La grave acusación de Andrea del Boca contra una de sus compañeras en Gran Hermano: “Jugó con mi salud”

La actriz acusó a una de sus compañeras de jugar con su salud en el reality

A tan solo horas de una nueva gala de eliminación, Andrea del Boca realizó una denuncia pública contra Solange, una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe). La actriz apuntó contra su compañera y la acusó de haber puesto en riesgo su salud durante su paso por la casa.

Desde el inicio del reality, la relación entre ambas estuvo marcada por el conflicto y la falta de entendimiento, lo que las llevó a ubicarse en posiciones opuestas. La tensión se mantuvo a lo largo de la competencia y se intensificó después del reingreso de ambas concursantes al programa.

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La situación se dio a conocer cuando Del Boca relató distintos episodios que, según su visión, tuvieron a Solange como protagonista y desencadenaron consecuencias negativas para su bienestar físico y emocional. La actriz recordó el accidente que sufrió dentro de la casa, en el que se cayó y se golpeó con fuerza en la boca, lo que le provocó una lesión de gravedad. Como resultado, debió abandonar momentáneamente la competencia, ya que necesitó atención médica especializada y un periodo de recuperación fuera del entorno televisivo.

La participante también señaló que, desde su primera estadía en el reality, atravesó situaciones complejas relacionadas con su salud. En ese sentido, mencionó que la producción del programa tuvo que intervenir cuando registró un episodio de presión arterial elevada que la llevó a estar bajo observación médica. “Gracias a las telenovelas improvisadas que hacían en la habitación, me levantaba con 18 de presión. Jugaron con la presión, jugaron con la salud, terminé internada. No mezclemos el tema de la salud”, manifestó Andrea del Boca, visiblemente molesta con la situación y con el accionar de su compañera.

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La actriz detalló que el problema de salud fue evidente para todos los que permanecían dentro de la casa y que el procedimiento médico al que fue sometida resultó público. “Me hicieron una presurometría y no salió bien porque no lograban estabilizarme. Todos fueron testigos de lo que pasó. Si vamos a hablar de la salud, hablemos de todo lo que ocurrió”, insistió.

En paralelo, el impacto de la situación no se limitó a la propia Andrea. En las últimas horas, su hija Anna del Boca se quebró en una transmisión en vivo al referirse al difícil momento que atraviesa su madre dentro del reality. Durante un streaming de Telefe, Mica Viciconte le preguntó de forma directa si percibía a Andrea desbordada emocionalmente en la competencia. Anna, lejos de evadir la consulta, respondió con sinceridad y preocupación: “Sí, me preocupa mucho. Creo que Yipio la puede ayudar, la vi más firme después de hablar con ella. Pero a Andrea hay que retarla”, expresó entre lágrimas.

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El descargo de Andrea del Boca contra Solange reaviva la grieta en la casa

En ese contexto, Juan Otero, otro de los participantes del streaming, intervino para compartir con Anna una reflexión sobre la presión y la carga emocional que implica ser familiar de una figura expuesta mediáticamente. Le explicó que, estando afuera, representa a su madre ante el público, lo que la hace receptora de las repercusiones de las acciones de Andrea dentro del programa. “Lo que pasa es que vos sos la representación de ella afuera. Todo lo que haga ella adentro, te afecta a vos afuera, quieras o no. Es una carga emocional muy grande porque tenés que lidiar con lo que le sucede a ella, con lo que te pasa a vos y con lo que opinan los demás. Vos conocés a tu mamá mejor que nadie, así que si hay gente hablando de ella, no te tiene que importar”, le aconsejó Otero.

Anna, conmovida, admitió que atravesó muchas situaciones difíciles a lo largo de su vida y que nunca tuvo un año sencillo. El intercambio entre ambos generó comentarios entre los seguidores del reality, que valoraron la vulnerabilidad de Anna al hablar de su historia y la actitud de Juan Otero al acompañarla en un momento de alta exposición y sensibilidad mediática. La situación puso en el centro del debate el impacto emocional de los realities sobre los participantes y sus familias, así como la responsabilidad de los involucrados frente a situaciones que afectan la salud dentro de la competencia.

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