Mundial 2026 en VIVO: últimas noticias de hoy, 13 de junio, el minuto a minuto, los partidos de la jornada y las perlitas del día

Qatar vs Suiza: partido por fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026 (Reuters)

Hoy arranca la tercera jornada del Mundial 2026 con emociones desde temprano: Qatar y Suiza abren la fecha con el objetivo de sumar. Después, Marruecos y Brasil se enfrentan en otro de los cruces del día. Por la noche, Haití y Escocia cierran la jornada.

Los primeros días de la Copa del Mundo dejaron partidos intensos y resultados inesperados que elevaron el interés en el torneo.

Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay en el debut del Grupo D del Mundial 2026, con goles de Folarin Balogun (2), Gio Reyna y un autogol de Carlos Bobadilla; Maurício descontó para los sudamericanos.

Tras la victoria, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al plantel con un mensaje público: “Enhorabuena a la selección de Estados Unidos por su gran victoria por 4-1 ante una muy buena selección de Paraguay. ¡A seguir así!”, escribió.

En la próxima fecha, Estados Unidos enfrentará a Australia el 19 de junio, mientras Paraguay jugará ante Turquía el 20 de junio.

La selección canadiense y Bosnia empataron 1-1 por la primera fecha del Grupo B en el Estadio Toronto. Jovo Lukić marcó el 1-0 a los 21 minutos, con asistencia de Sead Kolašinac, y Cyle Larin igualó a los 78, tras un pase de Promise David.

En la jornada inaugural del jueves, México venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El equipo de Javier Aguirre cortó una racha de siete partidos inaugurales sin victorias.

En el segundo turno, Corea del Sur derrotó 2-1 a República Checa en el Estadio Guadalajara, resultado que cerró la primera fecha del Grupo A.

La Selección Argentina sumó una nueva cara en el Mundial 2026: Marcos Senesi llegó a Kansas City para unirse al plantel tras la lesión de Leonardo Balerdi. El defensor, recién fichado por el Tottenham, envió un mensaje de apoyo a su compañero y quedó a disposición para el próximo compromiso: el martes, la albiceleste enfrentará a Argelia.

Por su parte, la selección Colombia tuvo ayer su primer entrenamiento mundialista en Guadalajara. Un golpe a “Cucho” Hernández generó preocupación, pero el delantero se reincorporó y terminó la práctica. El equipo, con James Rodríguez ante los hinchas, prepara su debut del 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca.

La selección española se prepara para su estreno mundialista ante Cabo Verde, este lunes en Atlanta a las 18:00. El partido tendrá el antecedente del árbitro Adham Makhadmeh, recordado por un cruce físico en los Juegos Olímpicos de Tokio en el que Dani Ceballos sufrió una lesión. Luis de la Fuente y varios jugadores llegan con ese recuerdo como telón de fondo para iniciar el torneo.

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