neonatal
Los policías acompañaron el proceso y garantizaron el traslado al Hospital Materno Neonatal

Una mujer de 28 años dio a luz a una bebé en su vivienda del barrio Parque República, en la ciudad de Córdoba, tras la intervención de agentes del Comando de Acción Preventiva (CAP) que llegaron al lugar en respuesta a un llamado de emergencia. El parto en domicilio se produjo el martes por la noche antes de que fuera posible cualquier traslado a un centro médico.

El aviso llegó a los efectivos del CAP con una precisión que no dejaba margen de espera: una mujer en pleno trabajo de parto en un domicilio de calle Sayhuqué al 900.

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Al llegar al domicilio indicado, los agentes policiales encontraron a la joven en pleno proceso de parto, sin posibilidad de esperar la llegada de una ambulancia. Los uniformados, sin dudarlo, ofrecieron la asistencia necesaria, acompañando el nacimiento de una bebé en ese mismo ambiente doméstico. La intervención resultó determinante para transitar el momento crítico, mientras la urgencia imponía sus propios tiempos y reglas.

Ante la urgencia del momento, los policías acompañaron el proceso hasta el nacimiento. Una vez concretado el parto, el operativo no terminó ahí: se dispuso un acompañamiento con móviles oficiales para garantizar un traslado ágil hacia el Hospital Materno Neonatal.

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Fuentes del caso destacaron a Infobae que el despliegue permitió mantener bajo control la situación hasta el arribo al centro de salud. Tanto la madre como la bebé quedaron bajo observación médica tras la llegada al hospital, en un contexto donde cada minuto resultaba relevante.

La intervención del Comando de Acción Preventiva permitió resolver una situación de emergencia en pocos minutos y asegurar que ambas recibieran la asistencia sanitaria necesaria tras el nacimiento.

Policías de Córdoba le salvaron la vida a una bebé recién nacida que se estaba asfixiando

La familia agradeció el accionar policial, la intervención fue clave para la salud de la beba
La familia agradeció el accionar policial, la intervención fue clave para la salud de la beba

Una situación crítica interrumpió la rutina de patrullaje en barrio Providencia cuando policías de Córdoba fueron requeridos por un hombre que, desesperado, buscaba ayuda para su hija recién nacida. En ese momento, en el cruce de Bulevar Castro Barros al 650, la escena se volvió urgente: la pequeña, de apenas un mes, no podía respirar. Mientras el padre trasladaba a la bebé en taxi hacia el hospital, la intervención de los efectivos fue determinante y cambió el curso de los hechos en cuestión de minutos.

La secuencia se desencadenó cuando el hombre, acompañado por su hija y su nieta, se acercó a los uniformados durante un patrullaje preventivo. La preocupación era evidente: la menor estaba broncoaspirada y presentaba serias dificultades para respirar, según relató el adulto a los agentes. De inmediato, los policías actuaron aplicando maniobras de primeros auxilios junto al vehículo, en un intento por revertir la situación crítica de la niña.

En medio de la urgencia, los efectivos coordinaron el acompañamiento del taxi hasta el Hospital Pediátrico, asegurando que la menor recibiera atención médica sin demoras. Durante el trayecto, la bebé logró reaccionar a las maniobras, según confirmaron fuentes policiales y el propio parte oficial de la Policía de Córdoba. La intervención permitió estabilizarla antes de su ingreso al centro de salud, donde quedó bajo observación y seguimiento especializado.

La familia agradeció el accionar de los policías, enfatizando que la rapidez y el conocimiento de los efectivos resultaron fundamentales para preservar la vida de la pequeña. En redes sociales, la Policía de Córdoba difundió el caso y subrayó la importancia de la capacitación en primeros auxilios y la presencia constante de patrullajes preventivos en la zona.

La menor permanece bajo cuidados médicos en el Hospital Pediátrico, donde recibe la atención correspondiente tras el episodio de broncoaspiración. El caso pone en evidencia la relevancia de los protocolos de emergencia y la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad ante situaciones de riesgo vital.

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