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Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

La fase de grupos de la Copa del Mundo continúa hoy con una nueva jornada de partidos que empieza temprano y se extiende hasta la noche, con puntos decisivos en juego para el rumbo de cada zona

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Qatar vs Suiza.
Qatar vs Suiza: partido por fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026 (Reuters)

Hoy arranca la tercera jornada del Mundial 2026 con emociones desde temprano: Qatar y Suiza abren la fecha con el objetivo de sumar. Después, Marruecos y Brasil se enfrentan en otro de los cruces del día. Por la noche, Haití y Escocia cierran la jornada.

Los primeros días de la Copa del Mundo dejaron partidos intensos y resultados inesperados que elevaron el interés en el torneo.

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el debut del Grupo D del Mundial 2026, con goles de Folarin Balogun (2), Gio Reyna y un autogol de Carlos Bobadilla; Maurício descontó para los sudamericanos.

Tras la victoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al plantel con un mensaje público: “Enhorabuena a la selección de Estados Unidos por su gran victoria por 4-1 ante una muy buena selección de Paraguay. ¡A seguir así!”, escribió.

En la próxima fecha, Estados Unidos enfrentará a Australia el 19 de junio, mientras Paraguay jugará ante Turquía el 20 de junio.

La selección canadiense y Bosnia empataron 1-1 por la primera fecha del Grupo B en el Estadio Toronto. Jovo Lukić marcó el 1-0 a los 21 minutos, con asistencia de Sead Kolašinac, y Cyle Larin igualó a los 78, tras un pase de Promise David.

En la jornada inaugural del jueves, México venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El equipo de Javier Aguirre cortó una racha de siete partidos inaugurales sin victorias.

En el segundo turno, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara, resultado que cerró la primera fecha del Grupo A.

La Selección Argentina sumó una nueva cara en el Mundial 2026: Marcos Senesi llegó a Kansas City para unirse al plantel tras la lesión de Leonardo Balerdi. El defensor, recién fichado por el Tottenham, envió un mensaje de apoyo a su compañero y quedó a disposición para el próximo compromiso: el martes, la albiceleste enfrentará a Argelia.

Por su parte, la selección Colombia tuvo ayer su primer entrenamiento mundialista en Guadalajara. Un golpe a “Cucho” Hernández generó preocupación, pero el delantero se reincorporó y terminó la práctica. El equipo, con James Rodríguez ante los hinchas, prepara su debut del 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca.

La selección española se prepara para su estreno mundialista ante Cabo Verde, este lunes en Atlanta a las 18:00. El partido tendrá el antecedente del árbitro Adham Makhadmeh, recordado por un cruce físico en los Juegos Olímpicos de Tokio en el que Dani Ceballos sufrió una lesión. Luis de la Fuente y varios jugadores llegan con ese recuerdo como telón de fondo para iniciar el torneo.

Cobertura completa de Infobae sobre el Mundial 2026, con información actualizada del calendario de partidos, horarios y sedes disponibles.

19:49 hsHoy

La innovación durante los himnos que ideó una leyenda del fútbol y se estrenó durante el Mundial 2026: “Somos todos parte del mismo equipo”

La FIFA aplicó un nuevo protocolo previo, con titulares y relevos alineados en la mitad de la cancha, una escena que se repetirá en cada partido de la competencia en México, Estados Unidos y Canadá

Alessandro Del Piero convenció a Gianni Infantino de que todos los jugadores estuvieran presentes en el momento previo al inicio de cada partido

Uno de los cambios más visibles en el Mundial 2026 se ha manifestado durante la ceremonia de los himnos nacionales. Por primera vez, los 26 convocados de cada selección se ubican juntos en el centro del campo antes de cada partido, permitiendo que titulares y suplentes compartan ese instante frente a sus rivales.

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19:29 hsHoy

FIFA prohíbe a los medios hacer preguntas en cualquier idioma que no sea inglés en el Mundial 2026

Pese a que en los países anfitriones se hablan diferentes lenguajes, el organismo internacional estableció reglas claras en las ruedas de prensa

Los jugadores y periodistas deberán adaptarse a las peticiones de los organizadores. (REUTERS/Dylan Martinez)
Los jugadores y periodistas deberán adaptarse a las peticiones de los organizadores. (REUTERS/Dylan Martinez)

El Mundial 2026 ya está en marcha, y aunque el balón rueda con éxito en las canchas de México, Estados Unidos y Canadá, una fuerte polémica extradeportiva ha estallado en las salas de prensa. Diversos corresponsales internacionales han denunciado una insólita restricción: está prohibido hacer preguntas fuera del inglés durante las conferencias de prensa oficiales.

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19:12 hsHoy

Récords, mitos y hazañas de Centroamérica en la historia de los Mundiales

La Copa Mundial de la FIFA ha sido escenario de una serie de momentos inolvidables que han colocado a Centroamérica en la historia del fútbol internacional

Hasta la edición de Norteamérica 2026, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras son los países de la región que han participado en la Copa del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Hasta la edición de Norteamérica 2026, Costa Rica, Panamá, El Salvador y Honduras son los países de la región que han participado en la Copa del Mundo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Copa Mundial de la FIFA ha sido escenario de una serie de hazañas, récords y momentos inolvidables que han colocado a Centroamérica en la historia grande del fútbol internacional.

