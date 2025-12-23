Por qué el piloto de Red Bull Mattia Colnaghi tramita la licencia argentina: su decisión y el plan para llegar a la F1

Mattia Colnaghi con la bandera argentina que le regaló su tío Martín

La temporada internacional 2026 será histórica para Argentina. Por primera vez en 46 años, tres pilotos con bandera de nuestro país competirán en la cúspide de monospostos a nivel internacional: Franco Colapinto (Fórmula 1), Nicolás Varrone (Fórmula 2) y Mattia Colnaghi (Fórmula 3), quien corrió hasta este año con licencia italiana por haber nacido en Monza. Sin embargo, las raíces albicelestes del piloto del programa Red Bull Junior por parte de su madre lo llevaron a querer representar nuestros colores. El joven de 17 años comenzó con las gestiones y se vienen días clave.

El corredor nacido el 26 de julio de 2008 es hijo de un italiano y su madre, Martina Bisio, quien se fue a vivir a Europa hace varios años. Con el correr del tiempo el sentido de pertenencia se hizo cada vez más fuerte y Mattia luce las dos banderas en su buzo antiflama y en su auto de la Eurocup 3. Los colores albicelestes lo acompañan desde el año pasado, cuando fue campeón de Fórmula 4 Española.

En su aplastante temporada 2025 en la Eurocup-3 tuvo cinco victorias, cuatro poles positions y cinco récords de vuelta, registros que le valieron ser reclutado por el programa Red Bull Junior, el mismo en el que se formaron Sebastian Vettel o Max Verstappen en el breve período que tuvo cuando corrió en la Fórmula 3 Europea en 2014. En 2026, Colnaghi competirá en la Fórmula 3 y seguirá con el equipo MP Motorsport, el mismo con el que Franco Colapinto corrió en la Fórmula 3 y Fórmula 2.

Rumbo al título de la Fórmula Eurocup-3, con los colores de Red Bull

Infobae pudo saber que el querer representar a Argentina es un anhelo que Mattia tiene desde hace tiempo, pero también hubo otro tema que encaminó esa decisión. Hoy hay varios chicos italianos en las categorías promocionales y por caso, en la F3 en 2026 habrá otros tres italianos, Matteo De Palo, Brando Badoer y Nicola Lacorte. Esto implica la división de las empresas de aquel país para poder apoyar a sus pilotos. Con la licencia de nuestro país, a Colnaghi se le podrían abrir las puertas en empresas nacionales y ya habría algunas interesadas, ya que de un tiempo a esta parte las compañías argentinas (en especial del sector privado) decidieron apoyar a los pilotos argentinos. Incluso Red Bull ya habría hecho contactos con firmas locales para poder avanzar.

Otro punto –no menos importante- es que, al competir con licencia argentina, Mattia sumará potenciales fanáticos. Se sabe de la pasión que tienen los aficionados de nuestro país y cómo arden las redes sociales en cada carrera. Por lo tanto, se vendrán madrugadas y mañanas intensas con los hinchas siguiendo la actividad de Colnaghi en la Fórmula 3.

Si bien Red Bull le brinda un apoyo y le permitirá desarrollarse con sus simuladores, para tener un programa de entrenamiento y formación en el marco de un equipo de F1 es necesario reunir parte del presupuesto, algo que, por caso, también hizo Colapinto para poder competir en la Fórmula 2 cuando ya integraba la academia de Williams.

Mattia se incorporó este año al programa Red Bull Junior

Al mismo tiempo, se iniciaron las gestiones formales en el Automóvil Club Argentino (ACA) para que Colnaghi tenga la licencia argentina. Este medio pudo averiguar que ya hizo los trámites para dejar la licencia italiana y el Automobile Club d’Italia mandó vía correo electrónico las notas para poder conseguir la habilitación de nuestro país. Toda la documentación fue recibida de forma correcta y todo avanza en tiempo y forma. El próximo martes 30 de diciembre Colnaghi se hará la licencia médica y luego completará la gestión deportiva.

Mattia ya se encuentra en el país y disfrutará de unas merecidas vacaciones en Bariloche. La Patagonia es conocida por él, ya que viajó en otras oportunidades a Trelew, donde reside su abuela materna. La primera semana será a pleno descanso y es posible que en los últimos días de 2025 pueda llegar a tener algún contacto con los medios.

Colnaghi sigue los pasos de Colapinto, ya que en 2024 fue campeón en la Fórmula 4 Española, donde el pilarense se consagró en 2019. “Creo que Franco es una gran persona y piloto en general, una gran inspiración para mí y para muchos otros pilotos jóvenes que están ascendiendo. Correr en F3 con el mismo equipo (MP Motorsport) que él en 2023 y ascender con ellos es un privilegio para mí, y el hecho de que hiciera un trabajo tan bueno entrando en la F1 y ascendiendo de esa manera es una gran motivación para mí”, le dijo a Infobae en una entrevista. Sin embargo, Mattia tiene su impronta y se muestra como un chico con mucha personalidad y carisma.

Su llegada al ambiente de Red Bull causó impacto y contó cómo se dio esa posibilidad: “Tuve el privilegio de unirme al equipo Red Bull Junior en 2026, conduciendo también el coche de MP Motorsport en la Fórmula 3. Me contactaron después de un inicio de temporada bastante bueno. Mostraron un interés y me alegró formar parte de un equipo tan importante, así que llegamos a un acuerdo”.

Una vez que se completen los trámites de Colnaghi por la licencia argentina, se vivirá un hecho histórico luego de 46 años. Fue en 1980 la última vez que hubo tres argentinos en Fórmula 1, Fórmula 2 y Fórmula 3, considerando presencias totales en la temporada y las promocionales a nivel continental. En esa temporada Carlos Alberto Reutemann (Williams) terminó tercero en el campeonato de F1, Miguel Ángel Guerra (Minardi) fue noveno en la F2, y Oscar Rubén Larrauri (Martini) resultó undécimo en la F3.

De sus raíces argentinas, el sentido de pertenencia y el cariño de su familia que le hizo conocer el arroz con leche que tanto le gusta o disfrutar del asado y las empanadas, a este punto de inflexión que vive Mattia Colnaghi. En poco tiempo tendrá la licencia del ACA y será piloto albiceleste. El punto cúlmine será volver a escuchar nuestro himno y de su mano en lo más alto del podio en la Fórmula 3.