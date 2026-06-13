América Latina

Honduras: En Olancho y Yoro erradican más de 20 mil arbustos de hoja de coca

El Ministerio Público informó sobre la erradicación de más de 20 mil arbustos de presunta hoja de coca durante operativos ejecutados en zonas montañosas de los departamentos de Olancho y Yoro, como parte de las acciones contra el narcotráfico en Honduras.

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Autoridades destruyeron más de 20 mil arbustos de presunta hoja de coca. Los cultivos ilegales fueron localizados en zonas montañosas de Olancho y Yoro. (Foto: Ministerio Público)
Autoridades destruyeron más de 20 mil arbustos de presunta hoja de coca. Los cultivos ilegales fueron localizados en zonas montañosas de Olancho y Yoro. (Foto: Ministerio Público)

El Ministerio Público, a través de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), en conjunto con la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y otras fuerzas de seguridad, ejecutó una serie de operativos que permitieron localizar y destruir extensas plantaciones ilegales de presunta hoja de coca en los departamentos de Olancho y Yoro.

Las autoridades detallaron que las acciones forman parte de las estrategias permanentes para combatir estructuras vinculadas al narcotráfico y evitar la expansión de cultivos ilícitos utilizados para la producción de drogas.

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De acuerdo con el informe oficial, durante las intervenciones fueron erradicados un total de 20,990 arbustos de hoja de coca, distribuidos en aproximadamente cinco manzanas de terreno localizadas en áreas montañosas y de difícil acceso.

Las operaciones se desarrollaron en dos fases distintas bajo coordinación interinstitucional y mediante órdenes judiciales autorizadas para ingresar a las zonas donde se encontraban las plantaciones ilegales.

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La primera intervención se ejecutó el pasado 10 de junio de 2026. En esa operación, los equipos de seguridad lograron destruir 11,995 arbustos sembrados en una extensión de aproximadamente dos manzanas de terreno.

Posteriormente, el 11 de junio, las autoridades desarrollaron una segunda fase de los operativos, en la que localizaron y erradicaron otros 8,995 arbustos de presunta hoja de coca.

Operativos fueron ejecutados por la DLCN y fuerzas de seguridad. Plantaciones ilegales ocupaban aproximadamente cinco manzanas de terreno. (Foto: Ministerio Público)
Operativos fueron ejecutados por la DLCN y fuerzas de seguridad. Plantaciones ilegales ocupaban aproximadamente cinco manzanas de terreno. (Foto: Ministerio Público)

Según el reporte, este segundo cultivo ilegal se encontraba en una zona montañosa con una extensión aproximada de tres manzanas, lo que dificultó el acceso de los equipos encargados de las labores de reconocimiento y destrucción.

Las autoridades señalaron que las plantaciones estaban ocultas en sectores rurales alejados, una modalidad utilizada frecuentemente por estructuras criminales para evitar ser detectadas por las fuerzas de seguridad.

En los operativos participaron agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico y de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado, quienes trabajaron en coordinación con efectivos de la Policía Militar del Orden Público y miembros del Segundo Batallón de Protección Ambiental.

Las instituciones indicaron que todas las acciones fueron desarrolladas siguiendo los protocolos establecidos para intervenciones en áreas rurales y de difícil acceso, con el objetivo de garantizar la seguridad del personal participante y preservar la evidencia encontrada en los lugares intervenidos.

Asimismo, explicaron que este tipo de operaciones requiere extensos desplazamientos terrestres y patrullajes en zonas montañosas, donde las condiciones geográficas representan un reto para las fuerzas de seguridad.

El Ministerio Público destacó que la erradicación de cultivos ilícitos representa una de las principales herramientas para debilitar las estructuras dedicadas al narcotráfico, ya que se afecta directamente la producción de materia prima utilizada para la elaboración de drogas.

La primera operación permitió erradicar casi 12 mil arbustos. Las acciones se realizaron bajo orden judicial, informaron las autoridades. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)
La primera operación permitió erradicar casi 12 mil arbustos. Las acciones se realizaron bajo orden judicial, informaron las autoridades. (Foto: Fuerzas Armadas de Honduras)

De igual manera, las autoridades reiteraron que continuarán desarrollando acciones de localización y destrucción de sembradíos ilegales en distintas regiones del país, especialmente en sectores donde históricamente se han detectado operaciones vinculadas al crimen organizado.

También aseguraron que estos operativos forman parte de una estrategia integral orientada a reducir la presencia de grupos criminales y frenar el avance de actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Las instituciones de seguridad enfatizaron que mantendrán los patrullajes y las investigaciones en las zonas intervenidas, con el propósito de identificar a las personas responsables de establecer y administrar las plantaciones ilegales.

Finalmente, hicieron un llamado a la población a colaborar con las autoridades mediante denuncias anónimas que permitan ubicar nuevos cultivos ilícitos o actividades sospechosas relacionadas con estructuras criminales que operan en el territorio nacional.

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