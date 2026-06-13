Economía

El canciller Quirno celebró el fuerte aumento de las exportaciones de carne a EEUU: ¿afectan el mercado local?

En un mes se exportó a ese destino el equivalente a lo colocado en los primeros 8 meses de 2025. El ministro destacó un posteo de la Agencia para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, que depende de Karina Milei

Guardar
Google icon
Un evento en Washington en que se celebró el aumento de la cuota de carne argentina que puede entrar sin aranceles a EEUU (Foto: Embajada Argentina en Estados Unidos)
Un evento en Washington en que se celebró el aumento de la cuota de carne argentina que puede entrar sin aranceles a EEUU (Foto: Embajada Argentina en Estados Unidos)

“La Semana de la Carne Argentina en Estados Unidos, impulsada por PromArgentina y la Secretaría General de la Presidencia, logró un resultado histórico: más de 11.000 toneladas exportadas en un solo mes, el equivalente a todo lo exportado durante los primeros ocho meses de 2025. Un hito que confirma que la promoción comercial internacional abre mercados, genera negocios y potencia las exportaciones argentinas”, señaló en la red X la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, a cargo de Diego Sucalesca, quien responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que aparece en una de las fotos del posteo.

De ese éxito, señaló la agencia promocional, “nace #ArgentinaB2BWeek: semanas de promoción comercial diseñadas para replicar este modelo en sectores estratégicos, conectando empresas argentinas con compradores internacionales a través de inteligencia comercial, encuentros exclusivos y rondas de negocios en el exterior. Más mercados, más oportunidades y más Argentina en el mundo”,. De hecho, la hermana del presidente aparece en una de las fotos del posteo en redes sociales de la agencia promocional.

PUBLICIDAD

La noticia fue reposteada por el canciller argentino, Pablo Quirno, que fue quien firmó con su contraparte norteamericana, Jamieson Greer, representante comercial de EEUU, el acuerdo de Comercio e Inversiones firmado entre ambos países. Además, por fuer del Acuerdo, el gobierno de Donald Trump otorgó unilateralmente a la Argentina un cupo anual de exportación de carne vacuna de 100.000 toneladas libre de aranceles, resultado de agregar 80.000 toneladas a la cuota de la que ya disponía el país, de 20.000 toneladas.

Quirno Expo carne a EEUU

El mensaje de Quirno apuntala los esfuerzos por seguir desarrollando el mercado norteamericano, donde por ahora la carne argentina está sirviendo fundamentalmente, debido a su menor tenor graso, para mezclar con la norteamericana y disminuir el tenor graso de las hamburguesas, principal forma de consumo de carne vacuna en Estados Unidos (en la Argentina lo es la milanesa).

PUBLICIDAD

La exportación ha sido el vector de mayor aumento de volumen de negocios del sector cárnico argentino. Pese al aumento de las compras de EEUU, China sigue siendo, en especial por volumen, el principal mercado externo, como destaca al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Ello es así, señaló la entidad, también promocional, pese a que desde enero China implementó un nuevo sistema de cuotas de importación para carne vacuna, acompañado por un arancel adicional del 55% para los embarques que superen los cupos asignados por país, al cabo de una investigación del Ministerio de Comercio en respuesta a quejas de ganaderos chinos.

China sigue siendo el principal mercado

“Para la Argentina, China sigue siendo por amplio margen el principal destino de exportación de carne vacuna. Desde hace más de una década, absorbe entre el 55% y el 70% de las ventas externas, dependiendo del año y de la diversificación hacia otros mercados”, destacó el IPCVA, y precisó que dentro del uevo régimen comercial chino la Argentina recibió para 2026 un cupo de 510.000/511.000 toneladas anuales, considerado “neutral” por el sector privado argentino, pues es cercano a los embarques realizados durante 2025.

¿Cómo afectan las exportaciones de carne vacuna el mercado local?

Exportaciones argentina de carne vacuna
Es muy importante la dependencia de China de las exportaciones argentinas de carne vacuna (Revista Chacra)

Al respecto, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario informó este viernes que datos provisorios en base al número de animales faenados “anticipan para los primeros cinco meses del año, una caída del 11% respecto de igual período de 2025”. Paralelamente, dice, “impulsadas por el favorable contexto internacional y comparadas con el bajo nivel de actividad registrado durante los primeros meses del año pasado, la exportación está absorbiendo un volumen creciente de producción. De acuerdo con los datos disponibles hasta abril, los embarques acumulaban un volumen 10% superior al registrado en igual período de 2025 (…) esto implica una menor disponibilidad de carne para el consumo interno. Ajustándonos a las estadísticas oficiales del primer cuatrimestre, se trata de un recorte cercano al 12% interanual”.

