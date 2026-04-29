“Él no estaría orgulloso de su hermana”: repercusión por los dichos de Rita Maradona en el juicio por Diego

Rita Maradona, la hermana de Diego Maradona

La jornada del martes en el juicio por la muerte de Maradona dejó muchas repercusiones entre la familia del Diez y los imputados de la causa. Dentro de lo que más resonó estuvo la declaración de Rita, la hermana mayor de Diego, quien dio respuestas escuetas en el interrogatorio de la fiscalía e hizo afirmaciones que provocaron decepción en sus sobrinas y alivio en los acusados.

Para entender por qué su testimonio hizo tanto eco, es necesario recordar que el debate oral se centra en determinar qué ocurrió entre el 11 y el 25 de noviembre de 2020 en la casa de Tigre donde el ex DT estaba pasando una internación domiciliaria. Esta rehabilitación se definió tras la operación de cabeza a la que fue sometido a principios de ese mes.

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Las condiciones de esta internación y la vivienda en la que se iba a montar fue decidida durante una reunión en la Clínica Olivos en la que la familia de Diego y sus médicos acordaron cómo iba a ser su alta del hospital. El encuentro es una pieza clave para la causa ya que es allí donde se definieron los roles de cada uno de los trabajadores de la salud que hoy están acusados de ser reponsables de la muerte de Maradona.

Gianinna Maradona estuvo presente en la declaración de su tía

De acuerdo a las versiones que se conocieron en estos años, para los hijos del Diez fueron los imputados Leopoldo Luque y Agustina Cosachov quienes las convencieron de que su padre fuera a una internación domiciliaria; mientras que ellos aseguran que fue una decisión familiar.

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Entre los participantes de esa reunión, estaba Rita Maradona, la hermana mayor del astro del fútbol. Sin embargo, en su declaración del martes, señaló a las hijas mujeres de Diego como las responsables de definir la externación de su hermano. Es decir: apoyó lo que dicen los principales imputados.

Fernando Burlando aseguró que Diego no estaría orgulloso de su hermana

“Las chicas nos dijeron que ellas iban a encargarse de eso porque ya eran grandes. En otro momento habíamos intervenido nosotras en la decisión, en la otra internación”, aseguró Rita, desligándose de cualquier responsabilidad en la decisión.

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Además, aunque definió al neurocirujano Leopoldo Luque como el médico de Diego, aclaró que sus sobrinas “pedían un clínico para la rehabilitación en Tigre porque él no lo era”. Es decir, reforzó la defensa del acusado que dice que él no era responsable del tratamiento de Maradona por esos días.

La repercusión de su declaración fue inmediata. Al finalizar su testimonio, los defensores de Luque resaltaron que sus dichos habían sido muy positivos para ellos porque corrieron de foco a su cliente, y aseguraron que se iban contentos con la audiencia.

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El imputado Leopoldo Luque

En la familia generó la reacción contraria. “Diego no estaría orgulloso de su hermana con la declaración de hoy”, aseguró el abogado Fernando Burlando a Infobae tras la jornada.

Y agregó: “Tuvo una hermosa para hablar de cada uno de los responsables que están hoy en el banquillo de los acusados. Y lejos de hacer eso, permanentemente usó el recurso de no recordar cosas esenciales de la vida de Diego y de la vida familiar. No tengo duda que Diego debe sentir decepción”.

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La decepción se repitió entre los abogados querellantes que representan a los hijos del Diez. Todos coincidieron en que el testimonio de Rita, lejos de apoyar su teoría del caso, hizo lo contrario.

Su declaración terminó siendo una pequeña victoria más para los imputados y sus defensores, que acumulan alivios con el paso de las jornadas y los hacen sentirse confiados con el desarrollo del juicio. Al menos así lo expresan abiertamente. “Igual todo puede cambiar”, se atajan al mismo tiempo.

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