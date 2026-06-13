Teleshow

Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años y generó una ovación en las redes sociales: “Guapísimo”

Las fotografías en blanco y negro que el actor protagonizó para una campaña por el próximo Día del Padre circularon con rapidez y produjeron una avalancha de elogios de sus seguidoras

Guardar
Google icon
Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años
Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años

El popular actor Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años en una campaña fotográfica lanzada con motivo del Día del Padre. Las imágenes, todas en blanco y negro, recorrieron las redes sociales con rapidez y desataron una ovación espontánea entre sus seguidores, que llenaron los comentarios con expresiones de admiración y afecto.

La convocatoria al actor y director de teatro resultó una apuesta de alto impacto. Las frases que acompañaron la campaña sintetizaron el espíritu de la propuesta: “El estilo no se explica. Se ve”, “El carácter también se viste” y “Hay presencias que no necesitan presentación”. Esas líneas funcionaron como marco conceptual de una serie de retratos que mostraron a Puig con una soltura poco habitual para alguien que se estrena frente al objetivo de moda.

PUBLICIDAD

La foto con Puig y la rosa blanca generó recuerdos de Selva Alemán en las redes
La foto con Puig y la rosa blanca generó recuerdos de Selva Alemán en las redes

La producción exploró distintos registros dentro de una paleta sobria y clásica. En una de las tomas, el actor lució un conjunto de total black: polera, pantalón holgado y campera de cuero, una combinación que aportó modernidad sin abandonar la elegancia. En otra imagen, un tapado largo de lana negra sobre chomba del mismo tono reforzó ese perfil austero. El sobretodo con estampado príncipe de Gales, llevado sobre una base negra, sumó textura a la serie. Los guantes de cuero negro, presentes en varias tomas, funcionaron como el detalle que terminó de definir cada look.

Fue la firma Burgués la que convocó a Puig para encabezar la campaña. Los anteojos de sol rectangulares de montura negra aparecieron en más de una imagen y aportaron un aire de misterio. Su barba blanca recortada y el cabello plateado peinado hacia atrás completaron una imagen que la marca supo aprovechar sin forzar ningún artificio.

PUBLICIDAD

La decisión de animarse a modelar con 81 años generó admiración de su público
La decisión de animarse a modelar con 81 años generó admiración de su público

Las imágenes que cautivaron a las redes sociales

Entre las postales que más circularon, dos concentraron la atención del público. En una, Puig elevó ambas manos enfundadas en guantes de cuero negro con una actitud teatral que sus seguidores celebraron. En otra, apareció con una rosa blanca en la mano, con la flor cubriendo parte de su rostro. Ese gesto desató una catarata de interpretaciones emocionales: muchos usuarios lo leyeron como un guiño a Selva Alemán, su esposa y compañera de vida, y la imagen se convirtió en la más comentada de la serie.

La galería incluyó también una toma donde Puig sostuvo una cámara fotográfica, un elemento que aportó un toque más casual al conjunto. Las poses alternaron entre la introspección —con el rostro apoyado en la mano— y la apertura hacia la cámara, con los brazos extendidos. Cada encuadre ofreció una faceta distinta de su personalidad y su presencia escénica.

Cientos de likes y opiniones avalaron a Arturo Puig modelando a los 81 años
Cientos de likes y opiniones avalaron a Arturo Puig modelando a los 81 años

Ovación y mensajes para Arturo Puig

Las reacciones en redes sociales fueron unánimes en su entusiasmo. “Arturo es muy atractivo e irradia esa magia y esa ternura que son pura belleza”, escribió una usuaria, en un tono que marcó el registro predominante. Otros mensajes incluyeron frases como “Tormenta de facha”, “Guapísimo”, “Sos todo lo que está bien, te amo tanto” y “Esto es pura seducción con clase”. La expresión “¡Qué presencia!” se repitió en múltiples cuentas.

Las alusiones a la rosa blanca hallaron eco especialmente entre quienes vincularon el gesto con la historia personal del actor. El detalle de la flor trascendió el plano de la moda y conectó con el público en un nivel más íntimo. Muchos interpretaron ese gesto como un guiño sentimental hacia Selva Alemán, lo que convirtió a esa imagen en el símbolo no oficial de toda la campaña. A sus 81 años, Puig sumó el modelaje a una trayectoria que ya incluye décadas de teatro, televisión y dirección escénica.

Temas Relacionados

Arturo PuigRedes SocialesModelo a los 81 años

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

La actriz y el futbolista llegaron con las hijas que el delantero tiene con Wanda Nara, mientras el actor y Rocío Pardo se ubicaron en otro sector de las gradas, en una jornada que transcurrió sin tensiones

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

La inesperada complicidad entre ambos desató una charla singular sobre el sentido de las fiestas, los bailes y la diversión

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

Las lágrimas de Sofía Gonet tras participar en una actividad solidaria: “Te cambia la cabeza para siempre”

La Reini formó parte de una iniciativa para que vecinos de La Matanza puedan cumplir el sueño de la casa propia. Su tarea en el lugar de los hechos y su profunda reflexión

Las lágrimas de Sofía Gonet tras participar en una actividad solidaria: “Te cambia la cabeza para siempre”

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

El exfutbolista salió a desmentir las versiones que le valieron críticas sobre los motivos que derivaron en la cesárea que debió practicarse a Daniela Christiansson

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

La pareja de Gianluca Simeone se metió en la polémica que se disparó en la previa al debut de Argentina en la Copa del Mundo

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

DEPORTES

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Brasil vs Marruecos, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

La furia de Franco Colapinto en la radio del equipo tras el mal nivel en la clasificación de la F1: “¿Qué carajo fue eso?”

Dibu, en la mira: los dos detalles que no pasaron inadvertidos en la práctica de Argentina rumbo al debut contra Argelia por el Mundial

Los extravagantes looks de Kylian Mbappé para imitar a sus compañeros antes del debut de Francia por el Mundial

La bronca de Franco Colapinto tras quedar 13° en la qualy del GP de Barcelona de Fórmula 1: “Es bastante frustrante”

TELESHOW

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

Hockey, frío y convivencia: así fue la mañana en que La China Suárez, Mauro Icardi y Nicolás Cabré alentaron juntos a Rufina

El motivo por el que Mario Pergolini estuvo a “dos segundos” de abrazar a Luis Machin: “Amigos para siempre”

Las lágrimas de Sofía Gonet tras participar en una actividad solidaria: “Te cambia la cabeza para siempre”

Maxi López reveló el momento más difícil del nacimiento de su hijo Lando: “Dani no podía dar a luz”

Eva Bargiela defendió el rol de las mujeres de los futbolistas: “Hacen un sacrificio real”

INFOBAE AMÉRICA

Panamá pasa del calor extremo a tormentas eléctricas y oleajes bajo vigilancia

Panamá pasa del calor extremo a tormentas eléctricas y oleajes bajo vigilancia

Inteligencia artificial transforma el ejercicio profesional entre graduados universitarios en Costa Rica

Madre e hijo encontrados sin vida en República Dominicana murieron por intoxicación con monóxido de carbono, según autoridades

Protección Civil de El Salvador declara alerta verde, tras severas lluvias y evacuaciones

La Policía desbarata una casa de narcomenudeo y detiene a tres presuntos miembros del Barrio 18 en Guatemala