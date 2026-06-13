Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

Hoy arranca la tercera jornada del Mundial 2026 con emociones desde temprano: Qatar y Suiza abren la fecha con el objetivo de sumar. Después, Marruecos y Brasil se enfrentan en otro de los cruces del día. Por la noche, Haití y Escocia cierran la jornada.
Los primeros días de la Copa del Mundo dejaron partidos intensos y resultados inesperados que elevaron el interés en el torneo.
Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el debut del Grupo D del Mundial 2026, con goles de Folarin Balogun (2), Gio Reyna y un autogol de Carlos Bobadilla; Maurício descontó para los sudamericanos.
Tras la victoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al plantel con un mensaje público: “Enhorabuena a la selección de Estados Unidos por su gran victoria por 4-1 ante una muy buena selección de Paraguay. ¡A seguir así!”, escribió.
En la próxima fecha, Estados Unidos enfrentará a Australia el 19 de junio, mientras Paraguay jugará ante Turquía el 20 de junio.
La selección canadiense y Bosnia empataron 1-1 por la primera fecha del Grupo B en el Estadio Toronto. Jovo Lukić marcó el 1-0 a los 21 minutos, con asistencia de Sead Kolašinac, y Cyle Larin igualó a los 78, tras un pase de Promise David.
En la jornada inaugural del jueves, México venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El equipo de Javier Aguirre cortó una racha de siete partidos inaugurales sin victorias.
En el segundo turno, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara, resultado que cerró la primera fecha del Grupo A.
La Selección Argentina sumó una nueva cara en el Mundial 2026: Marcos Senesi llegó a Kansas City para unirse al plantel tras la lesión de Leonardo Balerdi. El defensor, recién fichado por el Tottenham, envió un mensaje de apoyo a su compañero y quedó a disposición para el próximo compromiso: el martes, la albiceleste enfrentará a Argelia.
Por su parte, la selección Colombia tuvo ayer su primer entrenamiento mundialista en Guadalajara. Un golpe a “Cucho” Hernández generó preocupación, pero el delantero se reincorporó y terminó la práctica. El equipo, con James Rodríguez ante los hinchas, prepara su debut del 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca.
La selección española se prepara para su estreno mundialista ante Cabo Verde, este lunes en Atlanta a las 18:00. El partido tendrá el antecedente del árbitro Adham Makhadmeh, recordado por un cruce físico en los Juegos Olímpicos de Tokio en el que Dani Ceballos sufrió una lesión. Luis de la Fuente y varios jugadores llegan con ese recuerdo como telón de fondo para iniciar el torneo.
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Uno de los cambios más visibles en el Mundial 2026 se ha manifestado durante la ceremonia de los himnos nacionales. Por primera vez, los 26 convocados de cada selección se ubican juntos en el centro del campo antes de cada partido, permitiendo que titulares y suplentes compartan ese instante frente a sus rivales.
El Mundial 2026 ya está en marcha, y aunque el balón rueda con éxito en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, una fuerte polémica extradeportiva ha estallado en las salas de prensa. Diversos corresponsales internacionales han denunciado una insólita restricción: está prohibido hacer preguntas fuera del inglés durante las conferencias de prensa oficiales.
La Copa Mundial de la FIFA ha sido escenario de una serie de hazañas, récords y momentos inolvidables que han colocado a Centroamérica en la historia grande del fútbol internacional.
Estados Unidos ha comenzado con fuerza su andadura en el Mundial 2026 al imponerse por 4-1 a Paraguay en el primer partido del grupo D celebrado en el Estadio de Los Ángeles, que ha reunido a más de 70.000 espectadores y una larga lista de celebridades del mundo del espectáculo y la tecnología.
En la historia del fútbol, futbolistas legendarios sin una Copa del Mundo han escrito páginas inolvidables, demostrando que el legado trasciende incluso la ausencia del máximo trofeo. Aunque el Mundial es una de las coronaciones más importantes, algunos de los jugadores más emblemáticos jamás la ganaron, pese a su enorme influencia en el deporte.
Inglaterra comenzó el Mundial 2026 con un gran contratiempo: la selección denunció el robo de parte de su equipamiento, incluidas botas diseñadas específicamente para el torneo, durante el traslado desde Florida hasta Kansas City. El incidente ha ocurrido a pocos días del debut del equipo dirigido por Thomas Tuchel, generando una crisis inesperada en la concentración de los Tres Leones.
Llegó el día del debut para Brasil en el Mundial 2026. En un exigente estreno, la Verdeamarela se enfrentará a Marruecos por la primera fecha del Grupo C, que además integran Haití y Escocia. También será la primera presentación de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo como DT. En la previa, el experimentado entrenador italiano habló sobre su rival de turno y dejó una curiosa reflexión sobre cómo afrontar el "miedo" antes del partido.
Los tres equipos anfitriones del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, iniciaron el torneo con resultados positivos en sus partidos debut en sus respectivas sedes de la Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.
Pese a ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, casi nadie incluye a Estados Unidos en la lista de candidatos para alzar el tan ansiado trofeo. Sin embargo, su director técnico, el argentino Mauricio Pochettino, desafía esa perspectiva: “¿Por qué no?”, se pregunta. El ex DT de Tottenham y PSG, entre otros equipos, reconoce que dirigir a la selección anfitriona representa una oportunidad única cargada de expectativas y la responsabilidad de transformar la historia del fútbol en ese país.