El Salvador

Capturan a agentes de tránsito que pedían dinero para devolver placas en El Salvador

Dos policías fueron capturados tras reunirse con un propietario y pedirle efectivo para la entrega de sus placas, hecho que quedó registrado en un teléfono móvil

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Primer plano de las manos de dos agentes con uniformes azules sobre una pila de placas de matrícula de El Salvador, cubriendo parte de los números en una mesa de madera.
Dos agentes con uniforme azul marino cubren con sus manos varias placas de El Salvador, indicando una negación de acceso a su información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador informó, este sábado, sobre la captura de dos agentes de la División de Tránsito acusados del delito de cohecho. Según información oficial, los detenidos fueron identificados como Melesio L. y Juan R.

Ambos habrían retirado las placas de dos vehículos estacionados en la avenida Independencia, en el municipio de Quezaltepeque, departamento de La Libertad Norte.

La institución detalló que, tras llevar a cabo el procedimiento, los agentes notificaron a su superior, quien les indicó que debían devolver las placas, ya que no existía fundamento legal para mantenerlas en su poder. A pesar de la instrucción, los agentes coordinados entre sí optaron por reunirse con uno de los propietarios de los vehículos en la carretera que une a Quezaltepeque con Opico. En ese lugar, según documentó la Policía, exigieron dinero en efectivo a cambio de devolver las placas retiradas previamente.

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Según la versión oficial, los agentes exigieron dinero en efectivo para devolver las placas en la carretera entre Quezaltepeque y Opico. (Cortesía: Policía Nacional Civil)
Según la versión oficial, los agentes exigieron dinero en efectivo para devolver las placas en la carretera entre Quezaltepeque y Opico. (Cortesía: Policía Nacional Civil)

La PNC señaló que el hecho fue registrado por el teléfono móvil de una acompañante de la víctima, lo que permitió documentar la transacción ilícita y respaldar la acusación formal contra los agentes. En el comunicado, la institución enfatizó: “Como Policía Nacional Civil no vamos a tolerar este tipo de acciones abusivas ni conductas que contravengan la ley y los principios que rigen nuestra institución”.

Un video evidenció el actuar de los presuntos sospechosos

Conforme a la información difundida, la denuncia surgió a raíz de la actuación irregular de los agentes y la intervención directa de sus superiores, quienes detectaron la anomalía y ordenaron el regreso inmediato de las placas a sus respectivos propietarios. El registro audiovisual aportado por la acompañante de la víctima permitió a la Policía Nacional Civil actuar de manera expedita y proceder a la detención de los implicados.

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El caso ha generado atención dentro de la estructura de la PNC, ya que involucra a miembros de la División de Tránsito que, según las autoridades, actuaron en contravención de los protocolos internos y de la normativa nacional.

En su declaración pública, la PNC reiteró el mensaje de cero tolerancia hacia prácticas abusivas: “No vamos a tolerar este tipo de acciones abusivas ni conductas que contravengan la ley y los principios que rigen nuestra institución”. Con este pronunciamiento, la institución buscó resaltar el compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos ciudadanos, además de alertar sobre la disposición de perseguir penalmente cualquier conducta similar.

Vista de la espalda de un agente de policía de tránsito masculino con un chaleco reflectante azul y amarillo sobre un uniforme oscuro, en una calle.
Vista trasera de un agente de policía de tránsito con chaleco reflectante azul y amarillo sobre su uniforme oscuro, parado en una calle concurrida para regular el tráfico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso judicial contra Melesio L. y Juan R. continuará en instancias pertinentes, mientras la Policía Nacional Civil mantiene abierta la investigación administrativa para determinar posibles responsabilidades adicionales. Este caso se suma a los esfuerzos recientes del organismo por depurar sus filas y fortalecer la confianza de la población en la gestión policial.

De igual manera, las autoridades insisten en que la colaboración ciudadana, como en este caso, resulta fundamental para identificar y sancionar actos de corrupción. La PNC hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad cometida por agentes del orden y reiteró su disposición a recibir y procesar reportes que contribuyan a combatir la corrupción interna.

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