Quiénes son las mujeres de los jugadores argentinos que ya están en los Estados Unidos a días del debut en el Mundial

La influencer llegó a Kansas con la pequeña que tienen en común para acompañar al futbolista en la Copa del Mundo

El Mundial 2026 arrancó el jueves 11 de junio con tres ceremonias de inauguración repartidas entre Estados Unidos, Canadá y México, y con la selección argentina ya instalada en Kansas, la ciudad que servirá como sede del equipo hasta el debut del martes 16 a las 22 horas. Mientras los 26 jugadores de la albiceleste terminaban de acomodarse, algunas de sus parejas comenzaron a llegar al país para estar presentes desde el primer partido. En redes sociales, cada una dejó su propio registro de los primeros días en territorio norteamericano.

Las primeras imágenes en circular fueron las de Valentina Cervantes llegó a Kansas con Benjamín y Olivia, sus dos hijos con Enzo Fernández, y los mostró en la calle con las camisetas negras de la selección número 24 y el apellido E. Fernández en la espalda. También publicó una selfie junto al mediocampista: los dos mejilla con mejilla, él con la camiseta celeste y blanca de la albiceleste y los tatuajes del cuello a la vista, ella con el pelo suelto y una sonrisa tranquila. “Amor mío”, escribió Valentina para acompañar la imagen.

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Benjamín y Olivia ya están alentando a Enzo por las calles de Kansas

Valu y Enzo también se reencontraron en el hotel en el que la albiceleste hace la concentración

Camila Galante también llegó a Estados Unidos para acompañar a Paredes

Casi al mismo tiempo, Camila Galante publicó a Lautaro, su hijo con Leandro Paredes, en el cochecito: remera azul marino, short mostaza, zapatillas Adidas blancas y una cadena de cuentas de madera al cuello. “Holaaaa bombonazo”, escribió Camila, con un corazón celeste, mientras el bebé miraba a cámara con una expresión seria que no condecía con el saludo.

El registro más íntimo llegó desde la cuenta de Muri López Benítez. La pareja de Lisandro Martínez publicó una historia que lo mostraba en el piso jugando con su hija Aurora entre sus piernas, los dos riendo, la nena con colitas y él con la camiseta de la selección. “Mis amores”, escribió Muri. Un video que subió a continuación lo mostró con Aurora sentada entre sus piernas preparando un mate. Las palabras que eligió para acompañarlo dijeron lo que la imagen no alcanzaba a cubrir: “Al fin papá con sus matecitos” y “Te extrañamos mucho”.

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Mientras tanto, Emma Ramírez, la pareja de Nico Paz, se instaló en Chicago antes de seguir viaje. Desde allí compartió dos imágenes que marcaron el tono de su llegada a Estados Unidos. La primera, nocturna, capturó el cartel vertical del Chicago Theatre iluminado, con la cartelera anunciando shows y el Obama Presidential Center visible al fondo. La segunda, también nocturna y en blanco y negro, la mostró parada en una terraza con el skyline de la ciudad y el lago detrás: top blanco, pantalón amplio con bordado lateral y el pelo suelto moviéndose con el viento.

El tierno momento de Lisandro Martínez con su hija Aurora

Emma, la pareja de Nico Paz, aprovechó para hacer turismo por Chicago

El histórico Teatro Chicago ilumina el centro de la ciudad con su emblemático cartel .

Entre todas las que esperan el debut del martes, Antonela Roccuzzo es la única que no tuvo que cruzar el Atlántico. La mujer de Lionel Messi vive en Miami desde que el delantero se incorporó al Inter Miami, por lo que el torneo la encuentra ya instalada en el país. Mientras el resto de las parejas organizaba viajes y registraba llegadas, ella eligió vivir los días previos de otra manera: recorriendo los parques de Disney en Florida.

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Antes de salir, se fotografió en el espejo del cuarto con una selfie que resumió el plan: top blanco con ribetes rojos y logo bordado, short negro de Adidas con las tres tiras blancas, reloj inteligente, pulseras y cadenas de oro fino, funda rosa fucsia en el teléfono y las orejas de Minnie Mouse con lazo rojo y lunares blancos en la cabeza. Una vez en el parque, se la vio caminando por las calles del Magic Kingdom con un conjunto total black: top deportivo, skort negro y zapatillas Adidas blancas con suela gruesa, mochila negra al hombro y gorra sin logos.

La jornada cerró con la foto obligada: Antonela junto a Mickey Mouse en el Town Square Theater, sonriendo a cámara con el mismo look negro

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