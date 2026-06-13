Tras su desafiante frase, Cristiano Ronaldo mostró su físico en una playa a los 41 años antes de jugar el Mundial

Las fotos fueron subidas a la cuenta oficial del deportista en Instagram (@cristiano)

Cristiano Ronaldo publicó una serie de imágenes en la playa ante la mirada de sus compañeros de la selección portuguesa, días antes del debut de Portugal en el Mundial 2026. Las postales, que fueron publicadas por el protagonista en sus redes sociales, mostraron su excelente físico a los 41 años con el torso descubierto: abdomen de tableta, brazos y piernas con una musculatura que no acusa el paso del tiempo.

La escena ocurrió en el marco de la concentración de la Seleção en suelo estadounidense, donde el equipo se prepara para su primer partido del torneo, el 17 de junio desde las 14 (hora argentina) ante la República Democrática del Congo en el Estadio Houston. Ronaldo, con lentes de sol y relajado entre compañeros, ofreció unas fotografías que refuerzan el mensaje que él mismo lanzó ante la prensa antes de partir desde Lisboa: “Físicamente estoy bien, ¿no has visto los partidos?”, respondió desafiante cuando le preguntaron por su estado.

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La pregunta no era menor. En marzo pasado, el delantero abandonó el campo durante la victoria 3-1 del Al Nassr sobre el Al Fayha por molestias musculares en la parte posterior del muslo derecho. El club saudí confirmó una lesión muscular que lo obligó a un proceso de recuperación. Las fotos en la playa funcionan, en ese contexto, como una respuesta visual a quienes dudaron de su regreso.

Portugal compartirá su grupo con Colombia, Uzbekistán y RD Congo (@cristiano)

Portugal integra el Grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y la República Democrática del Congo, y disputará sus tres partidos de la fase de grupos en territorio estadounidense. Tras el debut ante los congoleños en Houston, la Seleção volverá a ese recinto el 23 de junio para enfrentar a los uzbecos a partir de las 14:00 (hora argentina), y cerrará la primera fase el 27 de junio desde las 20:30 ante La Tri en el Hard Rock Stadium de Miami.

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El propio Ronaldo fijó la meta en esta ronda inicial con claridad: “Lo importante es terminar primeros del grupo, luego será partido a partido, paso a paso, con calma, ganando confianza y encontrando el ritmo”. El capitán no prometió el título, pero tampoco esquivó la presión. Ante la consulta sobre si Portugal es candidato, respondió con cautela: “Solo lo sabremos al final. Es una muy buena generación, pero hay factores que no podemos controlar”.

Luego de imponerse a Estados Unidos, Chile y Nigeria en los últimos tres amistosos preparatorios, CR7 se centró en los duelos venideros en Houston y Miami: “Las victorias se impusieron en los partidos, pero lo más importante es cuando empiece a rodar el balón el día 17, en el primer partido, y entonces, cuando las cosas se pongan difíciles, es cuando veremos a los verdaderos campeones. Dependerá de muchos factores, soy muy optimista de que todo irá bien, lo importante es terminar primeros del grupo, luego será partido a partido, paso a paso, con calma, ganando confianza y encontrando el ritmo”.

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Cristiano Ronaldo llegó a la cita mundialista como el máximo goleador de este deporte a nivel histórico (@cristiano)

A la dimensión colectiva se suma la individual. Ronaldo llega al torneo como máximo goleador histórico del fútbol y con la posibilidad de disputar su sexta Copa del Mundo, una marca que también alcanzarán Lionel Messi y Guillermo Ochoa. El portugués, además, persigue la cifra de 1.000 goles en su carrera, un registro que lo mantiene activo y enfocado pese a los años. Está a 27 anotaciones de ese número.

La preparación, según sus propias palabras, fue exigente. “Fue agotador, porque trabajamos duro”, admitió antes del viaje desde el complejo Cidade do Futebol, en Oeiras. El esfuerzo, sin embargo, parece haber dado sus frutos: las imágenes en una playa de los Estados Unidos muestran a un deportista que, a cuatro días del inicio de su sexto Mundial, llega en condiciones físicas que hablan por sí solas.

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