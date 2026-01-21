Colapinto ya salió a pista: los detalles exclusivos de los primeros test y el particular lugar donde se presentará su nuevo auto de F1

Franco Colapinto giró en Barcelona con un auto de Alpine de temporadas anteriores en la Fórmula 1

La Fórmula 1 edición 2026 va tomando forma con las presentaciones de cómo lucirán los autos en esta temporada marcada por el drástico cambio de reglamento. Este viernes será el turno del Alpine A526, el auto con el que el argentino Franco Colapinto espera poder reivindicarse y ser competitivo luego de un año de sinsabores. Las expectativas se renovaron, ya que los nuevos autos plantean un barajar y dar de nuevo para todos, en especial la escudería francesa por su asociación con Mercedes que la proveerá de motores, suspensión y todo el sistema de transmisión (caja de cambios). El estreno de cómo se verá el monoposto galo en este campeonato será en un lugar particular en Barcelona, en la previa a la primera puesta en marcha y salida a pista.

Infobae puede confirmar que el evento en el que se mostrará la decoración del flamante coche de Alpine será en un crucero, debido a uno de los principales sponsors del equipo de Enstone. Este viernes en Barcelona, a las 12:30 hora local (8:30 de Argentina) y sobre una enorme embarcación se expondrá el flamante A526. Por eso, hay espacio limitado para poder recibir invitados y medios acreditados al evento.

En cuanto a su decoración, se especula que podría tener más presencia del color azul y en un tono más fuerte debido a dicha firma que comercializa viajes en crucero. Además, cabe recordar que, por reglamento, en la parte superior de los pontones los autos deberán estar pintados y dejar el negro a la vista de la fibra de carbono para reducir el peso.

Este medio también pudo saber que este jueves no será el filming day (día de filmación), que es la jornada en la que las escuderías rompen el hielo y sacan por primera vez el coche a la pista. No obstante, Alpine planea el bautismo del monoplaza antes del lunes 26, cuando arrancarán los test colectivos de todos los equipos en el Circuito de Cataluña, en Montmeló, que es sede del Gran Premio de España desde 1991. Si el viernes es la presentación del auto, la posibilidad se reduciría al sábado o domingo, pero cuándo con exactitud es algo que en Enstone guardan bajo cuatro llaves. Lo mismo, si será Colapinto o su compañero, Pierre Gasly, el que forme parte de ese primer contacto.

Un ensayo de cómo podría lucir la decoración del Alpine A526. Es meramente ilustrativa, pero se apunta al posible azul más oscuro (Shaurya Nayar Design )

Mientras que este martes circuló en redes un video en el que se ve a un Alpine a fondo en la recta principal del Circuito de Cataluña. También se pudo confirmar que el propio Colapinto estuvo al volante y fue en un ensayo TPC (Test of Previous Cars), que son las pruebas privadas sobre autos de temporadas anteriores (al menos dos años de antigüedad) y sirven para que los corredores se entrenen o en este caso salgan por primera vez a pista.

En tanto que Infobae pudo saber que es inminente el anuncio de cómo estará dividida la actividad en las pruebas de Barcelona que comenzarán este lunes y se extenderán hasta el viernes 30 en Montmeló. Ahí se sabrá cuándo estarán al volante Colapinto y Gasly, sobre el nuevo coche. Serán cinco jornadas seguidas y el objetivo es que los pilotos puedan sumar la mayor cantidad de kilómetros posibles.

En esos cinco días de ensayos la actividad comenzará entre las 9 y 10 de la mañana hora local (5:00 ó 6:00 am de Argentina) y se extenderán hasta que la luz del día lo permita. Al tratarse del estreno de un reglamento, los equipos apuntan a exprimir al máximo los datos que los pilotos arrojen arriba y debajo de los coches, que este año son más chicos que los de 2025. En el circuito catalán los autos se mostrarán sin sus decoraciones y se espera que tengan un aspecto de “cebra” para evitar exhibir los detalles aerodinámicos y de la carrocería. La actividad será privada y no estará permitida la presencia de los medios.

Este año los coches tienen menos aditamentos aerodinámicos, alerones móviles en la parte delantera y trasera. Dejarán el efecto suelo, el sistema que permite que los monopostos vayan lo más pegado al piso por el efecto aerodinámico generado por los mencionados aditamentos. En cuanto a los motores, si bien seguirá la tecnología híbrida, ahora los impulsores a combustión y los eléctricos tendrán la misma erogación de potencia (50 % y 50%), unos 1.000 caballos. Además, se usarán los combustibles sintéticos para generar menos contaminación.

Franco Colapinto se prepara para un año crucial en su campaña dentro de la F1

En cuanto a Colapinto, por primera vez hará una pretemporada, pues en 2024 y 2025 comenzó a correr con el campeonato iniciado. Esto fue clave, ya que el piloto de 22 años, por ejemplo, el año pasado se subió por primera vez al Alpine A525 el viernes 16 de mayo y se debió medir contra 19 competidores que llegaron a Imola con ritmo de competencia. El pilarense debió hacer una adaptación rápida y sobre un monoplaza que fue el peor de 2025 con una merma de potencia en la última planta motriz de Renault, al menos con su equipo representativo. Alpine es una marca con autos deportivos del Rombo.

Aunque el cambio de aire de Alpine genera ilusión con un motor de Mercedes que en la previa aparece un paso adelante sobre el resto, Ferrari, Honda, Red Bull Powertrains y Audi. Esto en base a una de las polémicas del receso invernal de la F1, ya que los impulsores alemanes aprovecharían las variaciones en la relación de compresión en caliente, que llegaría a 18:1, cuando las normativas recientes la limitan a 16:1 en frío. El lograr un mejor enfriamiento en las plantas motrices ayuda a su funcionamiento. Esto le daría al equipo Mercedes y sus clientes (McLaren, Williams y Alpine) unos 15 caballos más que al resto.

Otro punto a favor de Alpine es que los trabajos previos lograron que el auto pueda alcanzar el peso mínimo de 768 kilos (32 menos que en 2025 por reglamento). El tener un coche más ligero o estar con la base estipulada le permitirá al A526 poder ganar velocidad. Cabe recordar que, por haber terminado último en el Campeonato Mundial de Constructores de 2025, el team francés tuvo más horas de desarrollo en el túnel de viento.

Vale aclarar que los equipos están presentando las decoraciones de los vehículos, algo que ya hicieron Red Bull, Racing Bulls, Haas y Audi. Este jueves se mostrarán las primeras imágenes de Mercedes. El viernes será el turno de Alpine y Ferrari. Aunque cómo se verán de verdad en cuanto a los detalles técnicos es algo que se develará una vez que salgan a pista en Barcelona. Incluso, pueden cambiar en su aspecto en los ensayos oficiales que serán en febrero en el Circuito Internacional de Sakhir, en Bahréin, del 11 al 13 y del 18 al 20.

Comenzó la cuenta regresiva para Franco Colapinto y el resto de los 22 pilotos que este año formarán parte de la temporada. El bonaerense comenzó a trabajar en una pretemporada física en nuestro país y también se lo vio corriendo bajo la lluvia en Uruguay. El pilarense ya salió a pista y en los próximos días se pondrá al volante del flamante A526, el monoposto en el que están puestas sus expectativas y las de todos los fanáticos argentinos.