Siete víctimas mortales y 415 emergencias atendidas marcan la temporada de lluvias en Guatemala

Guatemala enfrenta una temporada de lluvias con alta incidencia de emergencias, principalmente inundaciones y caídas de árboles (Cortesía CONRED).

La época de lluvias de 2026 en el territorio guatemalteco ha entrado en una fase crítica, mostrando la vulnerabilidad de diversas regiones ante los fenómenos hidrometeorológicos. De acuerdo con el último informe consolidado por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), los incidentes asociados a las precipitaciones han cobrado la vida de siete personas en el país, registrándose de forma trágica el deceso de un menor de edad debido a las severas inundaciones provocadas por el impacto indirecto de la tormenta tropical Cristina.

Desde que se oficializó el inicio del periodo de lluvias el pasado 19 de abril de 2026, el Sistema CONRED ha mantenido un monitoreo constante a nivel nacional. Al corte oficial del sábado 13 de junio de 2026 a las 07:00 horas, las instituciones de socorro y mitigación ya contabilizan un alarmante total de 415 emergencias confirmadas a lo largo y ancho del mapa de la República de Guatemala.

PUBLICIDAD

La distribución geográfica del impacto revela que la región nororiental y la franja transversal del norte están siendo las áreas más golpeadas. El departamento de Alta Verapaz lidera las estadísticas de siniestralidad con un total de 81 incidentes reportados, seguido muy de cerca por el departamento de Guatemala con 56 emergencias y Chiquimula con 36 incidentes documentados. Estos números reflejan la saturación de los suelos y el incremento del caudal en los principales ríos de dichas cuencas.

La caída de árboles representa el 21.2% de las emergencias atendidas por CONRED en esta temporada (Cortesía Conred).

El impacto humano reportado en la infografía general de CONRED detalla una situación de alta vulnerabilidad para miles de ciudadanos. Hasta la fecha, un total de 6,361 personas han resultado directamente afectadas por las inclemencias del clima, mientras que 1,371 personas han sido clasificadas bajo la condición de damnificadas. Asimismo, la cifra de personas afectadas a nivel familiar asciende a 1,533 hogares en total.

PUBLICIDAD

Las operaciones de asistencia humanitaria han logrado resguardar a 101 personas en los distintos albergues oficiales habilitados, mientras las autoridades de salud confirman que dos personas permanecen heridas y cinco más han requerido ser hospitalizadas debido a traumas provocados por los incidentes.

Al analizar las causas de las 415 emergencias a través de las estadísticas de CONRED, las inundaciones se consolidan como la principal amenaza, acumulando 100 incidentes que representan el 24.1%. La fuerza de las precipitaciones y la velocidad del viento también han provocado la caída de 88 árboles (21.2% del total), obstruyendo importantes vías de comunicación.

Infografía oficial de la CONRED actualizada al 13 de junio de 2026. Al corte, la temporada de lluvias ya registra 415 emergencias confirmadas (Cortesía Conred).

Guatemala tendrá lluvias este fin de semana

El panorama a corto plazo no muestra indicios de tregua. Según el pronóstico oficial emitido por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), para este sábado 13 y el domingo 14 de junio continuarán las condiciones marcadamente lluviosas en la totalidad del territorio nacional.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el análisis técnico, las lluvias pronosticadas tanto para este fin de semana como para el transcurso de la próxima semana se encuentran directamente asociadas a una combinación de condiciones locales, el desarrollo de sistemas de baja presión en las costas y el paso constante o acercamiento de ondas del este provenientes de la región del Atlántico.

Ante la temporada de lluvias, es vital mantenerse informado. Sigue las recomendaciones de las autoridades, no cruces ríos o calles inundadas y en caso de emergencia, comunícate al 119.

Ante este panorama de vulnerabilidad, el Sistema CONRED reitera su llamado urgente a la cultura de prevención. Se recomienda firmemente a la población civil identificar con anticipación las áreas seguras y las rutas de evacuación preestablecidas dentro de sus respectivas comunidades. Es imperativo no intentar cruzar ríos crecidos bajo ninguna circunstancia, ni transitar por calles que muestren signos evidentes de inundación.

PUBLICIDAD