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La innovación durante los himnos que ideó una leyenda del fútbol y se estrenó durante el Mundial 2026: “Somos todos parte del mismo equipo”

La FIFA aplicó un nuevo protocolo previo, con titulares y relevos alineados en la mitad de la cancha, una escena que se repetirá en cada partido de la competencia en México, Estados Unidos y Canadá

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Alessandro Del Piero convenció a Gianni Infantino de que todos los jugadores estuvieran presentes en el momento previo al inicio de cada partido

Uno de los cambios más visibles en el Mundial 2026 se ha manifestado durante la ceremonia de los himnos nacionales. Por primera vez, los 26 convocados de cada selección se ubican juntos en el centro del campo antes de cada partido, permitiendo que titulares y suplentes compartan ese instante frente a sus rivales.

Esta modalidad, que se implementa en todos los encuentros del torneo, surgió tras una conversación privada entre el presidente del organismo Gianni Infantino y el legendario goleador Alessandro Del Piero. En ese intercambio, el exfutbolista italiano compartió su visión sobre la importancia de que todos los integrantes del plantel nacional vivan plenamente la experiencia mundialista. El consenso al que llegaron derivó en el nuevo protocolo, calificado como un hecho histórico para los protagonistas.

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Por primera vez vamos a ver todos los jugadores. Los 26 futbolistas que van a ir al campo, las banderas van a ser enormes y el himno nacional se va a escuchar con todo el equipo ahí en el campo”, anticipó Gianni Infantino antes de que las ceremonias de inauguración se realizaran en México, Estados Unidos y Canadá. Esta escena, repetida en cada partido, marca un cambio respecto a las ediciones anteriores del torneo.

El nuevo formato del himno: los 26 jugadores de cada plantel durante la ceremonia previa (Foto: Reuters/Daniel Cole)
El nuevo formato del himno: los 26 jugadores de cada plantel durante la ceremonia previa (Foto: Reuters/Daniel Cole)

El presidente de la FIFA explicó el origen de la decisión: “Como saben, nosotros siempre queremos hacer nuevas cosas y he entendido que esto tiene que ser algo americano, business, showtime. No. Esto nació de una conversación que tuve yo con Alessandro Del Piero. ¿Conocen a Alessandro Del Piero? Un día, hace unos meses, me dijo: ‘¿Por qué no piensas poner todos los jugadores en el campo durante el himno?’ Digo: ¿Por qué?’ ‘Porque somos todos parte del mismo equipo’”, relató Infantino en una conferencia de prensa previa al primer partido del certamen.

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No sé si es porque cuando él marcó uno de los goles más lindos de los mundiales, que era el 2 a 0 de Italia contra Alemania en Dortmund en el Mundial 2006, él entró del banquillo y marcó este gol increíble. No sé si es por esto que me lo dijo, pero me dijo: ‘Sí, somos todos parte del mismo equipo’. Para mí tenía razón y entonces hemos empezado a hablarlo todos juntos. Nadie sabía de esto. Me parecía interesante. Lo hablamos con otras personas, de fútbol, jugadores, entrenadores y todos pensaban que era una buena idea de hacer participar a todos los jugadores”, detalló el máximo dirigente deportivo sobre el proceso de consulta que condujo al cambio.

Mundial 2026 - México 2 - Sudáfrica 0

Históricamente, en ediciones pasadas, solo los once titulares salían al campo para entonar el himno, mientras que los suplentes quedaban en el banco. Ahora, la imagen de toda la delegación alineada en el centro del campo pretende fortalecer el sentido de unidad y reconocimiento hacia cada futbolista que forma parte del plantel mundialista.

Al justificar la nueva modalidad, Infantino argumentó: “Porque en el fútbol de hoy tenemos 11 en el campo, cinco sustituciones, pueden ser seis, puede ser hasta una más y durante un Mundial pueden jugar, la verdad, todos los jugadores. Y entonces hacer que puedan sentirse parte de este momento tan emocional que es el momento del himno nacional, creo que es algo positivo para todos los jugadores, la gente, la afición y, espero que se vea de esta manera. Luego vamos a ver cómo funciona, no lo sé. Nos vamos a sorprender”. De esta forma, la organización puso en marcha la recomendación de que cada integrante del plantel viva el instante de mayor simbolismo antes del inicio de cada partido mundialista.

El plantel completo de Estados Unidos durante el himno antes del partido con Paraguay (Foto: Reuters/Daniel Cole)
El plantel completo de Estados Unidos durante el himno antes del partido con Paraguay (Foto: Reuters/Daniel Cole)

Del Piero, hoy de 51 años, fue un símbolo de la Juventus y de la selección italiana, más allá de que también militó en Pádova, Sydney FC de Australia y Delhi Dynamos de India. En el 2006, llevó a la gloria a su país al conquistar el Mundial que se celebró en Alemania. Aquel 9 de julio del 2006 en el Estadio Olímpico de Berlín, Marcello Lippi metió a Del Piero a pocos minutos del final del partido por el título ante Francia y el legendario goleador terminó anotando uno de los penales que comandó a la Azzurra a su última corona del mundo.

Alessandro Del Piero impulsó el cambio de protocolo tras una charla con Gianni Infantino (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)
Alessandro Del Piero impulsó el cambio de protocolo tras una charla con Gianni Infantino (Foto: Reuters/Daniele Mascolo)

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