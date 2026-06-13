Chiquito Romero explicó su reacción tras los goles rivales que se volvió viral: “Me hicieron muchos memes, pero me río porque se me salta la cadena”

El ex arquero se refirió a la reacción habitual que tenía cada vez que le convertían

Durante años, la imagen de Sergio Romero mostrando una mueca de teórica sonrisa tras recibir goles alimentó teorías en redes sociales. Ahora, el ex arquero dio una contestación definitiva y desarmó el enigma: detrás de esa reacción no había resignación ni indiferencia, sino una respuesta visceral al enojo por el gol recibido.

“A mí me hacen un gol y parece que me río. Se me han hecho muchos memes diciendo: ‘Le hacen un gol a este flaco y se ríe’”, dijo en una entrevista con TNT Sports. Y continuó: “En realidad me río porque se me salta la cadena y agarro al que tengo adelante, aunque sea un compañero, porque estoy loco y me hicieron un gol. Me sale la de la sonrisa”.

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Chiquito se refirió a ese gesto que lo acompañó durante toda su carrera y que fue eje de incontables comentarios en la comunidad futbolera. La respuesta llegó mientras recordaba uno de los momentos más duros de su carrera: la eliminación del Mundial 2010 a manos de Alemania, que se impuso por 4-0 en los cuartos de final. En medio de la charla sobre cómo vivieron los jugadores ese golpe, Romero aprovechó para aludir a su conocida expresión tras los goles recibidos, algo que siempre disparó interpretaciones sobre su personalidad. En ese contexto, aclaró que lo que a muchos les parecía una sonrisa escondía una reacción bien diferente.

La reacción de Romero tras el gol de Götze en la final del Mundial 2014

El disparador de esta referencia llegó por otro tema. La conductora del programa Zona Mundial, la ex estrella de Las Leonas Magui Aicega, le había planteado: “¿Cómo fue el vestuario post Alemania 4-0? No se esperaba nadie ese resultado, el perder, creo que estaban muy bien", en referencia a aquella cita que tuvo a Diego Armando Maradona como DT y Lionel Messi en el rol de líder deportivo en la Copa del Mundo 2010.

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“Es la otra cara de lo que te venía diciendo recién, del poder disfrutarlo, de la alegría, de todo lo que transmitían los dos. A ver a los dos llorando. Durísimo”, inició su relato el arquero antes de contar su reacción de sonrisa ante los goles rivales.

En esa misma reflexión, explicó: “A mí me ha tocado perder muchas veces, perder cosas importantes, pero no se me ha caído una lágrima. Miro lo que fue el recorrido de porqué llegamos hasta dónde llegamos y cómo fue ese recorrido. Ese día con Alemania, el Diego nos había dicho: ‘Tengan cuidado porque si Alemania tiene un tiro libre acá, la pelota va a caer acá y esta persona anticipa acá’. Y terminó en gol. Así arrancó y después terminamos perdiendo 4-0. Fue un golpe muy duro para todos. Más allá del hecho que pasó después, que renuncia y se va de la Selección. Fue una derrota dura que no esperábamos”. Ese tanto fue el de Thomas Müller tras un centro de Bastian Schweinsteiger para el 1-0.

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Chiquito anunció su retiro del fútbol profesional en marzo de este año (Reuters/Agustín Marcarián)

Chiquito es uno de los héroes de la época moderna de la selección argentina, con un recuerdo inolvidable en la semifinal del Mundial 2014 cuando Javier Mascherano le inmortalizó la frase “hoy te convertís en héroe”. En el repaso de esa era, afirmó: “Sabella me había dicho en Rumania (amistoso) este es tu partido, que te di apoyo y ahora dame apoyo a mí. Fueron seis meses previos al 2014 que fue un poquito golpeado mi nombre. Primero le sale a Ángel venir a abrazarme y decirme ‘es tu momento’. ‘Vas a dar vuelta la página que tanto te criticaron’. Después cuando me agarra Masche, se leen los labios cuando me dice eso, pero en realidad era más que nada el respaldo de ellos. Uno sabe el trabajo que uno hace. Sabe los momentos cuando uno es criticado, cuánto recibe de ese golpe. Me han pegado mucho a mí en ese Mundial. En la previa de Irán me dieron con un caño, no me había enterado. Toda esa acumulación a él le salió decir eso, como ‘es tu momento’. Me dijo ‘te vas a convertir en héroe, es tu momento y a partir de ahora va a cambiar la imagen’. Por dentro decía ojalá, pero gracias a Dios salió bien“.

El ex arquero de Racing Club, Boca Juniors y Argentinos Juniors anunció su retiro en marzo pasado. Cerró su carrera profesional con casi 500 partidos entre clubes y la selección argentina. Su último encuentro fue el 6 de noviembre de 2025, en la final de la Copa Argentina que Argentinos Juniors perdió por penales ante Independiente Rivadavia, luego de igualar en el tiempo reglamentario.

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Uno de sus grandes logros fue convertirse en el arquero con más presencias en la historia de la Albiceleste: disputó 96 encuentros, mientras Emiliano Martínez suma 59 hasta ahora.

Esa marca antes le pertenecía a uno de los grandes referentes del arco argentino, Ubaldo Fillol. A lo largo de la charla, Romero dedicó palabras de admiración hacia él. “El día que pasé al Pato Fillol, lo único que pensé fue que él siempre tiene que estar adelante mío. Es una persona que me ayudó muchísimo y nunca busqué estar por encima”, subrayó.

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Romero cerró su carrera con casi 500 partidos entre clubes y la selección argentina

En otro tramo, Chiquito recordó una anécdota con Dibu Martínez durante su paso por el fútbol inglés. Cuando ambos eran suplentes, el actual arquero del Aston Villa le confesó su deseo de jugar y su ansiedad por esperar una oportunidad. Romero lo alentó a mantener la calma y a prepararse para cuando llegara su momento. “Cuando le llegó la chance, la aprovechó y todos vimos lo que logró después con la selección”, destacó.

Tras colgar los guantes, el ex arquero contó su intención de convertirse en entrenador. “Armé el cuerpo técnico y comenzamos a trabajar por si aparece algo copado que valga la pena. De todos los entrenadores saqué algo”, contó recientemente.

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Durante su carrera se cruzó con entrenadores como el Cholo Simeone, Louis Van Gaal, Diego Armando Maradona, José Mourinho, Alejandro Sabella y Gerardo Martino, entre otros. “Veo mucho fútbol, me gusta ver en todos los países y ligas, hasta el ascenso. ¿Mi estilo como entrenador? Como decía Menotti, el fútbol son momentos, nombres y amoldarse al plantel que te toca", aclaró en su momento.