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18:56 hsHoy

Estados Unidos-Paraguay, en vídeo: los mejores momentos del partido inaugural que han llevado a la aplastante victoria de los anfitriones

Un autogol temprano de Bobadilla y un doblete de Balogun han propiciado una jornada memorable para la anfitriona en Los Ángeles, con récord de público y ambiente de espectáculo

Mundial 2026 - Estados Unidos 4 - Paraguay 1 - ES

Estados Unidos ha comenzado con fuerza su andadura en el Mundial 2026 al imponerse por 4-1 a Paraguay en el primer partido del grupo D celebrado en el Estadio de Los Ángeles, que ha reunido a más de 70.000 espectadores y una larga lista de celebridades del mundo del espectáculo y la tecnología.

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18:55 hsHoy

Las leyendas del fútbol que no conquistaron la Copa del Mundo

Figuras como Roberto Baggio, Paolo Maldini y Johan Cruyff marcaron una época con goles, liderazgo y premios individuales, pero lesiones, eliminaciones y decisiones técnicas les dejaron una cuenta pendiente en el torneo más deseado

Futbolistas legendarios sin Copa del Mundo dejaron un legado que trasciende la ausencia del máximo trofeo (Imagen Ilustrativa Infobae)
Futbolistas legendarios sin Copa del Mundo dejaron un legado que trasciende la ausencia del máximo trofeo (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la historia del fútbol, futbolistas legendarios sin una Copa del Mundo han escrito páginas inolvidables, demostrando que el legado trasciende incluso la ausencia del máximo trofeo. Aunque el Mundial es una de las coronaciones más importantes, algunos de los jugadores más emblemáticos jamás la ganaron, pese a su enorme influencia en el deporte.

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18:54 hsHoy

La Selección de Inglaterra sufrió un robo mientras trasladaba la utilería para su debut y varias figuras se quedaron sin sus botas: la policía recupera el material

El combinado inglés había denunciado un robo durante el traslado de Florida a esta ciudad, lo que puso en entredicho la seguridad del campeonato

El seleccionado europeo confirmó su nómina para la Copa del Mundo

Inglaterra comenzó el Mundial 2026 con un gran contratiempo: la selección denunció el robo de parte de su equipamiento, incluidas botas diseñadas específicamente para el torneo, durante el traslado desde Florida hasta Kansas City. El incidente ha ocurrido a pocos días del debut del equipo dirigido por Thomas Tuchel, generando una crisis inesperada en la concentración de los Tres Leones.

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18:48 hsHoy

La “filosofía del miedo” que Carlo Ancelotti desarrolló en Brasil antes del estreno contra Marruecos en el Mundial

El experimentado entrenador italiano, que afrontará su primer partido mundialista como técnico, fue consultado sobre el temor previo al debut: “Si no tienes miedo y te aparece un león, te parece que es un gato”

El entrenador de Brasil hizo una curiosa reflexión antes del debut en el Mundial

Llegó el día del debut para Brasil en el Mundial 2026. En un exigente estreno, la Verdeamarela se enfrentará a Marruecos por la primera fecha del Grupo C, que además integran Haití y Escocia. También será la primera presentación de Carlo Ancelotti en una Copa del Mundo como DT. En la previa, el experimentado entrenador italiano habló sobre su rival de turno y dejó una curiosa reflexión sobre cómo afrontar el "miedo" antes del partido.

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18:47 hsHoy

Así le fue a México, Estados Unidos y Canadá en sus partidos inaugurales dentro del Mundial 2026

Los anfitriones llegaron a la justa con la obligación de hacer el mejor papel en la historia del torneo

Las banderas de Estados Unidos, México y Canadá ondean juntas, simbolizando la unidad regional, acompañadas por un balón de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Las banderas de Estados Unidos, México y Canadá ondean juntas, simbolizando la unidad regional, acompañadas por un balón de fútbol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los tres equipos anfitriones del Mundial 2026, México, Estados Unidos y Canadá, iniciaron el torneo con resultados positivos en sus partidos debut en sus respectivas sedes de la Ciudad de México, Toronto y Los Ángeles.

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18:26 hsHoy

Argentina, con plantel completo: Marcos Senesi llegó a Kansas City para ponerse bajo las órdenes de Lionel Scaloni

El marcador central, que recientemente fue presentado en Tottenham, reemplazará al lesionado Leonardo Balerdi

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18:25 hsHoy

El desafío de Mauricio Pochettino de generar una identidad futbolera en EEUU y el sueño de ser la sorpresa en el Mundial: “¿Por qué no?”

El entrenador argentino busca impulsar el talento local y formar un equipo unido, superando prejuicios y apostando por una transformación desde el juego y el vínculo social

Mauricio Pochettino, técnico de la selección de Estados Unidos (REUTERS/Lisi Niesner)
Mauricio Pochettino, técnico de la selección de Estados Unidos (REUTERS/Lisi Niesner)

Pese a ser uno de los anfitriones de la Copa del Mundo, casi nadie incluye a Estados Unidos en la lista de candidatos para alzar el tan ansiado trofeo. Sin embargo, su director técnico, el argentino Mauricio Pochettino, desafía esa perspectiva: “¿Por qué no?”, se pregunta. El ex DT de Tottenham y PSG, entre otros equipos, reconoce que dirigir a la selección anfitriona representa una oportunidad única cargada de expectativas y la responsabilidad de transformar la historia del fútbol en ese país.

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