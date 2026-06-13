Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años y generó una ovación en las redes sociales: “Guapísimo”

Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años

El popular actor Arturo Puig debutó como modelo a los 81 años en una campaña fotográfica lanzada con motivo del Día del Padre. Las imágenes, todas en blanco y negro, recorrieron las redes sociales con rapidez y desataron una ovación espontánea entre sus seguidores, que llenaron los comentarios con expresiones de admiración y afecto.

La convocatoria al actor y director de teatro resultó una apuesta de alto impacto. Las frases que acompañaron la campaña sintetizaron el espíritu de la propuesta: “El estilo no se explica. Se ve”, “El carácter también se viste” y “Hay presencias que no necesitan presentación”. Esas líneas funcionaron como marco conceptual de una serie de retratos que mostraron a Puig con una soltura poco habitual para alguien que se estrena frente al objetivo de moda.

PUBLICIDAD

La foto con Puig y la rosa blanca generó recuerdos de Selva Alemán en las redes

La producción exploró distintos registros dentro de una paleta sobria y clásica. En una de las tomas, el actor lució un conjunto de total black: polera, pantalón holgado y campera de cuero, una combinación que aportó modernidad sin abandonar la elegancia. En otra imagen, un tapado largo de lana negra sobre chomba del mismo tono reforzó ese perfil austero. El sobretodo con estampado príncipe de Gales, llevado sobre una base negra, sumó textura a la serie. Los guantes de cuero negro, presentes en varias tomas, funcionaron como el detalle que terminó de definir cada look.

Fue la firma Burgués la que convocó a Puig para encabezar la campaña. Los anteojos de sol rectangulares de montura negra aparecieron en más de una imagen y aportaron un aire de misterio. Su barba blanca recortada y el cabello plateado peinado hacia atrás completaron una imagen que la marca supo aprovechar sin forzar ningún artificio.

PUBLICIDAD

La decisión de animarse a modelar con 81 años generó admiración de su público

Las imágenes que cautivaron a las redes sociales

Entre las postales que más circularon, dos concentraron la atención del público. En una, Puig elevó ambas manos enfundadas en guantes de cuero negro con una actitud teatral que sus seguidores celebraron. En otra, apareció con una rosa blanca en la mano, con la flor cubriendo parte de su rostro. Ese gesto desató una catarata de interpretaciones emocionales: muchos usuarios lo leyeron como un guiño a Selva Alemán, su esposa y compañera de vida, y la imagen se convirtió en la más comentada de la serie.

La galería incluyó también una toma donde Puig sostuvo una cámara fotográfica, un elemento que aportó un toque más casual al conjunto. Las poses alternaron entre la introspección —con el rostro apoyado en la mano— y la apertura hacia la cámara, con los brazos extendidos. Cada encuadre ofreció una faceta distinta de su personalidad y su presencia escénica.

PUBLICIDAD

Cientos de likes y opiniones avalaron a Arturo Puig modelando a los 81 años

Ovación y mensajes para Arturo Puig

Las reacciones en redes sociales fueron unánimes en su entusiasmo. “Arturo es muy atractivo e irradia esa magia y esa ternura que son pura belleza”, escribió una usuaria, en un tono que marcó el registro predominante. Otros mensajes incluyeron frases como “Tormenta de facha”, “Guapísimo”, “Sos todo lo que está bien, te amo tanto” y “Esto es pura seducción con clase”. La expresión “¡Qué presencia!” se repitió en múltiples cuentas.

Las alusiones a la rosa blanca hallaron eco especialmente entre quienes vincularon el gesto con la historia personal del actor. El detalle de la flor trascendió el plano de la moda y conectó con el público en un nivel más íntimo. Muchos interpretaron ese gesto como un guiño sentimental hacia Selva Alemán, lo que convirtió a esa imagen en el símbolo no oficial de toda la campaña. A sus 81 años, Puig sumó el modelaje a una trayectoria que ya incluye décadas de teatro, televisión y dirección escénica.

PUBLICIDAD