Las explosivas declaraciones de Helmut Marko contra Christian Horner que reavivaron la disputa interna en Red Bull: “Juegos sucios”

Helmut Marko apuntó contra Christian Horner tras su salida de Red Bull (REUTERS/Jakub Porzycki)

El desenlace de la temporada 2025 de la Fórmula 1 dejó a Red Bull en el centro de una transformación profunda, marcada por la salida de figuras históricas y la pérdida del campeonato mundial por un margen mínimo. Helmut Marko, asesor clave de la escudería durante más de 20 años, lanzó explosivas declaraciones días después de marcharse del equipo al afirmar que Max Verstappen habría conquistado su quinto título consecutivo si Christian Horner, ex CEO y jefe desde 2005, hubiera sido destituido antes de mitad de año. Además, lo acusó de “juegos sucios” para intentar tomar el poder de la organización. El piloto neerlandés perdió el título en el Gran Premio de Abu Dhabi por una diferencia de dos puntos contra Lando Norris, quien se consagró campeón mundial.

En el tramo final del año, la salida de Helmut Marko se sumó a la de otras figuras emblemáticas como Adrian Newey, quien se incorporó a Aston Martin, y al despido de Horner tras dos décadas como director del equipo. La marcha de este último en julio de 2025 puso fin a una prolongada lucha de poder dentro de Red Bull. No obstante, uno de sus grandes rivales dentro de la cúpula dirigencial interna del team austriaco, también se marchó en el cierre del curso. La desvinculación del asesor de 82 años, según informó la escudería, estuvo motivada por el desenlace deportivo y la inminente llegada de nuevas regulaciones técnicas en 2026.

Más allá de que ambas salidas estuvieron envueltas en polémicas, las tensiones internas entre los dos bandos quedaron en evidencia a lo largo de los años. Sin embargo, Helmut Marko intentó restar la importancia a la supuesta lucha con Horner. “Así es como siempre se ha descrito en los medios, pero no fue nada personal”, declaró al portal neerlandés De Limburger, según informó el medio especializado Motorsport.

Helmut Marjo y Christian Horner trabajaron a la par en Red Bull desde 2005, aunque las tensiones internas entre ambos por el control de la escudería se enaltecieron a lo largo de las temporadas (REUTERS/Christian Bruna)

En esta misma línea, Marko recordó que, junto al difunto promotor de Red Bull en la F1, Dietrich Mateschitz, fundó Red Bull Racing en 2005 y nombró a Horner como director del equipo, mientras él ejercía como supervisor. “En principio, el poder siempre estuvo en Austria: nosotros tomábamos las decisiones”, afirmó.

Sin embargo, la muerte de Mateschitz en octubre de 2022 habría sido el punto de inflexión que alteró el equilibrio interno. Marko relató que, antes del GP de Austria de ese año, Horner le anticipó que el fundador no llegaría a fin de año y, desde entonces, comenzó a acercarse al copropietario tailandés de Red Bull, Chalerm Yoovidhya.

“Didi (Mateschitz) estaba allí, pero no se encontraba bien de salud. Christian se me acercó y me dijo: ‘No llegará a fin de año’. A partir de ese momento, Christian empezó a coquetear con Chalerm Yoovidhya. Cuando Didi falleció ese mismo año, Christian hizo todo lo posible por tomar el control de la empresa con el apoyo de Yoovidhya. En nombre de Austria, hice todo lo posible para evitarlo”, relató Helmut Marko.

El asesor austríaco consideró que la destitución de Horner fue necesaria para recuperar el rendimiento en pista. “Tuvimos que actuar porque el rendimiento en la pista estaba decayendo. Y si lo hubiéramos hecho antes, habríamos recuperado la compostura antes y Max Verstappen habría sido campeón del mundo este año. Estoy absolutamente convencido de ello”, argumentó. Bajo el liderazgo del sustituto de Horner, Laurent Mekies, el neerlandés protagonizó una enorme remontada tras las vacaciones de verano y terminó a solo dos puntos del título.

Max Verstappen, que siempre apoyó a Helmut Marko junto a su padre, Jos, habría influido en la decisión de Red Bull de despedir a Christian Horner (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

No conforme con esto, Helmut Marko también denunció la existencia de “juegos sucios” en los últimos años de Christian Horner al frente del equipo. “Estos últimos años con Horner no fueron agradables. Se jugaban juegos sucios. ¿Recuerdas cuando dijeron que los mexicanos estaban menos centrados que los holandeses o los alemanes en la época de Sergio Pérez? Eso fue inventado, posiblemente, por ellos (en referencia al equipo de Horner)”, afirmó, respecto a las polémicas declaraciones que se le adjudicaron al austriaco.

Por su parte, añadió que tampoco fue cierto que él difundiera la noticia de que el desarrollo del motor de Red Bull iba retrasado y que, por ello, perderían la sociedad con Ford. “Nunca lo dije, pero Horner quiso aprovecharse de ello para que me suspendieran. Gracias al apoyo de Max en Yeda, eso no ocurrió”, aseguró.

Finalmente, Marko señaló que Horner perdió el respaldo de Yoovidhya. “Cada vez con más frecuencia, pudimos demostrar que Horner mentía sobre todo tipo de cosas. Cuando Chalerm también se dio cuenta de eso, cambió de opinión”, concluyó el histórico asesor ejecutivo.

Laurent Mekies, reemplazante de Christian Horner, quedó como el jefe de Red Bull en la pista (REUTERS/Amr Alfiky)

Durante la gestión que compartieron desde 2005, la escudería pasó de adquirir equipos sin victorias como Jaguar y Minardi a convertirse en una potencia dominante, con 14 títulos mundiales (ocho de pilotos y seis de constructores) y 130 victorias en 418 grandes premios, superando a escuderías históricas como Mercedes.

Cabe destacar que, principalmente, la influencia de Helmut Marko estuvo en la promoción de pilotos. El austriaco de 82 años lideró el programa junior de Red Bull desde 2001 y fue asesor de los equipos de F1 de la marca desde 2005. Bajo su legado, desempeñó un papel central en la llegada de pilotos como Sebastian Vettel, Max Verstappen, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda y otros veinte nombres destacados.

Vale recordar que la salida de Marko completa una etapa caracterizada por éxitos deportivos y controversias internas. Medios neerlandeses como De Telegraaf informaron que el austríaco contrató al piloto irlandés de Fórmula 2 Alex Dunne -que podría recalar en Alpine- sin el consentimiento de la directiva, lo que habría generado tensiones y obligado a Red Bull a desembolsar una suma millonaria para rescindir el contrato.

Además, el diario alemán Bild informó que Marko recibirá una indemnización estimada en 10 millones de euros, correspondiente al pago íntegro de su contrato, que originalmente se extendía hasta finales de 2026. Por otro lado, desde su polémica salida de Red Bull, la cual estuvo envuelta en múltiples especulaciones, con la causa de acoso a una empleada de la escudería en el centro de la escena, Christian Horner se mantiene exento de la F1. Más allá de que se lo relacionó con algunas escuderías, como fue el caso de Aston Martin, el futuro del directivo británico en la Máxima es una incógnita.