Sin embargo, agrega el informe de la bolsa rosarina, pese a la menor oferta “los precios de la carne vacuna en los mostradores no han registrado aumentos en los últimos dos meses. Por el contrario, medidos en términos reales, muestran una caída frente a la inflación minorista. De hecho, afirma citando al IPCVA “en mayo el valor promedio de los distintos cortes de carne vacuna considerados en la medición se ubicó en $18.569 por kilo, prácticamente sin cambios respecto de los promedios registrados en marzo y abril, frente a una inflación que para esos dos meses habría acumulado cerca de cinco puntos porcentuales”.

Temas Relacionados

ExportacionesCarneEstados UnidosPablo QuirnoKarina MileiChinaFaenaConsumo linternoPrecioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Creció la venta callejera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires en mayo: rubros principales y zonas más afectadas

La Cámara Argentina de Comercio detectó un aumento que consolida la tendencia y muestra la concentración en avenidas, estaciones y plazas céntricas

Creció la venta callejera ilegal en la Ciudad de Buenos Aires en mayo: rubros principales y zonas más afectadas

Ranking mundial: una por una, cuáles son las 10 empresas más valiosas tras la salida de SpaceX a la bolsa

La irrupción de la empresa aeroespacial de Elon Musk en Wall Street reconfiguró de inmediato el listado de las compañías de mayor valor global del planeta

Ranking mundial: una por una, cuáles son las 10 empresas más valiosas tras la salida de SpaceX a la bolsa

Se conoció el dato que faltaba: de cuánto será la jubilación mínima de Anses en julio 2026

La inflación de mayo fue de 2,15% y los haberes se ajustarán en ese porcentaje. Los nuevos valores, con y sin bono, y para los distintas asistencias y prestaciones que paga la agencia previsional

Se conoció el dato que faltaba: de cuánto será la jubilación mínima de Anses en julio 2026

Motosierra 2026: en lo que va del año, los ministerios ahorraron el triple de lo que había pedido Milei

Hasta ahora, la ejecución del gasto muestra un recorte del 6% del total asignado. La diferencia entre la utilización más lenta de partidas y una recaudación mayor a la esperada derivó en un saldo de caja que superó en 21,9% la previsión ajustada

Motosierra 2026: en lo que va del año, los ministerios ahorraron el triple de lo que había pedido Milei

A cuánto puede llegar el dólar en julio sin que intervenga el Gobierno, según la nueva banda cambiaria

La inflación del 2,1% de mayo actualizó el tope máximo del esquema oficial. Si la divisa supera ese límite, el BCRA debe intervenir, pero también puede hacerlo antes

A cuánto puede llegar el dólar en julio sin que intervenga el Gobierno, según la nueva banda cambiaria

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: formaciones confirmadas

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: formaciones confirmadas

La innovación durante los himnos que ideó una leyenda del fútbol y se estrenó durante el Mundial 2026: “Somos todos parte del mismo equipo”

Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

La “filosofía del miedo” que Carlo Ancelotti desarrolló en Brasil antes del estreno contra Marruecos en el Mundial

El problema extra para el Gran Premio de Barcelona que podría alterar los planes de los equipos y genera esperanza en Alpine

TELESHOW

Quiénes son las mujeres de los jugadores argentinos que ya están en los Estados Unidos a días del debut en el Mundial

Quiénes son las mujeres de los jugadores argentinos que ya están en los Estados Unidos a días del debut en el Mundial

Romina Gaetani habló sobre su denuncia por violencia de género: “Creo que se va a archivar como tantas”

Daniela Christiansson explicó por qué volvió a Suiza tras la mudanza a Argentina con Maxi López

Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años y generó una ovación en las redes sociales: “Guapísimo”

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

INFOBAE AMÉRICA

Violencia en Haití: un grupo armado secuestró a un alto funcionario del Ministerio de Defensa

Violencia en Haití: un grupo armado secuestró a un alto funcionario del Ministerio de Defensa

Siete víctimas mortales y 415 emergencias atendidas marcan la temporada de lluvias en Guatemala

Honduras: En Olancho y Yoro erradican más de 20 mil arbustos de hoja de coca

Condenan en Panamá a 50 años de prisión a 12 responsables de la masacre de 2019 en La Joyita

En los municipios que más ha aumentado la recepción de remesas se ha incrementado la pobreza, según economista salvadoreño