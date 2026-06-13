El canciller Quirno celebró el fuerte aumento de las exportaciones de carne a EEUU: ¿afectan el mercado local?

Un evento en Washington en que se celebró el aumento de la cuota de carne argentina que puede entrar sin aranceles a EEUU (Foto: Embajada Argentina en Estados Unidos)

“La Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, impulsada por PromArgentina y la Secretaría General de la Presidencia, logró un resultado histórico: más de 11.000 toneladas exportadas en un solo mes, el equivalente a todo lo exportado durante los primeros ocho meses de 2025. Un hito que confirma que la promoción comercial internacional abre mercados, genera negocios y potencia las exportaciones argentinas”, señaló en la red X la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, a cargo de Diego Sucalesca, quien responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que aparece en una de las fotos del posteo.

De ese éxito, señaló la agencia promocional, “nace #ArgentinaB2BWeek: semanas de promoción comercial diseñadas para replicar este modelo en sectores estratégicos, conectando empresas argentinas con compradores internacionales a través de inteligencia comercial, encuentros exclusivos y rondas de negocios en el exterior. Más mercados, más oportunidades y más Argentina en el mundo”,. De hecho, la hermana del presidente aparece en una de las fotos del posteo en redes sociales de la agencia promocional.

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La noticia fue reposteada por el canciller argentino, Pablo Quirno, que fue quien firmó con su contraparte norteamericana, Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, el acuerdo de Comercio e Inversiones firmado entre ambos países. Además, por fuer del Acuerdo, el gobierno de Donald Trump otorgó unilateralmente a la Argentina un cupo anual de exportación de carne vacuna de 100.000 toneladas libre de aranceles, resultado de agregar 80.000 toneladas a la cuota de la que ya disponía el país, de 20.000 toneladas.

El mensaje de Quirno apuntala los esfuerzos por seguir desarrollando el mercado norteamericano, donde por ahora la carne argentina está sirviendo fundamentalmente, debido a su menor tenor graso, para mezclar con la norteamericana y disminuir el tenor graso de las hamburguesas, principal forma de consumo de carne vacuna en Estados Unidos (en la Argentina lo es la milanesa).

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La exportación ha sido el vector de mayor aumento de volumen de negocios del sector cárnico argentino. Pese al aumento de las compras de EEUU, China sigue siendo, en especial por volumen, el principal mercado externo, como destaca al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Ello es así, señaló la entidad, también promocional, pese a que desde enero China implementó un nuevo sistema de cuotas de importación para carne vacuna, acompañado por un arancel adicional del 55% para los embarques que superen los cupos asignados por país, al cabo de una investigación del Ministerio de Comercio en respuesta a quejas de ganaderos chinos.

China sigue siendo el principal mercado

“Para la Argentina, China sigue siendo por amplio margen el principal destino de exportación de carne vacuna. Desde hace más de una década, absorbe entre el 55% y el 70% de las ventas externas, dependiendo del año y de la diversificación hacia otros mercados”, destacó el IPCVA, y precisó que dentro del uevo régimen comercial chino la Argentina recibió para 2026 un cupo de 510.000/511.000 toneladas anuales, considerado “neutral” por el sector privado argentino, pues es cercano a los embarques realizados durante 2025.

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¿Cómo afectan las exportaciones de carne vacuna el mercado local?

Es muy importante la dependencia de China de las exportaciones argentinas de carne vacuna (Revista Chacra)

Al respecto, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario informó este viernes que datos provisorios en base al número de animales faenados “anticipan para los primeros cinco meses del año, una caída del 11% respecto de igual período de 2025”. Paralelamente, dice, “impulsadas por el favorable contexto internacional y comparadas con el bajo nivel de actividad registrado durante los primeros meses del año pasado, la exportación está absorbiendo un volumen creciente de producción. De acuerdo con los datos disponibles hasta abril, los embarques acumulaban un volumen 10% superior al registrado en igual período de 2025 (…) esto implica una menor disponibilidad de carne para el consumo interno. Ajustándonos a las estadísticas oficiales del primer cuatrimestre, se trata de un recorte cercano al 12% interanual”.

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Sin embargo, agrega el informe de la bolsa rosarina, pese a la menor oferta “los precios de la carne vacuna en los mostradores no han registrado aumentos en los últimos dos meses. Por el contrario, medidos en términos reales, muestran una caída frente a la inflación minorista. De hecho, afirma citando al IPCVA “en mayo el valor promedio de los distintos cortes de carne vacuna considerados en la medición se ubicó en $18.569 por kilo, prácticamente sin cambios respecto de los promedios registrados en marzo y abril, frente a una inflación que para esos dos meses habría acumulado cerca de cinco puntos porcentuales”.