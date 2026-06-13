Violencia en Haití: un grupo armado secuestró a un alto funcionario del Ministerio de Defensa

Fotografía de archivo de integrantes de la Policía de Haití en las calles en Puerto Príncipe (EFE/Mentor David Lorens)

Hombres armados secuestraron en Haití a James Boyard, director de gabinete del Ministerio de Defensa y un muy respetado experto en seguridad que además se desempeña como inspector general de la policía de Haití, informó este sábado una persona con conocimiento de la situación.

Es el funcionario de más alto rango secuestrado en los últimos años en el país caribeño asolado por las pandillas.

Una persona con conocimiento de la situación, que no estaba autorizada a hablar públicamente sobre el caso, confirmó el secuestro a The Associated Press este sábado.

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Medios locales reportaron que Boyard fue capturado el jueves en Bourdon, una de las pocas zonas de Puerto Príncipe que se considera relativamente segura. Se estima que el 70% de la capital está controlado por una poderosa coalición de pandillas conocida como Viv Ansanm, que Estados Unidos designó como organización terrorista extranjera en mayo del año pasado.

Boyard, quien también es politólogo, tenía la tarea de ayudar a reconstruir las fuerzas armadas de Haití y ha contribuido a evaluar a la Policía Nacional de Haití para implementar reformas.

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Un policía monta guardia el martes 3 de marzo de 2026 en Puerto Príncipe, Haití (AP Foto/Odelyn Joseph)

Hasta el momento se desconoce a los autores del secuestro y si se ha solicitado un rescate.

“Una persona de este rango claramente cuenta con un dispositivo de seguridad muy fuerte”, afirmó Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

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Indicó que el secuestro de Boyard posiblemente sugiere que el rapto fue planificado con gran detalle y que pudo haber dependido de la colaboración de alguien cercano a su equipo de seguridad.

Da Rin señaló que los secuestros ocurren cada vez más en zonas de Puerto Príncipe que antes se consideraban seguras, y que a veces miembros de pandillas visten uniformes policiales y detienen a conductores como parte de operativos falsos.

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Observó que las pandillas han estado secuestrando a personas con doble nacionalidad y apuntando contra funcionarios públicos. Eso podría significar que buscan rescates más altos y que posiblemente intentan disuadir a las autoridades de atacar ciertos territorios controlados por pandillas donde se mantiene retenidas a las víctimas de secuestro, explicó Da Rin.

Fuerzas de seguridad haitianas patrullan la oficina del primer ministro y la sede del Consejo Presidencial de Transición en Puerto Príncipe, Haití, 6 de febrero de 2026 (REUTERS/Egeder Pq Fildor)

La policía ha atacado recientemente Villa de Dios, un barrio marginal controlado por la pandilla 5 Segundos, liderada por Johnson André. Conocido sobre todo como “Izo”, André es considerado uno de los jefes de pandillas más poderosos de Haití.

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Da Rin indicó que las pandillas han estado llevando a algunas víctimas de secuestro a Villa de Dios.

En los últimos años, los secuestros de alto perfil han tenido como objetivo a personas entre las que se incluyen periodistas haitianos y misioneros internacionales. Al menos 267 personas fueron reportadas como secuestradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la mayoría de ellas hombres, según un informe de la ONU.

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En 2025 se reportaron 1.268 secuestros, una caída de casi el 40% frente a los 2.058 secuestros reportados el año anterior, indicó el informe.