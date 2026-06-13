Daniela Christiansson explicó por qué volvió a Suiza tras la mudanza a Argentina con Maxi López

La modelo, luego de varias semanas instalada en el país, regresó al hogar que tenía con el exdeportista en Ginebra (Video: Instagram)

Daniela Christiansson y Maxi López tomaron una decisión que implica desarmar una vida entera: dejar Ginebra, donde construyeron su hogar junto a sus dos hijos pequeños, para instalarse definitivamente en Argentina. El motivo tiene dos caras. Por un lado, la cercanía con los tres hijos mayores del exfutbolista, que viven en el país junto a Wanda Nara. Por otro lado, la nueva exposición pública que López ganó tras su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) convirtió el regreso en algo más que un movimiento familiar.

Semanas después de instalarse en el país, Daniela partió de regreso a Suiza con Elle y Lando, los dos hijos que tiene con Maxi. Las imágenes que compartió desde Ginebra mostraron tardes soleadas, el lago con el Mont Blanc nevado de fondo y los chicos listos para la pileta. Sus seguidores no tardaron en preguntar qué había pasado y si el regreso a Europa era definitivo.

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La modelo pausó las postales de su tarde al sol y grabó un video para aclarar el panorama. “Hola a todos. Bueno, muchas personas me preguntaron por qué me fui de Argentina. No es que me fui”, arrancó. Y enumeró las razones una por una. La primera fue su perra. “Volví a Suiza por varias razones. La primera es mi perrita, que tengo que estar con ella también, cuidarme de ella y principalmente tengo que organizar todos los papeles para poder llevarla a Argentina”, explicó.

Kika fue la razón principal por la que Christiansson viajó

El día a puro sol que tuvo Daniela y los pequeños en Suiza

La segunda razón fue logística. “Organizar toda la mudanza y llevarnos todo lo que tenemos acá en Suiza para Argentina. Así que hay muchas cosas que hacer”, detalló Christiansson. La mudanza no es un trámite menor: implica trasladar el contenido de una casa en Suiza al otro lado del Atlántico, con todo lo que eso conlleva en términos de papeles, coordinación y tiempos.

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A eso se sumó el trabajo. “Además tengo mucho trabajo, trabajo acá”, señaló. Y cerró con el componente personal: “Aprovecho que Maxi está también afuera, viajando para el Mundial. Aprovecho de estar acá con mi familia y ver a mis amigos antes de irnos definitivamente por Argentina”.

Mientras resolvía los pendientes, Daniela compartió el ritmo de esos días en Ginebra. Una de las historias mostró el lago desde un muelle de madera y metal con macetas de flores rojas, el agua azul profundo en primer plano y las montañas nevadas al fondo bajo un cielo despejado. Otra capturó a Elle, la hija mayor de la pareja, lista para la pileta: rubia, con una colita sujeta con una vincha de vaca, metida dentro de un flotador inflable con forma de cocodrilo verde, malla floreada y la expresión concentrada de quien tiene un solo objetivo.

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El pequeño Lando también entro en el espíritu verañieño

Elle eligió tener un inflable de cocodrilo (Instagram)

El registro más personal llegó en una selfie de espejo. Daniela aparece en bikini rosa con estampado animal print y flores, el pelo recogido y lentes de sol en la cabeza, sosteniendo a Lando, su hijo menor, envuelto en una musculosa a rayas celestes y blancas contra su pecho. Al pie de la imagen, el texto en inglés lo decía todo: “Let’s go swimming”.

También compartió una foto de Kika, la perra que impulso el viaje de regreso a Suiza y que Daniela espera que pronto los puede acompañar de manera permanente en suelo argentino.

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Durante las semanas que estuvieron juntos en el país pasaron tiempo de calidad con los cinco niños, Valentino, Constantino, Benedicto, Elle y el pequeño Lando. También aprovecharon para grabar algunos fragmentos del reality show que protagoniza el exjugador de River Plate, con la intención de mostrar una faceta desconocida de su vida luego de tantos años lejos del país por su escandalosa separación con Nara.